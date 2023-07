Özönlenek a bulizni vágyók Debrecenbe: vihar ide vagy oda, teltházas a Campus Fesztivál

A zivataros időjárás ellenére minden jegy elkelt a Campus Fesztiválra pénteken, ahol többek közt Azahriah, a Tankcsapda, Parov Stelar és Dzsúdló is fellépett, szombaton pedig sok más sztárfellépő mellett Majkával zár idén a Campus Fesztivál - közölte a fesztivál sajtófőnöke.

Szerdán kezdődött a 15. Campus Fesztivál. A debreceni Nagyerdőn Valmar, ByeAlex és a Slepp, valamint a Bagossy Borthers Company nyitotta a nagyszínpadot, csütörtökön pedig megérkeztek az első nemzetközi fellépők, a német sztár dj és –producer, Robin Schulz, és a dance-díva Minelli.

A négynapos rendezvény pénteki napjára már annyi ember érkezett, hogy a szervezők kitették a megtelt táblát, ami a fesztivál történetében másodjára fordult elő.

Szombaton ismét egy világsztárral folytatódnak a programok, a nagyszínpadon láthatjuk a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia dívát ZAZ-t, de Debrecenbe érkezik a Carson Coma, Beton.Hofi, Korda György és Balázs Klári, Manuel a Tátrai Tibor nevéhez köthető Godfater, és a '90-es évek elektronikus zenei elitjébe tartozó német DJ ATB is. A nagyszínpadot, látványos show-al Majka zárja.

A Campus Fesztivál utolsó napjára még kaphatók jegyek, a szervezők azt javasolják, hogy érdemes időben érkezni, vagy online megvásárolni, hogy senki ne maradjon le a jubileumi fesztiválról. Továbbá felhívják a figyelmet, hogy akinek még nincs belépője, ne vegyen nem hivatalos helyről, mert könnyen a jegyhamisítók áldozatává válhat.

Egy másik kivételes tehetség, aki szombaton is színpadra lép, Schoblocher Barbi, a Blahalouisiana énekesnője. Barbi már 12 éves korától fogva tudatosan az éneklésre készült, és a zenekarban való részvételével vált igazán ismertté, 2012 óta Blahalouisiana néven együtt zenélnek.

Természetesen a debreceni születésű, Fonogram-díjas magyar énekesnő, Balázs Klári is elengedhetetlen fellépője a fesztiválnak. Az örök klasszikusok közé tartozó Korda György és Balázs Klári párosa is velünk lesz ma a Campuson. A duót június 22-én, szombaton a BMW Színpadon láthatja a közönség, ahol biztosan felcsendül a ’Reptér’ című gigaslágerük is.

Rocklegendák és legendás zenekarok a Campuson

A tizenötödik Campus Fesztiválon helyet kapnak feltörekvő tehetségek, hiphop, trap, underground elektronikus zenék és az országban egyedüliként a nagyfesztiválok között, egy önálló rock-metal színpad is fog dübörögni a villanygitár hangjától.

A szervezők nem csak a jelen és jövő tehetségeire gondoltak, hanem a hazai rockzene nagy legendáit is elhívták Debrecenbe, hogy a nagy klasszikusokat is megismerje az új generáció.

A négy nap alatt többek között fellép a magyar gitárkirály, Tátrai Tibor vezette szupergroup, a Godfater zenekar. Tibusz olyan legendás zenekarokban gitározott, mint a Tűzkerék, Syrius, az idén elhunyt Török Ádám legendás együttese, a Mini, vagy az egykori Fekete Bárányok fesztivál fellépője, a Hobo Blues Band.

A magyar beatkorszak egyik legnagyobb zenésze, az egykori Illés együttes oszlopos tagja, zeneszerzője és szövegírója, Bródy János, alias Tini is fellép a Campus színpadán szombaton, kinek elévülhetetlen érdeme van a hazai könnyűzenében. A magyar rockzene egyik legnagyobb hatású zenekarának énekes-gitárosa, Karácsony János is eljön a jubileumi fesztiválra, hogy berobogjon a színpadra a legendás gőzmozdony és zakatoljanak az LGT slágerek.

A legendás Fekete Bárányok fesztivál nem csak Tátrai Tibor által lesz megidézve, ugyanis itt lesz az egykori rendezvény egyik fő fellépője, a Beatrice, akik várhatóan elhozzák az összes klasszikus slágerüket, valamint Deák Bill Gyula, a magyar blues királya fog a legfehérebb fekete hangon énekelni. Pocsolyába lép majd velünk a blues zene egy másik legendás alakja, a Karthago és az East énekese, Takáts Tamás.

Az dark zene egyik kultikus zenekara, az F.O. System idézi meg a régi Fekete Lyuk béli undergound koncerteket, valamint a VHK, azaz a Vágtázó Halottkémek fog tartani egy stílusokon átívelő etnopunk, sásmánpunk és mágikus népzenei rituálét. Az alternatív zene ikonikus alakja, az URH és a Kontroll Csoport frontembere és szövegírója, Müller Péter Sziámi és barátai fogják bemutatni a hazai underground zene fénykorát.

A hazai kemény műfaj úttörője és emblematikus alakja, Paksi Endre és a legendás Ossian zenekar is elhozza szegecsekkel fémjelzett heavy metal alapvetéseit a rock rajongók legnagyobb örömére.

Címlapkép, fotók: Campus Sajtó