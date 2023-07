Hűsölj fillérekért vagy ingyen a kánikulában: íme 8 gyönyörű strand folyópartjainkon

Tombol a kánikula, és ilyenkor semmi sem esik jobban, mint megmártózni egy hűs, természetes vízben. Szerencsére itthon is van erre számos lehetőség, folyóink festői szépségű szabadstrandokkal csalogatnak. Vannak olyan részek, ahol a folyó egyenesen tengerpartra emlékeztet, ráadásul számos helyen bőséges programkínálatokkal várják az érdeklődőket egész nyáron. Ugyanakkor, ha olyan helyen csobbanunk, ahol nincs kijelölt strand, nagyon megüthetjük a bokánkat. Most bemutatunk az ország legszebb, kiváló vízminőségű strandjai közül nyolcat, ahol ingyen hűsölhetünk.

A Tisza vizét tápláló Körösöknél több kristálytiszta vizű szabadstrand is áll a fürdőzni vágyók rendelkezésére. Kedvelt és nyugodt szakasz a Kettős-Körös szanazugi partja Dobozon, amely nemcsak szép, de a víztisztaságot illetően is kiváló minősítést kapott, ahogy például a Fekete-Körös gyulai strandja is.

1. Szanazugi szabadstrand, Doboz

Doboz kicsi községében található a sokak által ismert és kedvelt Szanazugi szabadstrand. A szabadvízi fürdőhely a Fekete- és Fehér-Körös összefolyásánál helyezkedik el.

A víz fokozatosan mélyülő, talaja pedig homok-iszap, mely a kisebbek számára is kellemessé teszi a pancsolást, hiszen nem kavicsban vagy hínárban kell lépkedniük. A strand csodás környezettel rendelkezik, hiszen az egész tavat zöld környezet veszi körül, így a túlsó, vagy a távolabbi oldalra is vethető egy pillantás, ugyanis a nap előre haladásával gyönyörű látványokkal lehet találkozni.

Szolgáltatások

A fürdőzés mellett lehetőség van a vízen csónakázni, hajókázni valamint természetesen pecázásra kijelölt hely is megtalálható. A füves terület kiválóan alkalmas a napozásra, hiszen megannyi napos terület található a parton. Az aktív kikapcsolódást kedvelők pedig focizhatnak, tollasozhatnak vagy akár frizbizhetnek is.

Megközelítés

A strandra autóval érkezők legkönnyebben Gyula valamint Doboz felől közelíthetik meg a partszakaszt a Fekete-Körös és a Fehér-Körös találkozásánál. A füves területeken a strand környékén pedig a parkolás is adott. A Révész úton végighaladva egyszerűen a partra lehet érkezni. A belépés ingyenes.

2. Körös-Torok, Csongrád

A Tiszáról ugyanakkor számos esetben elterjedt már a hír, miszerint vize nagyon szennyezett. Ez sajnos többször is beigazolódott, de szerencsére vannak olyan partszakaszok, ahol biztonságos a mártózás. A csongrádi Körös-Toroknál, Rakamaznál és Újszegednél is kiváló a víz minősítése.

A Körös-torok Szabadstrand mintegy 700 méter hosszan és 30 méter szélesen húzódik a város keleti végétől egészen a torokig. Vize egy ideig redkívül sekély, így a kisebb korosztálynak is tökéletes választás lehet. Nyáron egy külön értelmet nyer a terület, hiszen ekkor megtelik családokkal, baráti társaságokkal, fiatalokkal, így a hangulat csak még kiválóbb. Nem is csoda, hiszen a 25-27 ºC-os víz és a felforrósodó homok tengerpart illúzióját kelti

Sokak szerint még egy ilyen szép partot a Tiszán, mint Csongrádon a Körös torkolatával szemben kialakított homokföveny, nem találunk. Mediterrán hangulatú, tengerpartra emlékeztető környezettel várja a fürdőzni vágyó vendégeit a nyári szezon minden napján. A hab a tortán, hogy a strand egész területére ingyenes a belépés, így ezért a mesébe illő kikapcsolódásért fizetnünk sem kell.

