11+1 remek vidéki program húsvétra: ide menj, ha nem akarsz túl sokat költeni

A friss hazai turisztikai adatok szerint 11 százalékkal több lett a foglalás húsvétra a belföldi szálláshelyeken, mint tavaly. Kitaláljátok, hova utaznak most legszívesebben a magyarok? De hová mehet az, aki csak egy napra kerekedne fel, és valami tartalmas – a húsvéti ünnepkörhöz köthető - vidéki programot keres? Remek kis válogatást hoztunk össze a legjobb vidéki programokból, nézzétek csak!

Egyre több magyar kerekedik fel, és tölti máshol, belföldi szálláshelyeken a húsvéti ünnepeket. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adatai szerint 11 százalékkal több lett a foglalás húsvétra, mint tavaly. Egyértelműen a wellness-programok, és azok a gyógyfürdőiről híres vidéki települések viszik a prímet. A vidéki szálláshelyek 62 százalékkal részesednek a foglalásokból, ezen belül Hajdúszoboszló, Zalakaros és Hévíz lesz a legnépszerűbb úti cél április 7. és 10. között - írták a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataira hivatkozva.

Még tavasszal is imádják a Balatont a magyarok

A turisztikai térségek közül a Balaton, a Mátra és a Bükk térségét, valamint Bük-Sárvár szálláshelyeit választották a legtöbben. Hozzátették, hogy a vendégek 67 százaléka szállodába, 20 százaléka magán- és egyéb szálláshelyekre, 5 százalék panzióba, 4 százalék közösségi szálláshelyekre, 2-2 százaléka üdülőházakba és kempingekbe megy. Az ünnepi hétvégére a két éjszakás foglalások jellemzőek, nagyszombatra érkezett a legtöbb.

30 százalékkal több külföldi töltheti nálunk a húsvétot, mint tavaly

Az MTÜ – közölte az MTI-vel - nem csak a húsvét, hanem az előző hónapok turisztikai adataival is elégedett. A tavaszt megelőzően az év elejét szintén jól kezdte a belföldi idegenforgalom, hiszen az Eurostat adatai alapján januárban európai összevetésben is kiemelkedő mértékben nőtt. A szállásadók egyre nagyobb mértékben számíthatnak a külföldiekre, hiszen húsvétra 30 százalékkal többen jöhetnek, mint tavaly. A foglalási adatok alapján a szomszédos államok mellett Németország és Izrael vezeti a külföldi foglalások rangsorát a vidéki szálláshelyeken - olvasható a közleményben.

Akár 40%-kal is drágulhatnak a szállásárak idén

Mindennek megy fel az ára: drágább az energia, a benzin, az alapanyag, a munkaerő, és ez meglátszik a szolgáltatások árazásában is. A Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén: persze nem egységes az emelés mértéke, de van olyan szálloda, ahol 30 százalékkal drágább a szoba a szezonban, a magánszállások esetében pedig a 40 százalékos áremelés is elképzelhető. Az átlag valahol 18 százalék környékén fog megállni, de messze van még a nyár vége – írta a Pénzcentrum.

Akár még a 2019-es csúcsszezonnál is jobbat zárhat idén a belföldi turizmus: a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Horváth Péter nemrég elmondta, hogy ezt a várakozást erősítik a januári adatok is: jól hajrázott a turisztikai ágazat 2022 végén, és ezt sikerült átmenteni 2023 elejére is. De a Pénzcentrum információi szerint az is biztos, hogy ismét komolyabb áremelésre kell számítani 2023 nyarára. Tavaly ilyenkor még a meredeken zuhanó forint okozta a legnagyobb fejtörést a szállásadóknak és a nyaralni készülőknek, ezt azóta megfejelte az energia árrobbanása, az infláció száguldása és az ezek nyomán jelentkező munkaerőköltségek további emelkedése.

