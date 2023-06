Hatalmas buli lesz: ötszáz négyzetméteres ledfalat építettek a Balaton Sound nagyszínpadán

Ötszáz négyzetméteres ledfallal felszerelt nagyszínpaddal várja a fesztiválozókat a szerdán megkezdődött a Heineken Balaton Sound Zamárdiban, ahol négy napon át a világ legjobb DJ-i lépnek a színpadokra.

A fesztivál szerdai helyszínbejárásán Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője a belföldi turizmus szempontjából Magyarország legjelentősebb vidéki fesztiváljának nevezte a Balaton Soundot. A közönség többségét, 70-75 százalékot magyarok adják, és a szervezők idén is mindent elkövettek azért, hogy a résztvevők egy igazi balatoni fesztivált élvezhessenek a parton.

Csákovics Gyula, Zamárdi független polgármestere elmondta: a nyári idegenforgalmi szezon egyelőre "döcögősen" indult, de reményeit fejezte ki, hogy a Balaton Sound elindítja a szezont. A fesztivál kezdetére egyre többen érkeznek, telnek meg a szálláshelyek

- tette hozzá.

Filutás Anna, a fesztivál projektvezetője a bejárás során elmondta: a világ legjobb DJ-it listázó top százas névsorból húsz előadót sikerült elhozniuk a Balaton Soundra. A nagyszínpadon lép fel Hardwell, KSHMR, Tiesto, Armin Van Buuren, Vini Vici, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, a magyarok közül pedig Majka és a Halott Pénz is. Az elektronikus zene legismertebb művészei - Charlotte De Witte, Carl Cox, Joseph Capriati, Adam Beyer, Sam Paganini, Dubfire, Satori live, Artbat, Pan-Pot - a fesztivál B my Lake zónájában állnak színpadra.

Emellett új helyszínnel is bővül a fesztivál, ahol naponta party brandek váltják egymást. Az első napot a Masquerade indítja, majd a következőkön a Next Level, a Rave Culture és a Q-dance veszi át a színpadot. A fesztiválozókat három VIP helyszín - a nagyszínpadnál a 2200 négyzetméteres Las Vegas Casino Events VIP, a parton a Sunset Beach VIP, a B stage mellett pedig a Lost in Jungle VIP - várja, és a látványvilágot utcaszínház, valamint divat-designer bemutatók is fokozzák.

A 2500 négyzetméteres nagyszínpadon tíz méter magas és 60 méter széles háttérszerkezetre 500 négyzetméteres, 1978 panelból álló ledfalat építettek, amely 250 lámpából álló fénytechnikával nyújt virtuális élményt. A B stage felülete szintén 2500 négyzetméter, míg a Rádió 1 beach clubjánál 600 négyzetméteres stég nyúlik a Balatonba. Idén is számos önkéntes felügyel a fesztiválozók biztonságára, a Balaton Sound applikációban pedig lesz egy veszélyhelyzet-jelző gomb is, amellyel a vendégek jelezhetnek a szervezőknek.

Címlapkép: Getty Images