Szolgáltatások

Itt minden megtalálható ami a felhőtlen nyaraláshoz kell. Akik hosszabb időt szeretnének itt tölteni, azoknak szálláshelyek széles választéka áll rendelkezésre. Büfék sokasága sorakozik a parton, mely a hagyományos strandételekkel csillapítja az éhséget, de a helyi éttermekben akár a helyi specialitásokat is megkóstolhatják. A Látogatóközpontban pelenkázó, baba-mama helyiség, melegítő konyha, játszósarok, játszótér, valamint a partfürdő családi mosdója és ivókútja található.

A nyári hétvégéken, legfőképpen éjszaka átalakul a part élete. A nappali gyermekek önfeledt kacagását felváltja a fiatalok jó kedvének hangja, valamint a klubokból kiszűrődő zene. A szabadstrand területén rendezik meg minden év augusztusában a Körös-Toroki Napokat, mely Dél-Alföld egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiválja.

3. Tutajos Beach, Rakamaz

Rakamaz strandja, a Tutajos Beach festői környezetben, lassan mélyülő, homokos parttal és sportolási lehetőségekkel várja a fürdőzőket. A nyári szezonban (június 7-szeptember 15. között) minden nap 9:00-19:00 között látogatható. A vízminőség itt kiváló, a belépés viszont nem ingyenes csak hat éves korig. A felnőtt jegy ára 1200 Ft, a diák-nyugdíjas 900 Ft.

4. Szegedi Tiszapart - Lapos

Szeged Belvárosi hídjának lábánál helyezkedik el a Szegedi Tiszapart - Lapos, ami tökéletes választás lehet egy családi, baráti sétához. Ugyanakkor nemcsak sétákra, de fürdésre is alkalmas a hely, ugyanis egy szabadstrand található itt, ahol saját felellőségére bárki zavartalanul és ingyen fürödhet. Ha más miatt nem, de a látvány miatt megéri itt strandolni, ráadásul a szabadstrand mellett alakították ki a Tiszaparti Élmény és Kalandpark Szegedet, ahol számos élményel gazdagodhat a látogató. A kalandpark összesen 3200 méter hosszú kötélpályával, 1300 méter csúszó pályával és 1000 méter lombkorona sétánnyal rendelkezik, ahonnan gyönyörű a kilátás Szeged városára.

5. Halászi szabadstrand, Szigetköz

A vadregényes Szigetköz remek helyszínt biztosít a vízi- és kerékpártúráknak, a szigetet délről övező Mosoni-Dunában azonban akár úszkálhatsz is. A víz kellemes, tiszta és nyugodt, bátran ajánlott kisgyermekes családok számára is. A halászi, dunaszigeti és a mosonmagyaróvári itató szabadstrandot is kiválóra értékelték, ám kétségtelen, hogy az apró, part menti falvakhoz tartozó strandok bármelyikében bátran csobbanhatsz.

Igazi szigetközi hangulat fogadja a Halászi szabadstrand látogatóit a Mosoni-Duna partján, a csobbanás pedig ingyenes. A víztisztaság kiváló, és lassan mélyülő a 150 méteres partszakasz.

A legnagyobb vízhozamú Dunáról gyakran hallani, hogy szennyezett, ráadásul erős sodrású, ezért különösen veszélyes. A teljes szakaszra azonban egyik állítás sem igaz, Budapest környékén jócskán akad kiváló, legális szabadstrand.

6. Szentendre, Postás strand

Budapesttől egy karnyújtásnyira, az Eurovelo-6 bicikliút mellett nyújt természetes szabadvízi strandolásra lehetőséget a Postás Strand.

A szentendrei Duna-parton található strandot 150 méter hosszú, homokos part és gyorsan mélyülő víz jellemzi, a vízminősége a legújabb besorolás szerint pedig kiváló. A strand kutyabarát szakasszal is rendlekezik, látogatása ingyenes.

Mosdó használata is biztosított, de öltözők, játszótér, kerékpártároló, zuhanyzó és büfék is vannak a strand területén.

7. Szigetmonostor, Horányi strand

A Horányi strand a Duna kellemesen homokos partján található Alsógöddel szemben. A víz minősége kiváló, a strand üzemeltetési feltételei biztosítottak. A hivatalos strand határait táblák és bóják jelzik. A szabadstrand 07.00-20.00 óráig várja a látogatókat.

