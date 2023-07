Túl drága a Balaton? Fillérekért hűsölhetsz itt nyáron: íme 10 meseszép vidéki fürdőtó

Semmi nem esik jobban a kánikulai melegben, mint megmártózni egy hűs tó vizében, ahol a természet szépségében is gyönyörködhetünk. A most bemutatott, vidéki tófürdőkben ráadásul arra sem kell számítanunk, hogy a főszezonban egy törülközőnyi hely sem marad számunkra a fák hűvösében. Ha pedig olcsóbban úsznánk meg idén a nyaralást, felejtsük el a Balatont, és látogassunk el az alábbi gyöngyszemek valamelyikéhez. A vízminőség mindegyik helyen kiváló, és van, ahol a vízideszkázásnak vagy épp a vízisízésnek is hódolhatunk, akár el is sajátíthatjuk őket egy nap alatt. Mutatjuk ezeket a kevéssé ismert, mégis gyönyörű tóstrandokat.

1. Leveleki Tóstrand, Wakeboard és Vízisí Centrum

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található leveleki tófürdő 2000-ben nyitotta meg kapuit a strandolni vágyók örömére. A strandon megtalálható röplabdapálya, játszótér, zuhanyzó és egy camping is.

Napozóágy és vízibicikli is bérelhető, és igazi kuriózum a vízi sportok szerelmeseinek az itteni wakeboard pálya. Akár egy nap alatt is elsajátíthatod itt a vízideszkázást, bárki befizethet a pár órás oktatásra, a nap végére pedig szinte profiként távozhat, élményekkel telve.

A wakeboard egy szörfözés ihlette extrém sport. Viszonylag új sportág, de az évek előrehaladtával egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Két fajtája van: a motorcsónakos és a kábelpályás. Leveleken az utóbbit próbálhatod ki.

Nagy előnye a motorcsónakos megoldással szemben, hogy egyszerre 9 ember tud menni a pályán, ezzel nap mint nap százaknak megadva a lehetőséget, hogy átéljék ezt a nagyszerű élményt. Bár extrém sportól van szó, az alapok játszi könnyedséggel megtanulhatók kicsik és nagyok számára is, így a család összes tagja örömét leli benne. Legyen szó akár az első kör megtételének az öröméről, egy hűsítő vízbe esésről, de rengeteg olyan visszatérő vendégünk van, aki rövid idő alatt kisebb-nagyobb trükköket is elsajátított.

A wakeboard mellett lehetőség van vízisíelni, szörffel csúszni. A Leveleki Wakeboard és Vízisí Centrum azok a látogatók számára is nyitva tartja kapuit, akik csak napozásra, kikapcsolódásra vágynak. Ha megéheznek, megszomjaznak, a büfében több féle étel, és ital között válogathatnak kedvükre. A homokos parton, vagy a stégen gyönyörködhetnek a tájban, ámulva nézhetik a wakeboardosokat. A pálya széléről látszódó naplementi panoráma sokakat csábít a helyszínre, tökéletes időpont egy-egy szuper kép elkészítéséhez.

Wakeboard árak:

Az 1,2,3 órás jegyek a nap bármely szakaszában használhatók. Az árak magukban foglalják a papucsos deszka és mentőmellény használatát, valamint az oktatást.

Tanuló pálya (10.00-12.00): 6000 HUF

Tanuló pálya (14.00-15.00): 5000 HUF

1 órás jegy: 6000 HUF

2 órás jegy: 8000 HUF

3 órás jegy: 10000 HUF

Délutáni jegy: 10.000 Ft (16:00-zárásig)

Egésznapos jegy: 12000 Ft

Biztosított napijegy 13.000 Ft (A biztosított napijegyet akkor ajánljuk, ha nem bízol az időjárás viszontagságaiban. Ha ilyen jegyed van, napközben pedig váratlanul leszakad az ég, a pálya pedig leáll legalább fél órára), akkor kapsz tőlünk egy másik napijegyet, melyet a 2023-as szezonban bármikor felhasználhatsz.)

A Tóstrandra a belépő:

A felnőtt belépőjegy ára 1000 Ft, a gyermek 500 Ft (a helyieknek feleannyi), 17 óra után 50 százalékos kedvezményben részesül mindenki.