A hazai vidéki turizmust működtető vendéglátósok azonban nem feltétlenül ennyire derülátók. A Bükkalján élő, minőségi, természetközeli turizmussal foglalkozó, Magyar Csilla a HelloVidéknek nemrégiben azt nyilatkozta, az energiaválság őket sem kerülte el:

A jelenlegi helyzet a Covid-időszakhoz képest is veszélyesebbnek tűnik. A jövedelmek szolgáltatásokra elkölthető része jelentős nyomás alá került, ami könnyen lecsapódhat a belföldi turisztikai célok iránti kereslet bezuhanásában. Azt tapasztaljuk, hogy a foglalások szerkezete változott meg a legjelentősebben. Vendégeink rövidebb időre, kevesebb napra szeretnének jönni, régebben sosem volt olyan, aki csak egy éjszakára akart foglalni. Megnőtt azoknak a száma is, akik az utolsó pillanatban foglalnak. Bár lehet, hogy ez még a Covidnak tudható be, de azt látjuk, az emberek nem mernek hosszabb időre előre gondolkodni. Kiszámíthatatlanabb és rendkívül hullámzó lett az érdeklődés. Ha az emberek negatív híreket hallanak, akkor nullára esik a foglalás. Azt is észrevettük, ilyenkor hiába hirdetünk, az sem segít. Egyelőre nehéz megmondani, hogy mi várható ebben a szegmensben, tapasztalunk némi élénkülést ahogy tavaszodik, de eddig nem jelentőset. Egyértelműen óvatosabbak az emberek, a tehetősebbek is megérezték jövedelmük vásárlóerejének csökkenését, vagy bizonytalanabbak lettek az üzleti kilátásaikkal kapcsolatban.

Lássuk csak: íme, 11+1 remek húsvéti program országszerte

A mostani hosszú hétvégén tojáskereséssel, nyuszi simogatással és locsolkodással, koncertek és hagyományőrző programok sorozatával csalogatnak a vidéki skanzenek és arborétumok is. Összegyűjtöttünk pár izgalmasnak ígérkező vidéki helyszínt, ahová szinte ingyenes a belépés, és ahol nemcsak a tavaszi fesztiválok, hanem a táj szépsége miatt is érdemes elzarándokolni!

1. Palóc húsvétra várják a közönséget idén is a füleki várban

Húsvéthétfőn immár 16. alkalommal várják palóc húsvétra a füleki várban a látogatókat. A hangsúly a helyi értékekre, a palóc hagyományokra helyeződik, de a műsorban a magyar mellett a szlovák kultúrát is bemutatják – közölte a Füleki Városi Művelődési Központ igazgatója. Tóth Éva elmondta: a látogatók a várudvart birtokba vevő kézműveseknél a tojásdíszítés különböző technikáit próbálhatják ki, elsajátíthatják a mézeskalács-díszítés alapjait, illetve gyékényből húsvéti figurákat készíthetnek.

A gyermekekre mesekuckó, kézzel hajtott körhinta, különféle ügyességi versenyjátékok, lovagoltatás és íjászat vár. A várudvarban és a Várfelső utcában kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén helyi ételek kóstolója és ételszentelés, népzenei sátor, valamint húsvéti locsolkodás és locsolóvers-mondás gazdagítja a programot. A vár tövében felállított szabadtéri színpadon népművészeti műsor várja a látogatókat, számos folklóregyüttes szereplésével. Színpadra lép a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes, a gyetvai Datelinka zenekar és a füleki Jánosík Néptáncegyüttes, de a Jánosík Gyermek-néptáncegyüttest, a Foncsik Énekegyüttest és a File Bandát is láthatja a közönség.

Koncertet ad a Budapestről érkező Tárkány Művek. A rendezvényen közreműködik a Motolla Kézműves Baráti Kör, a MeseFigurák Bábszínház, a Füleki Farkasok, a Szabad vágta PT és a BANYA-társulat. Az igazgató közölte: a húsvéti program keretében a vendégek felkereshetik a Füleki Vármúzeum állandó kiállításait és időszaki tárlatát is, a várbelépő értékű jegy a várba és a rendezvényre is érvényes.

2. Négynapos lesz idén a Hollókői Húsvéti Fesztivál

A Nógrád megyei világörökségi faluban, Hollókőn már péntektől várják a vendégeket folklórprogrammal, palóc gasztronómiával, népszokásokkal, locsolkodással, koncertekkel, családi és gyermekprogramokkal - nyilatkozta a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Kelecsényi Péter úgy fogalmazott: az UNESCO Világörökség részét képező Ófalu 67 piros cserepes műemlék háza leginkább egy szabadtéri múzeumra emlékeztet azzal a különbséggel, hogy Hollókő élő, működő falu, melynek lakói húsvétkor magukra öltik híres, színpompás népviseletüket, és életre keltik a magyar húsvéti népszokások legjavát. Idén csatos üvegbe zárva haza is lehet vinni a Hollókői Locsolóvizet - jegyezte meg.

