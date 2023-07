Védjegyet kapott egy balatoni strand: ez az első, de hozzuk azt is, mi benne az extra

A zaol.hu zalai hírportál számolt be arról, hogy minőséget tanúsító védjegyet kapott a vonyarcvashegyi Lido strand, méghozzá 5 csillagos minősítéssel. A védjegyet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület ítélte oda, a település egy éven át büszkélkedhet vele.

Ez az első vízparti strand, amely ilyen ("Magyarország kincsei") minőségvédjegyet kapott, korábban ilyen nem fordult elő - írja a megyei lap. Ez a védjegy a testület közlése szerint különféle turisztikai attrakciókat minősít, például strandokat, várakat, kastélyokat, gyógy- és wellnessfürdőket, gyógyhelyeket.

A testület azt tervezi, hogy két év alatt több mint 80 ilyen védjegyet tudnak majd odaítélni.

A tanúsítási folyamat összetett előkészítés után több órás helyszíni vizsgálatot jelent, amelynek során feltérképezik: mi az, ami megvan, s mi az, ami esetleg fejlesztésre szorul. Az öt csillag azt jelenti, mindent megtalál a vendég, ami eszébe juthat egy strandi pihenéskor.

Pali Róbert helyi polgármester a minősítés kapcsán azt közölte, többgenerációs, élménygazdagságot nyújtó, rekreációs központként tekintettek a strandra a fejlesztéskor; a strandnál ingyenes parkolás van, a területen wifi, online jegyvásárlási lehetőség is adott, és mivel mellette megy el a Balatoni Bringakör, szervizpont is akad - no meg kerékpáros széf.