2. Hársas-tó

Az Őrségi Nemzeti Park területén található, Szentgotthárd egyik legszebb éke a Máriaújfalu településrész szélén elterülő Hársas-tó. A Hársas-patak felduzzasztásával létrehozott völgyzárógátas árvíztározót a szomszédos Apátistvánfalva erdejében eredő Hársas-patak táplálja, nevét is innen kapta. Már építése idején fürdőhellyé és horgászparadicsommá kívánták fejleszteni, ezért északi részen és a nyugati parton a völgyet mesterségesen kimélyítették. Mivel a völgy egy részét érintetlenül hagyták a munkálatok során, a fürdésre kijelölt helyen kívül nem ajánlott csobbanni. A tóparti sétány mellett kiépült Hársas-tó tanösvény körülbelül egy kilométer hosszú, a környék élővilágát és építészeti értékeit ismerteti meg a sétálókkal.

A szabadstrandon sem kell a zsúfoltság miatt aggódni, mert közkedveltsége ellenére is jól eloszlanak rajta a fürdőzők. A tó vize lassan mélyül, így családosoknak is ideális. A gyerekeket emellett játszótér és homokozó is várja a tóparton. Azoknak sem kell félniük, akik elemózsia nélkül érkeznek, ugyanis az itt található büfé gazdag kínálattal szolgál.

A tavon szabadstrandot is kialakítottak, ami igen népszerű a messzebbről érkező turisták körében is, nyaranta családos horgászturizmus a jellemző itt. A befolyó és a strand előtti terület sekélynek mondható, és a nyílt vízen is találhatunk sekélyes részeket. Ennek oka, hogy kisebb zátonyszerű képződmények maradtak a vízben, melyek egyébként a strand előtti kisvízzel egyetemben, igen jó helyek a tavaszi, nyári időszakokban. A strand ingyenesen látogatható.

3. Vadása tó

A Vadása-tó az Őrség másik gyöngyszeme, és a horgászat szerelmeseinek is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Az Őrség és Hegyhátszentjakab nevezetessége a tó, tiszta vizét 12 forrás táplálja. A 200 méter széles, 350 méter hosszú tó a nyári hónapokban a kirándulók kedvelt helye.

A Vadása-tó tulajdonképpen két tóból áll. A kisebb vízfelületű, újabb tó vadregényes, sűrű erdő közepén fekszik, vízéből tuskók állnak ki. A nagyobbik, alsó tó partja a nyaralóké, strandolóké, itt jobban érződik az üdülőövezet és a kemping hatása is. A keleti helyeknél kicsit mélyebb a víz. A némileg tagoltabb nyugati parton kis öblöt találhatunk a strand magasságában. A kis előtározó és a nagyobb, strandot is elviselő alsó tó egy kettős tó-együttest alkot.

Tájékoztató árak: Felnőtt: 600 Ft, 17 óra után 450 Ft; Gyermek 6 éves korig: ingyenes; Gyerek 6-18 év között: 400 Ft, 17 óra után 250 Ft; Nyugdíjas 400 Ft.

4. Borostyán tó

A Borostyán-tó Zalalövő nyugati határában fekszik, egy 35 hektár vízfelületű, tiszta vizű tó, amely fürdésre tökéletesen alkalmas, és csónakázni is lehet rajta. Minden korosztály számára kiváló szabadidős elfoglaltságot és pihenési lehetőséget biztosít. A kiépített strandon sporteszköz kölcsönzés (kajakok, kenuk, csónakok, vizibiciklik), strandröplabda és strandfoci pálya áll a vendégek szolgálatába.

Átlagos vízmélysége 3 méter, halállománya igen változatos, így a tó a horgászok számára is ideális. (Fogható halak: ponty, amúr, süllő, csuka, harcsa, compó, keszegfélék, kárász, törpeharcsa.)

Az igazán aktív kikapcsolódásra vágyók egy 20 állomásos erdei tornapályán mérhetik fel erőnlétüket, illetve fejleszthetik azt. A tó körül kialakított, ösvényen végig vezető pályarendszer táblákkal mutatja az irány és az adott feladatsort.

A tekintélyes kiterjedésű állóvizet a Szőce-patak mellett még számos más forrás is táplálja. Nevét a település határán egykor átvezető Borostyánkő útról kapta. A felnőtt belépőjegy ára 500 Ft, 6-18 éves korig és nyugdíjasoknak 350 Ft, 6 éves kor alatt ingyenes.

5. Gébárti-tó, Tóstrand

Zalaegerszeg északi részén fekszik a Gébárti tó, amely két kis patak felduzzasztásával keletkezett mesterséges tó. Névadója egy eltűnt középkori település. A patkó alakú tó körüli területen sétautak vezetnek, félszigetén egy 4,5 hektáros szabadtéri strand található.