7. Szalki-sziget, Dunaújváros

Évek óta működik a dunaújvárosiak kedvelt Duna-parti pihenőhelye, a szalki-szigeti szabadstrand. A nyári időszakban – június 15. és szeptember 15. között- mindenki által ingyenesen látogatható ez a csodaszép környezetben fekvő természetes vízfelület. A területen parkolóhelyek, árnyékos ligetek, szabadtéri tűzgyújtó helyek, fabútorok találhatók. Az idilli szigeten jól felszerelt üdülőhely és kemping működik, vendéglátóhelyekkel.

A kavicsos vízparttól lassan mélyül a vízszint, így a legkisebbek is biztonságosan pancsolhatnak. Két bójasor gondoskodik a fürdőzők biztonságáról. Az első bójáig a fürdőzőké a terep, míg a két bójasor között kényelmesen lehet úszni is. Nyitvatartási időben képzett vízimentő teljesít szolgálatot a strand területén.

8. Dráva-parti szabadstrand, Barcs

Strandolásra és vízitúrázásra is alkalmas a déli határon csörgedező, vadregényes Dráva, amely méltán örvend nagy népszerűségnek. A Duna-Dráva Nemzeti Park festői folyójának teljes szakaszából azonban csak egyetlen strand vizét vizsgálták meg, a barcsit, amely jó minősítést kapott.

A drávai szabadstrand sportolásra, főzésre, sátorozásra alkalmas ligetes területével kellemes kikapcsolódást kínál a folyami vizet kedvelőknek. A Dráva magyarországi szakaszán a barcsi az egyetlen kijelölt szabadvízi fürdőhely.

Kizárólag így csobbanhatsz a szabadvízi strandokon

Egy rendelet szerint folyóvizek városi szakaszán minden esetben csak kiépített strandon, üzemeltetővel rendelkező helyen szabad fürdeni, ellenőrizetlen szakaszokon szigorúan tilos! Nagyon fontos, hogy a folyóvizeket tiszteljük, hisz a sodrás, a meder kiismerhetetlen, és minden évben több tucat felelőtlen fürdőző életét követelik.

A fürdőzés legáltalánosabb szabálya, hogy az arra kijelölt helyen szabad végezni, illetve ott, ahol nem tiltja a rendelkezés. A tájékozódást nehezen félreértelmezhető táblák is segítik. A kijelölt fürdőhelyet általában fehér alapon, hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla mutatja. Az úszást, fürdést tiltó jelzéseken a feketével rajzolt figurát piros, átlós vonallal húzzák át.

Tévedés azt hinni, hogy csak az számít fürdésnek, ha nyakig megmártózunk a vízben. A különböző úszóeszközök, felfújható tárgyak használata is fürdésnek minősül: a vízibiciklizés, a gumimatracon vagy az úszódeszkán heverészés is. Akik ezeket a tevékenységeket tilosban űzik, büntethetők.

Büntetésre számíthat az is, aki a városok belterületén, szökőkutakban mártózik meg. Még kijelölt fürdőhelyen is tilos vízben tartózkodni, és csónakkal, vitorlással vízre menni másodfokú viharjelzés esetén. Azért is több tízezres büntetést kaphatsz, ha kutyádat nem a neki kijelölt helyen fürdeted meg.

Azt is jegyezzük meg magunknak, hogy nemcsak a rendőr büntethet meg, hanem a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr és a halászati őr is, akik három utat választhatnak: figyelmeztetést, helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A helyszíni bírság jelenleg 5-től 50 ezer forintig terjedhet, ha azonban újra rajtakapnak, akkor már akár 70 ezer forintot is fizethetünk a szabálytalanságért, szabálysértési eljárás esetén pedig akár 150 ezer forintunk is bánhatja a meggondolatlanságunkat. Itt részletesen elolvashatjuk a szabad vízen való tartózkodás szabályait.

Itt és így tilos mártózni

hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén

egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi

A fent leírtakból is látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogyan választjuk meg a csobbanásunk helyszínét, amennyiben nem akarunk épített strandon mártózni. Ha ugyanis véletlenül tiltott helyen fürdünk, amellett, hogy veszélybe sodorhatjuk magunkat és másokat is, akár súlyos pénzbírságot is kiszabhatnak ránk a hatóságok. Ha látjuk a strandot jelölő táblát - három hullámon fekete emberke - , akkor is fontos betartani az adott terület szabályait, a veszélyjelzéseket pedig soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

