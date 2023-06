Ilyen egy retró fesztivál, kicsit sem retró árakkal 2023-ban Magyarországon

Időutazás a javából: zenék az 1990-es és 2000-es évekből, előadók a tinédzser korunk világából, a hazai és külföldi retró hangulat legjava, gasztronómiai sokféleség és persze alkohol minden mennyiségben. A HelloVidék ezúttal a tizedik születésnapját ünneplő DeJa Vu fesztiválon járt, hogy górcső alá vegye a szegedi három napos esemény árait, kínálatát, keresletét és annak más gazdasági vonatkozásait.

Tizedik alkalommal rendezték meg a Deja Vu fesztivált az Újszegedi Partfürdőn, amely visszarepítette a látogatókat a korai 2000-es évekbe és azt megelőző pár évtizedbe, célja szerint megidézve a kor legjobb bulijait. A három napnyi nosztalgia szinte „minden pénzt” megért a mai harmincas és negyvenes korosztálynak, akik tényleg igazi időutazáson vehettek részt olyan előadókkal, mint például a Modern Talking, a Blue, Sterbinszky, Eifel 65 vagy épp az Ámokfutók (a lista ennél nyilván jóval bővebb volt). De előbb tekintsünk vissza a kezdetekre.

A DeJa Vu fesztivál tíz éve ingyenes családi napként indult, ahol a családi programok mellett például akár fitneszórán is részt vehettek az emberek, mert ez is része volt a fesztiválnak. Azóta persze sok minden megváltozott. Egyrészt helye lett az effajta retró fesztiválnak a hazai nyári „fesztivál palettán”, másrészt pedig sikerült egyre jobb és népszerűbb hazai és külföldi előadókat meghívni. Ne feledjük azonban, hogy a retró fesztivál jellegből adódóan az is megeshet, hogy egy-egy sztárfellépő már nem vállal fellépéseket mondjuk a korából adódóan, esetleg egészségügyi problémák vagy más gondok miatt. Megesik az is, hogy szétszéledt, felbomlott egy egykor sikeres zenekar vagy banda, talán nem is beszélnek már egymással és nem fognak újra színpadra lépni. Ritka esetben, de az is megtörténhet, hogy egy adott előadó, vagy zenekar egyik tagja már nem él.

Az évek alatt a színpad is mindig egyre nagyobb lett, javították a technikai hátteret, próbáltak extrákat adni a kínálathoz. A fesztivál előtti sajtóbejáráson Molnár Balázs és Budai Gábor, mint a Deja Vu főszervezői elárulták, hogy bár a koronavírus-járvány alaposan megtépázta az ipart, a szegedi esemény ennek ellenére évről évre növekedett: a három napból egyen már 2021-ben teltházas volt, tavaly pedig mindhárom napon elkelt az összes jegy. Idén a bérleteket már a nyitás előtt mind eladták és a legtöbb jegynek is akadt gazdája.

De nézzük is az árakat! Az járt a legjobban, aki igazán korán ébredt és már valamikor tavaly év vége felé megvásárolta a háromnapos bérletét, aminek az úgynevezett „Super Early Bird” nevet adták a szervezők és 13.500 forintba került. Később, karácsony tájékán az Xmas Akcióban ugyanez már 19 900 forintba került, majd elővételes bérletként januártól 29 900 forintba. Az elővételes napijegy eleinte 12 990 forint, később pedig 15 990 forint lett mindegyik napra. A jegyárforduló április 12-én volt, de előtte a szervezők még gondoltak egy nagyot:

Ma egésznap figyeld az oldalunkat, mert megbolondultak a jegyárfolyamok! Megnyitott a DeJa Vu Fesztivál jegytőzsdéje, ahol bármikor beeshet a napijegyek vagy épp a bérletek árfolyama

– tették közzé április elsején a fesztivált közösségi oldalán.

Ezekben a napokban a korábbi áraknál olcsóbban tudtak az érdeklődők jegyet vásárolni: bérletet például 24 280 vagy 23 298 forintért, csütörtöki napijegyet 11 670 - 11 983 forintért, pénteki napijegyet 11 752 – 12 458 forintért, szombati napijegyet pedig 11 866 – 12 320 forintért.

Ezután nem sokkal érkeztek az úgynevezett „VIP upgrade” kiegészítő jegyek, amit a már megvásárolt bérlet vagy napijegy mellé lehetett vásárolni. Ehhez Nagyszínpadra néző kiemelt terasz, gyorsított beléptetés, szeparált mosdó, ajándék limitált repohár, VIP Passtartó és VIP italpult járt.

És hogy mit is jelent a „repohár”? A vezető hazai fesztiválokhoz hasonlóan Szegeden is bevezették ezt a rendszert, amely szerint az első ital vásárlásakor kapott mindenki egy műanyag poharat, amely ára 688 forint volt. Ezeket a következő vásárláskor kicserélték egy tisztára. És bár a repoharakat nem váltották vissza, aki leadta, poharanként 300 forinttal támogathatta a Gyermekklinikát.

De nézzük először az italkínálatot! A DeJa Vu fesztiválra egységes itallapot készítettek, amiben helyet kaptak az üdítők (egységesen 888 forintért), a borok (788-1488 forintért), az ásványvíz (egységesen 888 forint, de a szintén itt szereplő 1 deciliter szódavíz 188 forintba került), a fröccsök, a sörök (1188-1488 forintért), a tömények (1188-1988 forintért), a long drinkek (2288-2676 forintért), a pezsgő (5990 forintért), a pálinkák (4 deciliter egységesen 1988 forintért), az energiaitalok (egységesen 1188 forintért), a ciderek (egységesen 1288 forintért) és a rostos üdítők (0,33 liter egységesen 888 forintért).

Nem maradtak el az ételek sem, a szokásos fesztiváltárakhoz képest talán egy kissé barátibb árakon. A dupla-sajtos, sonkás-kukoricás, kolbászos és baconos pizza szelet 1490 forint volt, a lángos 1500-2300 forint között, a fánkok 1500-2200 forintért. A lepényeket 2800-3000 forintért kínálták (egy másik helyen 2790-3590 forintért), a hamburgereket 2490-3490 forintért, ami mellé a sültkrumpli 990 forintért járt. Az ázsiai szekcióban a csirkehúsos tekercs 3000 forint, a sült tavaszi tekercs és a sült csirkehúsos tészta 2000 forint, a sült csirkemell és a kínai sertéshúsos lepény 2800 forint volt. A hotdog 1350-1650 forintba került, a gofri 1000-1700 forintba, a kolbice 2000-3200 forintba, a kürtöskalács egységesen 2000 forintba. Az olcsóbb változat kedvelőinek akadt a kínálatban zsíros deszka 400 forintért, libazsíros kenyér 690 forintért és libatepertő krémes kenyér 890 forintért.

Az időutazás jövőre, 2024. június 6-7-8-án folytatódik. A szervezők már most elkezdték a kedvezményes árú jegyek árusítását.