A patkó alakú tó két vége bokrokkal, akadókkal teli (0,5-3 méter mély), a tó középső része a gátnál 8-10 méter mély. Parkosított környezete kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál a fürdőzők, vízisportot kedvelők, valamint a horgászok számára.

Déli csücskében áll a Kézművesek Háza. Megközelíthető a 76-os út felől Andráshidán keresztül, vagy a 74-es út felől Ságodon, vagy Neszelén keresztül.

A patkó alakú tó két kis folyó vízéből lett felduzzasztva, a parkosított, festői környezet pihentető kikapcsolódást ígér az idelátogatóknak. A félszigeten található a strand, s lehetőség van horgászatra és vízi sportok kipróbálására is. Ha hosszabb ideig szeretnétek maradni, arra is van lehetőség a strand mellett, a rönkfa apartman házakból és sátorhelyekből álló modern, igényes kemping területén.

Júniustól szeptemberig tart nyitva a strand 10 órától 19 óráig. Belépőjegyek: Felnőtt: 1000 Ft, 17 óra után 800 Ft hétköznapokon; zalaegerszegi lakosoknak: 800 Ft, 17 óra után 640 Ft; Gyermek/nyugdíjas: 800 Ft, 17 óra után 640 Ft hétköznapokon; zalaegerszegi lakosoknak: 640 Ft.

6. Arlói tó, a Borsodi "Gyilkos tó"

Arló község Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén a Hódos-patak völgyében fekszik. Fő nevezetessége a tó, amely egy földcsuszamlás révén keletkezett. A tó strandja, a Suvadás Liget egyszerre tó, strand és kemping, mely zöld, dombokkal és erdőkkel körülölelt környezetével várja a pihenésre vágyókat.

Igen ritka természeti jelenség, Európában összesen két ilyen tó van: az Arlói, és az erdélyi Gyilkos-tó.

Az erdős, fás környezetben található Suvadás Liget egyszerre tó, strand és kemping is. Füves partja lehetőséget nyújt napozásra, homokos részén nádfedeles napernyők kerültek elhelyezésre, így árnyék is bőven van. A vízbe jutást lépcsők segítik, valamint egy stég is található, ahonnan akár ugorhatnak is, ám a víz elég sekély, ezért figyeljenek és fejest semmiképp se ugorjanak. Vize lassan mélyül, így kisgyermekeknek is biztonságos lehet a fürdőzés.

A Suvadás Ligetben található a strand, ahol az árnyékot lombos fák, valamint a part mentén sorakozó mediterrán hangulatú, nádtetős napernyők biztosítják. A vízben úszni, evezni, vízibiciklizni is lehet. A kiváló vízminőségű strandra a felnőtt belépőjegy ára 700 Ft, a diák és nyugdíjasjegy 500 Ft-ba kerül.

Arlói tó

7. Deseda tó, gyönyörű arborétum áll a tó közepén

Kaposvártól északra található Magyarország leghosszabb, 8 km hosszú, 26 km kerületű mesterséges tava, a Deseda. A tavat 1974-ben duzzasztották fel egy völgyzáró gáttal a Deseda-patak vízéből azzal a céllal, hogy árvíztározót létesítsenek.

A tó kedvelt pihenő- és üdülőhely, nyáron strand és elektromos kirándulóhajó, télen korcsolyapálya is üzemel itt.

Erdővel, mezővel tarkított környezete a kirándulóknak és a vízi sportok szerelmeseinek is egyaránt kellemes időtöltést nyújt. A Toponárhoz közeli részt főként a fiatalok, a sportolást és a strandolást kedvelők látogatják, míg a Kaposfüredet, Magyaregrest és Somogyaszalót érintő partszakaszok a csendet, nyugalmat keresők pihenőhelyei.

A Desedai-parkerdőt a tó északi részén alakították ki parkolókkal, játszóterekkel és tanösvényekkel. A parkerdő arborétuma félszigetként nyúlik be északi irányból a tóba. Egy száz méteres fahíd vezet be a félszigetre az arborétumhoz. A strand ingyenesen látogatható.

8. Szelidi tó

A Kiskunság legkedveltebb kiránduló- és üdülőhelye Dunapataj nagyközség közelében fekvő, gyógyhatású vizéről elhíresült Szelidi-tó. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok várják a csobbanókat.

A talajból sok nátrium-magnézium-karbonát és nátrium-jodid oldódik ki, ezért már a középkorban is sebgyógyításra használták, ma inkább idegrendszeri, hormonális és reumatikus bántalmak kezelésére ajánlják a tó vizét.

