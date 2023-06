Ilyen luxusmedencéket vesznek most a jómódú magyarok: ennyibe kerül, minden kertben felállítható

Többszöri, fokozatos áremelések után átlagosan 40 százalékkal drágábbak 2023-ban a főszezoni strandbelépők, mint egy éve ilyenkor. A tanévzárás után, június 17-től üzemelnek teljes fordulatszámon a fürdők, ekkortól minden szolgáltatás és kültéri medence működik. Átlagosan 2000 forintos vagy a feletti belépőjegyárral számolhatunk fejenként, ha bármelyik vidéki fürdőben vagy strandon hűsölnénk. De van ennél olcsóbb alternatíva is, ha egész nyáron élveznénk a hűsítő habokat.

A pandémiás helyzethez kapcsolódó rendelkezések egyike értelmében tavaly június végéig nem emelhettek árat a fürdők, amelyek kivétel nélkül éltek a július elsején megnyíló lehetőséggel, és jellemzően 20-25 százalékkal árazták át tavaly első lépésben a jegyeket, írja a Világgazdaság.

A nyár közepi általános és jelentős áremelést év végén, év elején többen megtoldották még, és vannak, ahol a főszezonra fogják. Így összességében még egy 10-15 százalékos korrekciót szinte mindenhol látni lehet majd, ezek együttesen okozzák a nem csekély mértékű árváltozásokat.

A strandbelépők ára 2 ezer forint fölé került 2023-ban. Jelentősen drágulhatnak a strandbelépők árai a Balatonnál is. A településvezetők jellemzően 20-30 százalékkal nagyobb összeggel kalkulálnak, mint tavaly. Zánkán például 1000-ről 1500-ra, vagyis 50 százalékkal nő a strandbelépő ára. Egyre kevesebb strandra lehet ezer forint alatt bejutni felnőtt jeggyel,

- számolt be a Pénzcentrum.

Alsóőrsön 81 millióról 101 millióra drágul az üzemeltetés, Zamárdiban konkrét összeget még nem tudtak mondani az idei évre, de abban bizonyosak, hogy a tavalyi 85-90 milliós tétel jelentősen nőni fog. Ennek megfelelően a legtöbb településen a strandbelépők ára is drasztikusan emelkedik az idei nyárra.

A tavalyi 1800 helyett az idén 2200 forint az egyszeri belépésre jogosító felnőttjegy. Szükséges az emelés, az idei fenntartási költséget még nem tudjuk pontosan, de 2022-ben 167,8 millió forintba került az üzemeltetés, ami bizonyosan emelkedni fog. Rengeteg ingyenes szolgáltatást nyújtunk a strandon, van óriáscsúszda, légvár, napi animációs foglalkozások, jóga, vízi aerobik, torna, játszóház, ez mind az önkormányzat költsége. A helyiek amúgy ötezer forintért vehetnek bérletet a teljes szezonra, az üdülőtulajdonosoknak ugyanez 16 ezer

– mondta el Ambrus Tibor csopaki polgármester.

Remek alternatíva lehet az otthoni pancsolás

Ilyen árak mellett sokan nem engedjhetik meg maguknak, hogy a kánikulában minden nap elmenjenek strandolni, vagy hogy a nagyobbacska gyereket a nyári szünet alatt gyakran elküldhessék fürdőzni. Ha pedig kis gyerek van otthon, még jobb alternatíva lehet az otthoni pancsolás megoldása. Ennek első lépésee a helyi adottságok felmérése, és az anyagi lehetőségeink mérlegelése. Vannak az "azonnal használom" típusú medencék, amelyeket csak fel kell fújni, megtölteni vízzel, és mehet is a lubickolás.

Aztán vannak a belépő szintű medencék, a nagyobb méretű, felfújható pereműek, a merevfalú csővázasak, amelyek már eggyel magasabb kategóriába tartoznak, és a polipropilén anyagú csővázas medencéket akár a földbe is süllyeszthetjük. Ez utóbbiak kevésbé elterjedtek még itthon a szakértő szerint.

Először is figyelembe kell venni, mekkora a rendelkezésre álló terület, hol van a kertben a napos, hol az árnyékos rész, hová célszerű tenni vagy építtetni a medencét. Fontos, hogy kellően átmelegítse a vizet a nap, de ne égjen le benne senki, így kell egy kis félárnyákos, árnyékos időszak is. Aztán azzal is számolni kell, hogy a kutya vagy a macska beleeshet-e, ebből a szempontból a minél magasabb medence a kedvező, hogy szétkarmolhatja-e a falát a macska, szétrágja-e az oldalát a kutya - történt ilyen is már a vevőinkkel -, és ennek tükrében lehet anyagot, típust választani. Az ár mérlegelése ezután következik

- mondta el Gyarmati János, aki több mint húsz éve foglalkozik Debrecenben a Medence webshopnál és a Nyíl utcán uszodatechnikai eszközök értékesítésével, valamint medencék építésével.

