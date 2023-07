Dübörög a zene: hazai és külföldi sztárokkal telik meg 4 napra a Nagyerdő

HelloVidék 2023.07.19. 21:01 Megosztom

15. alkalommal rendezik meg idén a Campus Fesztivált. A jubileumi évben minden eddiginél minőségibb és izgalmasabb programválaszték várja a fesztiválozókat. A legbevállalósabb zenei kínálatú fesztiválon a kiemelkedően népszerű előadókon túl külön önálló színpadot kap a hiphop valamint egyedülálló módon a rock- és metalzene, de ezen kívül is számos zenei csemege és izgalmas műfajokban utazó fiatal tehetség is helyet kap majd. A zenei kínálat mellett az egyéb művészeti ágak iránt érdeklődők sem fognak unatkozni, összesen négyszáznál is több program szerepel a kínálatban.

20 programhelyszín és számos egyéb attrakció

315 zenei produkció - a legtöbb hazai előadót felvonultató zenei fesztivál

70 debreceni zenekar és előadó

igényesen kiépített infrastruktúra, 150 vízöblítéses WC

változatos gasztronómiai kínálat

látványos összművészeti programok és utcaszínházi felvonulás minden nap Szinte napra pontosan tizenkét év után Marcus Füreder, azaz Parov Stelar visszatér a debreceni Nagyerdőre. Az 1920-as évek jazzhangzását, elektronikus zenével vegyítő ‘electro swing’ stílus elsőszámú úttörője zenekarával, július 21-én érkezik a Campus Fesztiválra. Ausztria legismertebb művészének külföldi karrierje Magyarországon indult el, azóta évről-évre eljön hozzánk, ráadásul nem először jár Debrecenben, 2011-ben már a fesztivál nagyszínpados fellépője volt. Parov Stelar mellett a német sztárdj és –producer, Robin Schulz, valamint a francia sanzon, a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia díva, ZAZ is az idei fesztivált erősíti. Mindkét előadó listavezető, slágereiket milliók követik és hallgatják világszerte, Schulz július 20-án, míg ZAZ július 22-én érkezik Debrecenbe. A nemzetközi csillagok, Parov Stelar, ZAZ és Robin Schulz mellett a Campuson lép fel André Tanneberger - ismertebb nevén: ATB, a német DJ fenomén, aki a '90-es évek óta folyamatosan a nemzetközi elektronikus zenei szcéna elitjébe tartozik. Jön az egyik legőrültebb rapper, az észt Tommy Cash, a pszichedelikus rock, a blues és a techno atmoszféráját ötvöző angol Kerala Dust, valamint a dance-díva Minelli, aki 2021-ben a ’Rampampam’ című slágerével azonnal feliratkozott a nemzetközi dance listákra. A visszatérő hazai fesztiválkedvenceket - Tankcsapda, Majka, Bagossy Brothers Company, Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, 30Y, Road stb. - mindenki ismeri, az elmúlt néhány évben feltűnt új titánokra – pl. Azahriah, Carson Coma, Dzsúdló, Elefánt, Krúbi stb. - pedig érdemes az eddiginél is jobban odafigyelni. A Campus mindemellett hagyományainak megfelelően ismét teret enged a hazai könnyűzenei szcéna számos izgalmas feltörekvő tehetségének, akiket a későbbiekben bővebben is bemutatunk. Nem csak zene Idén a jubileumhoz méltó módon minden eddiginél komolyabb művészeti programkavalkád lesz a Campus Fesztiválon. A Performansz Placcon tánc- és mozgásművészeti, akciószínházi előadásokat láthatunk, mások mellett a Forte Társulat, a Lobotomia Collective és a Modern Tánc-Játék Stúdió közreműködésével. A már jól megszokott, látványos utcaszínházi felvonulás (Ars Sol Luna) idén új attrakciókkal egészül ki, több speciális jármű, óriásbábok, artisták, mutatványosok kísérik majd a menetet. Vendégünk lesz az európai hírű lég- és kortárstáncművész, a szlovák Ariadna Vendelova, aki minden este egyedülálló bemutatót tart – a levegőben lógva. A fesztiválterületet idén több, művészi igénnyel elkészített fényinstallációval és térobjektekkel díszítjük. A fesztiválterületen egész nap zajlik az élet, érdemes nagyon korán érkezni és felfedezni ezeket a programokat – biztos, hogy izgalmas élményekben gazdagodunk, aktív kikapcsolódás vár a fesztiválozókra. A Campus egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező programhelyszíne a Civil Falu. Mintegy ötven civil szervezet és intézmény mutatja be tevékenységét Debrecenben, az érdeklődők fontos társadalmi ügyekkel ismerkedhetnek meg. Ugyanitt rendezzük be Magyarország egyik legnagyobb játszóházát: a Campus Kid & Art Zónában a kilátogató családok nagy örömére interaktív játékok, látványosságok, gyerekprogramok százai várnak a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkit. A Civil Falu Agóráján élő podcast beszélgetésekkel, fúvós- és citerazenekarral, kórusflashmobbal, táncházzal, valamint olyan élő televíziós legendákkal találkozhatunk, mint Juhász Előd, Dévényi Tibor, Endrei Judit, Horvát János, Kaplár F. József és Egri János. Minősített fesztivál Ha visszatekintünk a Campus múltjára, látható, hogy fesztivál évről évre erősebb kulturális színezetet kapott, ezért 2017-ben nemzetközi szintű elismerésben részesült, a legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legmagasabb szintű minősítést adta a debreceni rendezvénynek. A Campus Fesztivál a statisztikái és eredményei alapján bekerült az öt leglátogatottabb magyar könnyűzenei fesztivál közé, felkerült a Google keresési trendek toplistájára, „Az év eseményei” kategóriába. A 2023. július 19-én kezdődő jubileumi rendezvény négy este páratlan nagyerdei környezetben, az ország legjobban felszerelt és legárnyékosabb fesztiválhelyszínén várja majd a látogatókat. A Campus ma már Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye, amelyre az indulásakor 27 ezren, tavaly összesen 116 ezren látogattak el. A Campus Fesztivál sikerét évről évre a helyszín és a város adottságai is nagyban erősítik. A Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony környezete páratlan a hazai fesztiválpiacon. A látogatók visszajelzései és az évről évre megismételt közvélemény kutatások alapján, a színes programkínálat mellett a helyszín színvonalas kialakítása, a biztonságos nagyerdei környezet végez az elégedettségi mutatók élén. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!