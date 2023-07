Nem csak a dúsgazdag magyarok kiváltsága a balatoni hajókázás: így úszhatod meg a legolcsóbban

Egy-egy hétvégi napot simán megfejelünk egy balatoni hajókirándulással, utána egy part menti lángosozással, és már kész is a tökéletes nyári program! Nézzük is, hol és a mennyiért lehet a magyar tengernél vízre szállni!

Ha az infláció miatt úgy is érezzük, hogy a fizetésünk hétről hétre egyre kevesebbet ér, és lassan hússzor meggondoljuk, mire mennyit költsünk, egy kis kiruccanásra mindenkinek szüksége van. Pár tízezres forintból már remek programokat kreálhatunk magunknak, nem kell egyből milliós luxusnyaralásban gondolkodni! Egy-egy nyári hétvégi napot simán megfejelünk egy hajókirándulással, utána egy part menti lángosozással, és már kész is a tökéletes program! Na jó, a Pénzcentrum friss információi szerint egy lángos már alaphangon 1500 forintnál kezdődik, és nincs nyári hétvége legalább 2 gombóc fagyi nélkül, ami szintén egy1200, de nézzük csak, egyáltalán hol és a mennyiért lehet Magyarországon hajóra szállni?!

Akár hajós nemzet is lehetne a magyar

Tudtátok, hogy hazánk nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak hossza körülbelül 1600km? Azért ez nem semmi! Vízi útjaink 85%-a állandóan, 15%-a pedig időszakosan hajózható, a hálózat hosszának 53%-a a Duna vízgyűjtő területéhez, 47%-a pedig a Tiszáéhoz tartozik. A Duna és a Tisza nagyjából párhuzamosak egymással, ám az ország területén nincsenek összeköttetésben. Az ország területén kívül is csak jelentős időveszteséggel lehet az egyik folyórendszerből a másikba átjutni. Ezt a problémát hívatott megoldani a Duna–Tisza-csatorna tervezése, de a csatorna ügye több száz éve vajúdik, nem is mostanában fog megépülni.

További hátrányt jelent a hazai hajózásban, hogy a Duna és a Tisza vízrendszerén belül a vízi út méretei nem egységesek, valamint az, hogy a két folyó vonala nem követi az áruáramlás K-Ny-i (az Északi- és a Dunántúli-középhegység iparvidékeit Budapesttel összekötő) fő irányait, hanem arra merőleges közlekedést tesznek lehetővé. Előnyösek azonban a természeti tényezők vízi utak létesítéséhez, mivel vízfolyásainkon nincsenek nagyesésű szakaszok, közöttük nem jellemzőek nagy akadályok.

Magyarország hajózásra alkalmas részei - a Vízügy tájékoztatása szerint - a Szentendrei-Duna, Dráva és a Tisza egyes szakaszai, a Bodrog, a Sebes-Körös és a Hármas-Körös vidékei valamint a Keleti-főcsatorna és a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna. Tavaink közül pedig hajóra szállhatunk hol máshol, mint a Balatonon, de a Fertő-tavon is. A vízisportok más tészta, vitorlázni, csónakázni vagy kenuzni ennél jóval több helyszínen lehet.

Lássuk a legnagyobbat, a Balatonon már javában tart a 177. hajózási szezon

Az idei balatoni szezonra a Bahart számos újítást, menetrendi változtatást, több programújdonságot vezetett be, például sűrűbben és nagyobb hajókkal indulnak a nyári bulihajók és a gyerekprogramok is.

A balatoni hajótársaság közleménye szerint folytatják a tavaly elindított dinamikus modernizációt, a hajóflotta megújulása mellett még tavasszal a frissen végzett hajós munkaerő is „fedélzetre lépett”. 177. hajózási szezon alatt is sokszínű programkínálattal, változatos menetrenddel és digitális megoldásokkal várja utasait.

2023-ban 176 bulihajó és 100 varázshajó járat hagyja el a kikötőket. Siófokról, Balatonfüredről és Balatonalmádiból gyakrabban, átlagosan másfél óránként szállnak vízre a sétahajók is. Továbbá kiemelt szerepet kapnak az igazán különleges élményt nyújtó naplemente sétahajók is, amelyeken az utasok díjnyertes ajándék pezsgőt vagy üdítőt kortyolgatva, a nap legvarázslatosabb pillanatában, a tó közepéről csodálhatják a Balatont.

- írták.

