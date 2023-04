Húsvéttal nyitja a jubileumi szezont a Debreceni Állatkert: mutatjuk, mivel vár a 65 éves park

Idei első nagyrendezvényén az idén 65 éves Park ünnepi forgataggal, a tavasszal megújuló élővilág csodáival és az év első vidámparki kalandjaival várja a kikapcsolódni vágyókat április 6. és 11. között 9:00-tól 18:00-ig.

Természetesen a húsvéti ünnepkör főszereplői a nemrég született állatkerti lakók, köztük hazánk egyetlen dél-afrikai sülkölyke, az anyja erszényéből már gyakran kikukucskáló kis Bennett-kenguru, a pirók szürkemarha-borjak, az állatsimogató cigája bárányai és a vadaskert kecskegidái. A jubileum alkalmából új bemutató épült a korábban sosem tartott krokodilfarkú bütykösgyíkok számára, de megcsodálhatók a dél-amerikai társaskifutóban már párba állt nagy marák és a nemzetközi fajmegőrzési program keretében nemrég érkezett színpompás, ugyanakkor kritikusan veszélyeztetett kéktorkú arák is.

A tavasz érkeztével visszatérő nyuszifalvi tízóraival, Katta-sétánnyal és a kézszelíd arákkal való fotózkodással vár az egész napos látnivalót kínáló Állatok Akcióban program, amelynek ünnepi különkiadásában naposcsibékkel és kiskacsákkal is testközelből találkozhatunk majd. Az önfeledt élményszerzésről megannyi közreműködő interaktív programja, köztük a Tintaló Cirkusz fergeteges előadása, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes táncháza és a Bihari Népművészeti Egyesület foglalkozása gondoskodik majd, továbbá az érdeklődők tematikus szakvezetések és játékok keretében megismerkedhetnek a kert tojásrakó lakóival, a madármegfigyelés rejtelmeivel és a kis kedvencek felelős tartásával is.

Idén először a nagyközönség rendelkezésre áll majd a Vidámpark több mint 20 játékeleme is az elmúlt hónapok teljes körű karbantartását és felújítását követően, varázskarszalaggal akár korlátlanul. Újdonságokból sem lesz hiány a szezonban, ugyanis már most megvásárolhatók az egész éves korlátlan látogatást és játékgép-használatot biztosító új típusú Élmény- és VIP-bérletek, nyáron pedig a tervek szerint egy generációk közös szórakozását biztosító, négy évszakosan üzemelő barokk körhintát adnak majd át az Elvarázsolt kastély szomszédságában. A már online elővételben is megvásárolható belépővel valamennyi programelem díjmentes.

Címlapkép: Getty Images