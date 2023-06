Őrületes bulit csapnak: idén együtt jelentkezik a pécsi Sétatér Fesztivál és a LOKART

Számos - többek között horvát és francia - könnyűzenei előadóval, tíz borászat és vendéglátóhely, számos népi iparművész kitelepülésével rendezik meg a hagyományos pécsi nyárindító "kiülős" rendezvényt, a Sétatér Fesztivált, amely idén egybeesik a LOKART képzőművészeti fesztivállal.

Mint a programokat szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. közleményében írták, míg a pécsi székesegyház közelében, június 22-én kezdődő, négy napon át zajló Sétatér Fesztivál koncerteket, kulináris csemegéket kínál, a június 21. és 25. között megrendezett LOKART a város tíz helyszínén, csaknem száz alkotó részvételével és képzőművészeti programokkal várja az érdeklődőket.

A LOKART fesztivál díszvendégei, Pécs partner- és testvérvárosai - így a többi között Aix-en-Provence, Lyon és Eszék - könnyűzenei előadói lépnek fel a Sétatéren: Franciaországból a Fat Bastard Gang Band és a Social Dance, a horvátoktól a Nesvil Fun érkezik.

Fellép az ír kocsmazenét játszó Paddy & The Rats, a progresszív elektronikus és az élő jazz zenei műfajok keverékével operáló Freakin' Disco, valamint a latin-amerikai melódiákat játszó Los Urangutanes is. Bobby & Chriss zenei időutazásra hívja közönségét az All time hits Vinyl Show keretében és színpadra lép a Fran Palermo, a Random Trip, a Kubalibre és DJ Venom is - sorolták a közleményben.

Kitértek arra, hogy a Sétatér Fesztiválon csaknem tíz borászat, ugyanennyi gasztronómiai kitelepülő és mintegy harminc kézműves árus várja a látogatókat, de június 25. után sem ürül ki a tér, hiszen a gasztronómiai és kézműves vásár egészen július 2-ig dj-fellépések, szabadtéri filmvetítések kíséretében továbbra is látogatható marad.