Folytatódik a BAHART szolgáltatásainak fejlesztése

A büfékben továbbra is neves balatoni borászatok borai és helyi kézműves sörök közül válogathatnak a vendégek. A Társaság továbbra is nagy hangsúlyt fordít az online jegyvásárlási lehetőségre.

A vitorláskikötőkben az arculatváltás mellett folyamatos műszaki fejlesztések is zajlanak. A szigligeti és balatonföldvári vitorláskikötő új pontonnal, a siófoki kikötő egy korszerűbb és energiahatékonyabb hőszivattyús rendszerrel, Balatonföldvár pedig új kiszolgáló egységgel és kikötőmesteri irodával kezdte meg az új szezont.

Kikötőket újítanak fel

A Bahart megújítja mind a tíz, általa üzemeltetett balatoni kikötőt, ezért egy ötéves programban mindegyiket sorra veszik – közölte Veigl Gábor az Inforádiónak.

Tavaly Balatonboglár, az idei évben Siófok, Szigliget, illetve Balatonfüred van soron. Ezekben a kikötőkben vizesblokkokat újítunk fel, mólókat cserélünk, wifi-szolgáltatást építetünk ki, úgyhogy számos kikötőben már idén is kézzelfogható jele lesz ezeknek a fejlesztéseknek

- sorolta, majd hozzátette: utasszámban, árbevételben, eredményességben folyamatosan erősödött a cég, amely szeretné az idén legalább a tavalyi sikert elérni.

Összességében 2,1 millió utasuk volt 2022-ben, ez a minimális céljuk 2023-ra is.

A balatoni jegyárakon minimális mértékben emeltek, a vezérigazgató szerint ez az elvégzett hatékonyság-javításnak, fejlesztéseknek, illetve annak köszönhető, hogy az utasszám folyamatosan emelkedik. Tavaly óta online is lehet jegyeket venni, ez egyre népszerűbb az utasok körében. A lehetőség további népszerűsétésére kampányokat terveznek idén, így aki online vásárol, alkalmanként kedvezményes áron juthat majd jegyhez.

Új, menetrend szerinti járat is indult

A járatindító sajtótájékoztatón - számolt be róla az MTI - Lombár Gábor, Balatonfenyves (független) polgármestere felidézte, 1997-ben született meg a terv, hogy legyen a településnek saját kikötője. Az új járattal igazzá vált az is, hogy a Balaton nem elválaszt, hanem összeköt - tette hozzá. Kitért arra is, hogy a fenyvesi kisvasút, a Nagyberek és a csisztai termálfürdő miatt is érdemes lesz az északi partról Balatonfenyvesre hajózni.

Szabó Tibor András, Szigliget önkormányzati képviselője közölte: az új járat turisztikai és közlekedési szempontból is jelentős. Két olyan település vált szomszédossá általa, új lehetőségeket teremtve, amelyeknek egyedi balatoni attrakciói vannak - tette hozzá, Szigliget kínálatából a várat, a strandot és a történelmi emlékeket megemlítve.

Deák Gábor, a fenyvesi kikötőt üzemeltető Balaton Dock Kft. tulajdonos-vezetője az MTI kérdéseire válaszolva elmondta, cége egy közel 40 éves hajót vásárolt meg, és hozott rendbe két év alatt, amely mostantól Szent Benedek néven közlekedik a két part között. Az új járatot a társaság szervezte és finanszírozza, és lehetőségei szerint a két érintett település is támogat - mondta. Az idei kísérleti év lesz, a folytatás ennek eredményességtől függ majd - jegyezte meg.

A 45 személyes sétahajó szombaton és vasárnap naponta kétszer közlekedik oda-vissza a két település között. Akad helyi turisztikai vállalkozás, amely az új járatokhoz igazodó programokat is kínál.

Szántód és Tihany között akár kompozhatunk is

A Balaton egyetlen révátkelője Szántódrév és Tihanyrév között található, ahol a kompok folyamatosan szállítják a gépjárműveket és utasokat. A kompok egész évben üzemelnek, csak szélsőséges időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem indulnak. A forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik a járatokat.

Aktuális menetrend - Június 23. és augusztus 27. között

Szántódrévből indul: 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20

Tihanyrévből indul: 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40

Teljes árú maradt a tavalyi, személyjegy 800 forint, de részletes árlistát ITT találsz!