Kelecsényi Péter ismertette: a húsvéti hagyományok eltűnőben lévő kulturális értékeink közé tartoznak, ám Hollókőn ezeken a napokon megtalálható mindaz, ami a magyar ünnepet jellemzik.

Szombaton gasztronómiai és hagyományőrző programok zajlanak az Ófalu udvaraiban, lesz tánctanítás a Nógrád Táncegyüttessel, kereplőzés, szilvásgombócfőzés, 16 órakor tartják a nagyszombati vigíliát.

A Pajtaárok színpad ad helyet este a Keleti Szél Zenekar koncertjének és középkori táncházának, vendégük Méry Rebeka lesz.

Vasárnap lesz a húsvéti szentmise és a feltámadási körmenet, majd táncház a Nógráddal és a Fonó Néptáncegyüttessel. Fellép továbbá a Dűvő zenekar és a Kerekes Band.

Hétfőn a szentmise után lesz a húsvéti locsolkodás a templomnál és az alsó kútnál, a színpadon a Parno Graszt ad koncertet.

3. Húsvéthétfő a Göcseji Falumúzeumban

A reggeli otthoni jókedvű locsolkodás és a finom ebéd elfogyasztása után várják a kicsiket és nagyokat a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumba. Közel ezer csokitojást rejtenek el a skanzen terültén. A legfiatalabbak lelkesen kereshetik a fűben, fa odvában, a tájházak ablakában, a pajtában rejtőzködő csokitojásokat. A délutánt további családi programok színesítik: a gyerekek megismerhetik és kipróbálhatják az új öko-játszóteret. A lurkók legnagyobb örömére arcfestő is várja majd a vállalkozókedvűeket, így bárkiből lehet pillangó, kismadár, éjkirálynő, nyuszi vagy éppen katicabogár. A foglalkoztatóházban Mézes gondolatok címmel kiállítás nyílik. A nyuszimustrán valódi állatokat simogathatnak is a gyerekek. A jókedvről gyermek népi táncegyüttesek gondoskodnak, és a vendégek igazi hagyományőrző locsolkodást is láthatnak, sőt, bárki elmondhatja a helyszínen az Egerszeg Rádió élő műsorában a locsolóversét. A falumúzeumban egy vitrinkiállítás is várja az érdeklődőket, benne Dömötör Andrea tojásíró népi iparművész alkotásaival. Erre az alkalomra kinyit a szatócsbolt, ahol édességek és frissítők várják a vendégeket.

A tojáskereső futás 14.00 órakor indul, a Zalaegerszegi Tájfutó Club facebook oldalán minden információ elolvasható a programról. A Göcseji Múzeum április 10-én 10.00 órától várja a vendégeket, de a rendezvény 14.00 órakor kezdődik.

4. Lelkigyakorlat Mátravarebély-Szentkúton

A Mátra és a Cserhát ölelésében található nemzeti kegyhelyre nemcsak a csodatételeiről híres forrásvíz, és a Szűzanya kegyszobra miatt érdemes ellátogatni húsvétkor. A szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és a húsvéti vigília) felemelő liturgiája mellett immár hagyomány, hogy lelkigyakorlatot is szerveznek. A szertartásokba való bekapcsolódást az egyik ferences szerzetes kommentárja segíti.

5. Mocsárjáró program és tojáskeresés az ősmaradványoknál

A négynapos húsvéti ünnepre összetett program-kavalkáddal készül az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület. A gyermekek minden nap tojáskeresési kihíváson vehetnek részt, de bemutatkozik a Vidra Verda is, ingyenes Mocsárjáró programjával. Mindezek mellett idén is indul tematikus séta a geológiai tanösvényen.

6. Kinn a bárány, benn a farkas – Húsvét a kastélykertben

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szarvasi Körösvölgyi Állatpark bemutatóhelye idén is színes húsvéti programokkal vár. Többek között állatismertetők, látványetetések, állatsimogató, izgalmas nyomozás, tojásfestés, tojáskeresés és kézműves programok is szerepelnek a repertoárban. További részletek ITT!