1. Felfújható és felfújható peremű medencék

Jó ár-érték arányban kapható ez a típus, ha okosan válogatunk. Mivel az anyaga sérülékenyebb a merevfalú medencéknél, szükséges néhány kiegészítő hozzá, hogy ne csak egy szezonra szóljon. Ez a típus nem téliesíthető, így a hideg beálltával leengedve, kitisztítva fagymentes helyre kell tenni.

A felállítási elv tekintetében ezek a medencék földfelszínre állíthatóak, a süllyesztésük tilos. A vizet vagy a felfújt perem által okozott szűk gallér vagy az összeállított fémvázra erősített fólia tartja. A vízforgatók mára megbízható, jó minőségű és bizonyos értelemben nagyon innovatív fertőtlenítési módszert használnak (pl. intex ózon generátor). Előnyei a gyors felállítás, a kedvező ár, a folyamatos alkatrész biztosítottsága. Hátrányai közé tartozik, hogy a földfeletti felállítás miatt mozognak az oldalfalak, nem stabil a perem. A puha falú, felfújható peremű, 3,6 méter átmérőjú, kör alakú medence 90 centiméter mélységben 39990 forinttól kapható, a mélyebb változat ára ennél magasabb, ez az egyik legnépszerűbb típus a vásárlók körében.

2. Merevfalú, csővázas medencék

A merevfalú medence a mobil medencék jolly jokere. A merev fémváz és a fémpalást elég stabil tartású ahhoz, hogy talajra, illetve süllyesztve is telepíthető legyen. Gyönyörűen alakítható a környezete, téliesíthető, és megfelelően karbantartva éveken keresztül gond nélkül használható.

Az is fontos szempont a választásnál, hogy hányan is használják majd rendszeresen a kiválasztott medencét. Ha egy család szeretné benne végiglubickolni a nyarat, számít az is, milyen nagyok már a gyerekek, akik használni fogják.

Az a tapasztalatom, hogy egy négy-öttagú családnak, ahol a gyerekek még 10-12 évesek, egy kisebb kertben vagy egy nagyobb teraszon felállítva elég lehet egy 3,6 méter ármérőjű körmedence. Ez praktikus is, hisz egy-két karcsapást még egy felnőtt is tehet benne, és viszonylag kevés helyet foglal el, egy nagyobb teraszon is elfér. Ugyanis az sem mindegy, hová teszi le a medencét az ember. Ha azt akarjuk, hogy ne sérüljön, egyenletes legyen alatta a talaj, érdemes tenni alá medencefóliát, de ez nem biztos, hogy szép megoldás, és átmeneti, főleg egynyári, felfújható medencéknél kivitelezhető. Jobb, ha van egy kis épített rész térkövekből vagy hajópadlóból, csiszolt lécekből, amin stabilan megáll a nagyobb medence is

- emelte ki a szakértő.

Merevfalú csővázas medencét három méter körüli átmérővel és 76 centiméters mélységgel 43 989 forintért találtunk az interneten, de az ennél kicsit komolyabb és mélyebb változatok ára 80 ezer forintnál kezdődik. Nagyon szeretik az emberek, ebből van a felfújható peremű mellett a legtöbb az otthonokban.

3. Földbe süllyesztett medencék

Ebben az esetben komolyabb költségekkel számolhatunk. Meg kell ásni a medencealapot, vagyis a gödröt, amibe beletesszük a medencét, le kell betonozni, de minimum medencefóliával jól kibélelni a leegyengetett talajt. Erre a célra csak a drágább medencék a jók.

A fémpalástos medencék nagy előnye, hogy a medence oldalaként szolgáló galvanizált porszórt fémlemez merevséget ad a medencetestnek. A lemez homogén törésmentes egységet alkot, ezért ezek a medencék meghatározott formavilágot képviselnek.

Léteznek kerek, ovális illetve enyhe nyolcszög alakúak. Klasszikus értelemben nincs alsó lemez a medence alatt, a fólia ad vízzáró réteget mintegy belső bélés a föld (beton) és a fémpalást által meghatározott ovális testben vagy hengerben. A medence alá érdemes 6-10 cm vasalt beton alapzatot készíteni. Erre azért van szükség, hogy a földből kinövő erősebb gyomoktól, gyökerektől megvédjük a fóliát, a medence vizéből adódó terhet elviselje a medence alja. Érdemes a kész betont önterülő padló kiegyenlítővel kiönteni, ami esztétikailag jelentősen javítani fog a kész medence látványán. A padlókiegyenlítő sima felületet képez, így később a beton egyenlőtlenségei nem fognak látszódni a medence alján.