A strandbelépők árai az idei évben változtak a szelidihez hasonló üdülő-zónákban alkalmazott jegyárakhoz hasonlóan. A parkolás idén is ingyenes a strand körül. Egésznapos felnőtt belépőjegy 1200 Ft, 16 órától 800 Ft; Gyermek (diák) belépőjegy 800 Ft, 16 órától 400 Ft. Heti bérlet 6000 Ft, szezonbérlet 10000 Ft.

9. Orfűi-tó, Pécs

A mesebeli mecseki táj ölelésében terülnek el a pécsi tavak, ezek legnagyobbja az Orfűi-tó, ami a méltán híres nyári fesztiváljáról ismert a széles nagyközönség számára. Kellemes fürdőhely, és a horgászok is kedvelik: a környék tiszta, egyben állatbarát is. Bérelhetünk sporteszközöket is, körbebiciklizhetjük a tavat.

Az Orfűi Kistó Strand nyíltvízi strand, lassan mélyülő, homokos parttal és parkos környezettel várja a kikapcsolódni vágyókat. A tó lassan mélyülő, homokos része mellett van egy gyorsabban mélyülő, épített partja is. Az aktívabb időtöltést választókat vízibicikli kölcsönző, a passzívabb pihenés híveit pedig sok árnyék várja. A gyermekek kisállatokkal ismerkedhetnek, valamint a trambulinon és az ugrálóvárban vezethetik le energiáikat. A szabadstrandon a fürdőzés ingyenes, az épített Kistó strandon a felnőttjegy ára egész napra 2500 Ft, 15 órától 2100 Ft, a diákjegy 1900 Ft, 15 órától 1600 Ft.

10. Szálka, vadregényes tófürdő és horgásztó

A Szekszárd mellett található A 5,7 hektáros tavat mesterségesen alakították ki a Lajvér-patak elzárásával. Szekszárd felől erdős szerpentinen közelíthető meg és mindössze 12 kilométerre fekszik a város központjától. A dimbes-dombos tájat átszelve hamar felbukkan a látótérben ez a szabálytalan alakú, szemet gyönyörködtető víztömeg. Az ide érkezők első látásra beleszeretnek sajátos hangulatába és tüneményes természeti környezetébe. A kemping bejáratánál sok férőhelyes parkoló áll rendelkezésre, ahol ingyenesen lehet állomásoztatni a járműveket.

A hatalmas zöldterület, a kristálytiszta víz és a gyógyító levegő testet-lelket egyaránt pihentet. A partszakaszon kevés fa található, így természetes árnyék híján az üdülők kénytelenek maguknak gondoskodni a megfelelő védelemről. Mivel a Szálka Strand a dombvidék egyik eldugott kincse, főszezonban sem kell nagy tömegtől tartani. Csodás fekvésének köszönhetően az ember nem igényli az épített környezet látványát, inkább örül annak, hogy elszakadhat a város nyüzsgésétől.

A tónak van sekélyebb és úszásra alkalmas mélységű része is, így minden korosztály gondtalanul lubickolhat. A vízbe jutást egy stég és lépcső is segíti, míg a homokos partszakasz garantáltan a gyerekek kedvence lesz. Az egésznapos szórakozást a kicsiknek egy homokozós játszótér és egy csúszdás faház is biztosítja.

A sport szerelmeseinek sem kell aggódniuk, hiszen homokos strandröplabda pálya, kosárpalánk, vízilabda kapuk és egyéb bérelhető sportszerek is birtokba vehetők. A bérelhető kajakok és csónakok fedélzetén testközelből ismerhetik meg a Szálka tavi élővilágot, elsősorban a hattyúkat, a teknősöket és a különböző halfajokat. A sorból nem maradhat ki a strandolás egyik legalapvetőbb kelléke, a vízibicikli sem. Ezeket csúszdás és csúszda nélküli változatban is lehet kölcsönözni.

Étkezési lehetőség

A fürdőzésben megéhezett vendégeket a parton büfék várják vagy ha elég vállalkozó kedvűek, akár maguknak is kifoghatják a vacsorát. A strand emellett rendelkezik mosdóval, illetve hideg és meleg vizes zuhannyal is. A kempingezésbe érdemes beiktatni a település látnivalóinak megismerését, hiszen Szálka rengeteg felfedezni valót rejt. Itt őrzik például a 1891-ban elejtett rekorder szarvasbika trófeáját is, ami elképesztő méretével megalapozta a magyar vadászat hírnevét és nagyjából 60 évig nem is akadt párja. A felnőtt belépőjegy a strandra 1000 Ft, és június 1-től szeptember 30-ig látogatható.

Címlapkép: Getty Images, Arlói tó