7. Húsvét a Siroki várban

Nagypénteken és nagyszombaton tárlatvezetésekkel, vasárnap és hétfőn oszmán-török kori hagyományőrző foglalkozásokkal várnak titeket, utóbbin megismerkedhettek a török írással, az autentikus török kávéval és serbettel. További részletek ITT!

8. Húsvét a Szarvasi Arborétumban

Magyarország legnagyobb arborétuma, a Szarvasi Arborétum Húsvét hosszú hétvégéjén is nyitva tart. Az arborétumi séta mellett kézműves termékbemutatóval, tojáskereséssel, nyuszisimogatóval, kézműves kuckóval, festménykiállítással várnak titeket. Részleteket ITT találsz!

9. Életre kelnek a húsvéti hagyományok Ópusztaszeren

Változatos programok várják a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is húsvétkor: "rügyfakasztó vasárnap" madármegfigyelési napot rendeznek, "vízbevető hétfőn" pedig a húsvéti hagyományokkal ismerkedhetnek a vendégek – közölte Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője az MTI-vel.

A szakember elmondta, az ország egyik legnagyobb húsvéti rendezvénye kicsiknek és nagyoknak is kellemes kikapcsolódást ígér.

A tavasz köszöntéseként húsvét vasárnap madármegfigyelési napot rendeznek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjainak közreműködésével a látogatók madárodúkat készíthetnek, megismerhetik a környezetükben használható madárbarát eszközöket. A Puszta házában Puskás József a Dél-Alföld természeti értékeiről tart előadást, a Nagyréten pedig Gasztonyi Dániel mestersolymász mutatja be az ősi vadászati módszert. Ugyanitt délután a Köröstorki Ebtanoda közreműködésével kutyás engedelmességi bemutatót rendeznek, de az érdeklődők találkozhatnak terápiás kutyákkal is.

Húsvét hétfőn a skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve a látogatók megismerhetik a húsvéti tojásfestés praktikáit, és kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A Szeged-alsóvárosi portán interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja az érkezőket, a gyerekek pedig a kézműves játszósarokban próbálhatják ki ügyességüket. A Borica táncegyüttes és a Hatetudnád Tánctanoda tagjai néptáncbemutatót tartanak, amihez a látogatók is csatlakozhatnak, a talpalávalóról Mester László zenekara gondoskodik.

Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál Antal Imre plébános a hagyományoknak megfelelően megszenteli a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat.

10. Tojásfestés és patkolás a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban

Tojásfestő, -díszítő és -patkoló bemutatókkal, folklórműsorokkal, kézműves foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a Baranya vármegyei Zengővárkonyban működő Míves Tojás Múzeum húsvétváró programsorozatában április 2. és 10. között.

Virágvasárnap és nagyszombat között tojásdíszítő technikákkal - tojásírással, -karcolással és -patkolással, valamint a magrátétes tojásdíszítéssel - ismerkedhetnek meg a látogatók délelőtt tíz órától - közölte az MTI-vel Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője, hozzáfűzve: a gyerekeket húsvéthétfőig mindennap nép játszóház várja az udvarban.

Húsvétvasárnap reggel kilenc órától indul a hímestojás-keresés faluszerte, fél tíztől pedig - ahogy majd hétfőn is - istentiszteletet tartanak a község református templomában.

Húsvéthétfőn, a nyolcnapos programsorozat záró napján az istentiszteletre népviseletbe öltözve vonul a Zengővárkonyi Népiegyüttes, majd a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület tartja Húsvéti locsoló című néptáncos műsorát a múzeum előtt fél tiezenegytől.

A múzeum a nagyhéten kívül is fogadja a látogatókat - szerda kivételével - mindennap 10 és 18 óra között.

A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg, a gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.

Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett utaveszett, a huculmintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és a dróttal díszített tojások is.

A múzeumot évente több mint tízezren keresik fel; Magyarország mellett számos európai országból, valamint Ausztráliából, Afrikából, Kanadából, Japánból, Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is volt már látogatója az intézménynek.

A Míves Tojás Múzeummal és a húsvétváró programokkal kapcsolatban további részletek olvashatók a tojasmuzeum.hu honlapon és a Míves Tojás Múzeum Zengővárkony Facebook-oldalon.

