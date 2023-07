Elképesztő megmérettetés: több mint 440-en rajtolnak a 39. Vasi Vasember triatlonversenyen

Több mint 440-en állnak rajthoz szombaton a 39. Vasi Vasember triatlonversenyen, Szombathelyen - közölték kedden sajtótájékoztatón a szervezők.

A magyarok mellett svájci, osztrák, szlovák és német résztvevői is lesznek a megmérettetésnek. A 1500 méter úszás helyszínéül ezúttal is a szombathelyi Csónakázó-tó vize szolgál. Ezt követi 42 kilométernyi kerékpározás, amely a vármegyeszékhely mellett Nárai, Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes, Felsőcsatár, Narda és Bucsu községeket is érinti. Végül pedig 10 kilométer futás következik, ennek útvonala a Vasi Múzeumfalun keresztül vezet, a versenyzőknek négy kört kell megtenniük.

A keddi, szombathelyi sajtótájékoztatón ott volt a Vasi Vasember két legendás alakja, Kapolcsi Imre és Garami Árpád is, akik eddig valamennyi versenyen részt vettek és természetesen most is rajthoz állnak. Szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a küzdelem, először a férfiak rajtolnak el, majd negyedórával később a szenior férfiak és a váltók, végül pedig 11.30 órakor a nők.

Soós Hajnalka, a versenyt szervező Pannonsport Kft. munkatársa elmondta: a budapesti atlétikai világbajnokság szervező csapata is képviselteti magát Szombathelyen, a Vasi Vasember triatlonverseny ugyanis bekerült a "Legyél te is hős" szurkolói programba, így minden kategória győztese - a pénzdíj mellett - páros belépőt is nyer az augusztusi vb-re.