A fémpalástos medencék süllyeszthetőek és földfelszínre is állíthatóak. A kerek medencéknek oldaltámasztás nem szükséges, amennyiben a medence köré nem nehéz térkő lesz telepítve. Az ovális medencék esetén a párhuzamos falak külső támasztását kell megoldani.

4. Épített medencék

Az épített medencék a luxus érzését adják. A megvalósításnak csak a képzelet és a pénztárca szabhat határokat. Bármilyen formavilág kialakítható, a medence falborítása lehet fóliás vagy akár csempézett is. Az elmúlt években megjelentek a hungarocell építőkövek, melyek segítségével könnyebben építhető fel a medence és a test hőszigetelése azonnal biztosított. Ezek a medencék mindennel felszerelhetőek, érdemes ezekbe lépcsőt és/vagy ülőpadot építeni, ami a medencébe lépést jelentősen megkönnyíti, főleg azokban az esetekben, ha gyerek vagy idős személy is használná azt. Ezekből az elemekből akár több medenceszakasz is kialakítható, így építhető a medence mellé egy gyerek pancsoló, amiben a gyerekek biztonságban játszhatnak a vízben távol a mély, úszásra alkalmas medencétől.

A fóliás medence esetén a fólia élettartama 15-20 év is lehet. Előnyei a változatos forma- és színvilág, a tetszőleges méretezés, valamint extrák is beépíthetők: látvány és élményelemek. Kivitelezési ideje nagyjából két hét.

Beépített medencét minimum 5x2,5 métereset csinálunk, ennél kisebbe belekezdeni sem érdemes, de gyakoribb a 6x3 méteres szabvány, amit kérnek. Mire lebetonozzuk, a vízforgató-rendszert beépítjük, a környezetét is megcsináljuk, járólapozással, járdával, mindennel együtt egy ekkora medence mintegy 5-5,5 millió forintból jön ki idén

- osztotta meg velünk Gyarmati János.

Ezekre is szükségünk lesz, ha otthon fürdőznénk

Szűrő: a nagyobb felfújható peremű, és minden merevfalú medencének alap tartozéka a papírszűrős vízforgató. Ha komolyabbra van szükség, mert a medencét sokan és gyakran használják, érdemes homokszűrős vízforgatót beszerezni.

a nagyobb felfújható peremű, és minden merevfalú medencének alap tartozéka a papírszűrős vízforgató. Ha komolyabbra van szükség, mert a medencét sokan és gyakran használják, érdemes homokszűrős vízforgatót beszerezni. Alátétfólia: bár a medencét mindig sík felületre tanácsos telepíteni, előfordulhat, hogy az alatta lévő növényzet átszúrja, vagy betonra telepítésnél egy alákerült kavics megsértheti a háromrétegű PVC-t. Az alátétfilc vagy fólia biztos védelmet nyújt.

bár a medencét mindig sík felületre tanácsos telepíteni, előfordulhat, hogy az alatta lévő növényzet átszúrja, vagy betonra telepítésnél egy alákerült kavics megsértheti a háromrétegű PVC-t. Az alátétfilc vagy fólia biztos védelmet nyújt. Takarófólia: a szűrők munkáját könnyítjük meg azzal, ha a használaton kívül letakarjuk a medencét takarófóliával, így sem falevelek, sem eltévedt bogarak nem kerülnek a vízbe.

a szűrők munkáját könnyítjük meg azzal, ha a használaton kívül letakarjuk a medencét takarófóliával, így sem falevelek, sem eltévedt bogarak nem kerülnek a vízbe. Medence tisztító eszközök: szűrőháló, kefe, egyéb kiegészítők elengedhetetlenek a medence tisztán tartásához. Nagyon fontos a megfelelő vízkezelés, amivel nemcsak a bőrünket óvjuk, hanem a medencetestet és a pénztárcánkat is.

A medencébe való vegyszerek segítségével egyensúly teremthető otthoni körülmények között is, így elég lehet nyár elején lecserélni a vizet, persze, most nem a kis puhafalú medencére gondolok. De akár egy tíz köbméteres, vagyis 10000 literes pancsolónál sem kis pluszköltséget spórolhatunk meg, ha a vegyszereket, a szűrőt, a vízforgatót és az egyéb tisztítő eszközöket beszerezzük

- összegezte a szakember.

Címlapkép: Getty Images