Települések közötti balatoni hajójáratok

Ezekkel a hajójáratokkal a legfelkapottabb Balaton-parti településekre is könnyedén eljuthatunk. A hagyományos tömegközlekedéstől eltérően ráadásul extra élmény maga a hajózás is, ami alatt még büfézni is lehet.

Naponta indulnak járatok Siófok-Balatonfüred, Siófok-Tihany, Balatonföldvár-Tihanyrév-Tihany-Balatonfüred és Fonyód-Badacsony között.

Pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik Balatonboglár-Balatonlelle-Balatonszemes-Balatonföldvár, a Balatonlelle- Balatonboglár-Badacsony és a Balatonalmádi-Alsóörs-Tihany-Balatonfüred járat.

Naponta közlekednek hajóink Balatonboglár-Révfülöp, illetve Balatonmáriafürdő-Balatongyörök-Szigliget-Badacsony, és Keszthely-Balatongyörök-Balatonmáriafürdő útvonalakon.

Jegyárak 2023-ban (tavaly óta jellemzően pár száz forinttal emelkedtek:

Teljesárú: 1800 - 2500 Ft

Gyermek (4-14 évig): 900 – 1250 Ft

Családi jegy (2 felnőtt + 14 év alatti gyerek): 4860- 6750 Ft

Még részletesebb árlistát ITT találsz!

Séta- és nosztalgiahajózás is szuper program

11 kikötőből indulnak idén sétahajók:

Minden nap elérhetőek sétahajó járatok Siófok, Balatonfüred, Keszthely és Balatonalmádi kikötőkben!

Badacsony, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Révfülöp kikötőiből a sétahajók hétvégenként indulnak.

Balatonboglárról, Balatonföldvárról és Balatonlelléről péntek, szombat, illetve vasárnap indul sétahajó járat.

Pénteki és szombati napokon 20 órakor naplemente sétahajók indulnak Siófok, Balatonfüred, Keszthely és Balatonalmádi kikötőkből. Szombati napokon Balatonlelléről.

Jegyárak a sétahajókra:

1 órás sétahajózás Felnőtt: 2 500 (Ft/fő)

Gyermek (4-14 évig)* 1 250 (Ft/fő)

Sétahajózás a naplementében Felnőtt: 3 500 (Ft/fő)

Gyermek (4-14 évig)* 2 450: (Ft/fő)

Romantikus Badacsony sétahajó jegy Felnőtt 4 000 (Ft/fő)

Gyermek (4-14 évig)* 2 800 (Ft/fő)

Kutyajegy** - 600 (Ft/fő)

Kutyajegy + szájkosár - 1 600 (Ft/fő)

Még részletesebb friss árlistát ITT találsz!

Buli a Balaton közepén

Ha többre vágysz, mint egy hagyományos disco vagy szórakozóhely, bulizhatsz akár a Balaton közepén! DJ-vel, fényekkel, balatoni panorámával, mai zenékkel és retro slágerekkel várnak a fedélzeten. A hajók a program végén az induló állomásokra érnek vissza. Természetesen itt is működnek büfék.

2023-ban július 1. és augusztus 27. között lehet felszállni a bulihajókra: Siófok, Balatonfüred, Fonyód, Badacsony, Balatonlelle, Balatonboglár, Révfülöp, Keszthely és Balatongyörök hajóállomásokról.

A jegyek megvásárolhatók online is, a jegy.bahart.hu oldalon, illetve a kikötők jegypénztáraiban.

Bulihajó jegyek

1,5 órás bulihajó Egységesen 4 éves kortól 3 200 (Ft/fő)

2 órás bulihajó Egységesen 4 éves kortól 3 500 (Ft/fő)

2,5 órás bulihajó Egységesen 4 éves kortól 3 800 (Ft/fő)

3 órás bulihajó Egységesen 4 éves kortól 3 800 (Ft/fő)

Varázshajó díjszabása

A varázshajók olyan vizekre eveznek, ahol a gyerekek kalózokkal, bűvészekkel és bohócokkal is találkozhatnak. A program 1 órás és magyar nyelvű. A hajók a program végén az induló állomásokra érnek vissza.

2023-ban július 1. és augusztus 27. között működnek a varázshajók: Badacsony, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Fonyód és Keszthely hajóállomásokról indulnak.

Varázshajó jegyek:



1 órás varázshajó Felnőtt 3 000 (Ft/fő)

Gyermek (4-14 évig)* 2 100 (Ft/fő)

Gyermek (0-4 évig)* 1 500 (Ft/fő)

Még részletesebb friss árlistát ITT találsz!

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)