11. Tojásírás és locsolkodás a Szentendrei Skanzenben

Húsvéti programokkal, tavaszváró mulatsággal, többek közt hímestojás-készítéssel és locsolkodással várja a látogatókat április 9-én és 10-én a Szentendrei Skanzen.

A Szentendrei Skanzen szerdai tájékoztatása szerint húsvétvasárnap és -hétfőn a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó hagyományok és a húsvéti népszokások is megjelennek a Skanzen portáin, hiszen az egyházi ünnep mellett a tavaszvárásnak, tavaszi megújulásnak is az ideje a húsvétot megelőző időszak. A húsvéti locsolkodás és a tavaszi mulatságok hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik meg. Mint írják, kézműves vásár és gólyalábasok előadása színesíti a programokat. Mesét mond Dóra Áron és Csernik Szende, zenél a Manó Swing, Juhász Réka, Bognár Szilvia és zenekara.

A kézműves foglalkozások középpontjában a hímes tojás áll. Írókázhatnak, tojást berzselhetnek a látogatók, és megcsodálhatják az aprólékos műgonddal készülő patkolt tojásokat is. Bemutatkozik a tojásírás élő hagyománya, az érdeklődők megismerhetnek gyergyói, gyimesi, háromszéki és kárpátaljai tojásdíszítési motívumokat. Készíthetnek tojásdíszt só-liszt gyurmából, textilcsibét, szalmanyulat vagy húsvéti kosarat is a rendezvényen, valamint lesz határkerülés, locsolóvers-költés, tojásgurítás és pecsétgyűjtő játék is - olvasható a közleményben.

Mint írják, a látogatók szakrális programokon is részt vehetnek: a Skanzen felszentelt templomaiban húsvétvasárnap és hétfőn katolikus misét, református és unitárius istentiszteletet tartanak, a Négy templom, egy ünnep címmel vezetett tematikus túra pedig a Skanzen templomait járja körbe.

Április 6. és 8. között a nagyhét szokásaival, ízeivel, játékaival hangolódik a múzeum az ünnepre.

Húsvéthétfő a Vasi Skanzenben

2023. április 10. (hétfő) 14.00-18.00

14.00 Kötetlen beszélgetés a húsvéti ünnepkörről, az országban népszerű, de tájegységenként változó húsvéti ételekről, a böjt szerepéről, a hímes tojás díszítéseinek jelentéséről. Workshop felnőtteknek Tamásné Geröly Marika népi iparművésszel.

15.00 Ungaresca Senior Tánccsoport - húsvéti szokások felelevenítése táncházzal. Zenei kíséret: Boglya Népzenei Együttes

16.00 Majorka Színház: A király nyulai bábelőadás

16.45 Locsolóvers-mondó verseny

17.00 Beszélgetős tojásdíszítő workshopok felnőtteknek Pallósiné Bakula Márta, Csordás Csabáné népi iparművészekkel

Balaicz Ferencné Kati mama: húsvéti mézeskalács figurák díszítése. Kezdési időpontok: 15.30, 16.30. Alkalmanként 10 fő részvételével a programok ingyenesek, de regisztrálni érdemes.

Folyamatosan:

„Helyi hímesek”- tojáskiállítás a Kispajtában

Agyagozás Udvardi Balázs fazekassal: marokedény, nyuszis tál formázása

Kézműves percek: óriástojás díszítése dekupázs technikával és borítékolható nyusszancs készítése. Tojásfűzőcske és kifestő is vár!

Gyere és kalapálj! Nyitott kovácsműhely Sibinger János kováccsal

Tojást a marokba! Hagyományos tojásdíszítések: levélrátétes, viaszolt, karcolt technikák kipróbálása népi iparművészek segítségével

Szabadtéri játékok: az ügyes gyerekek apró finomságot kapnak!

Fotósarok Lutor Katalin közreműködésével

Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatói: íjászat, dobolás. Az íjászat kipróbálható!

Pónilovaglás

Kosaras hinta és fajátékok

Nyuszisimogató

A Vasi Skanzenben az árusoktól étel, ital és többféle ajándéktárgy vásárolható! A rendezvény múzeumi belépőjeggyel látogatható.

teljes árú jegy 1.600 Ft/fő

kedvezményes (50%) jegy 800 Ft/fő

családi jegy (szülő/k/ és saját gyermekei/k/) 2.400 Ft/család

Címlapfotó: Göcseji Falumúzeum