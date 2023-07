Van még néhány ingyenes partszakasz: itt fürödhetünk belépő nélkül a Balatonban

A csodalatosbalaton.hu listát készített a Balaton északi és déli partján található szabadstrandokról, ahol belépő fizetése nélkül lehet csobbanni a Balatonba.

Ahogy a portál írja, továbbra is a Balaton déli partja vezet a szabadstrandok számának statisztikájában, de a magyar tenger északi oldalán is találunk – ha nem is sok – ingyenesen használható fürdőhelyet. Hozzáteszik, a legtöbb településen modernebb, biztonságosabb és komfortosabb szabadstrand várja a Balaton szerelmeseit. Több szabadstrandon üzemel étterem, vagy legalábbis büfé, vannak vizesblokkok, játszóterek, sőt helyenként vízimentők is. Azonban a parkolás nem mindenhol ingyenes, erre oda kell figyelni!

Hol is strandolhatunk, kiépített környezetben ingyenesen?

Balatonakarattya: Gumirádli szabadstrand

Balatonberény: Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

Balatonboglár: Bólya közi strand

Balatonboglár: Fiumei strand

Balatonboglár: Jankovich-telepi strand

Balatonboglár: Kodály Zoltán strand

Balatonboglár: Platán strand

Balatonboglár: Sziget strand

Balatonfenyves: Központi szabadstrand

Balatonfenyves: Csalogány-közi szabadstrand

Balatonfenyves: Balatonfenyves-alsói szabadstrand

Balatonfenyves: Fenyőstrand

Balatonfenyves: Pozsony utcai szabadstrand

Balatonföldvár: Nyugati strand

Balatonföldvár: Kutyabarát fürdőhely

Balatonkenese: Alsóréti szabadstrand

Balatonkeresztúr: Vitorlás utcai szabadstrand

Balatonlelle: Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

Balatonmáriafürdő: Szabadstrandok

Balatonőszöd: Ligetes strand

Balatonszárszó: Bendegúz téri szabadstrand

Balatonszárszó: Móricz utcai szabadstrand

Balatonszemes: Vigadó szabadstrand

Balatonszemes: Hullám úti szabadstrand

Balatonszemes: Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)

Balatonvilágos: Alsóréti szabadstrand

Fonyód: Fürdő utcai szabadstrand

Fonyód: Árpád parti szabadstrand

Fonyód: Bélatelepi szabadstrand

Fonyód: Városi szabadstrand

Fonyód: Huszka utcai szabadstrand

Fonyód: Báthori utcai szabadstrand

Örvényes: Platán szabadstrand

Siófok: Újhelyi strand

Siófok: Ezüstpart szabadstrand

Siófok: Aranyparti szabadstrand

Siófok: Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand

Siófok: Szabadstrand a pesti vonathoz

Szántód: Rigó utcai szabadstrand

Szántód: Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)

Tihany: Gödrösi szabadstrand

Tihany: Somosi szabadstrand

Zamárdi: Nagystrand (Bácskai utcai)

Zamárdi: Jegenye téri szabadstrand

Zamárdi: Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)

Zamárdi: Kiss Ernő utcai szabadstrand

Zamárdi: Keszeg utcai szabadstrand

Zamárdi: Klapka utcai szabadstrand

Zamárdi: Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand

Címlapkép: Getty Images