Várják a bátor jelentkezőket: idén is lesz Tisza Challenge nyíltvízi úszás

Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere megtisztelőnek tartja, hogy az általa vezetett város díszvendége lesz a harmadik alkalommal rendezendő Tisza Challenge nyíltvízi úszás augusztus 5-i, gávavencsellői rendezvényén.

A városházán pénteken tartott sajtótájékoztatón Újvári kijelentette:

mostanában nehéz időket élnek az önkormányzatok, ezért is fontos, hogy segítsék egymást, és két tiszai településről lévén szó ez az együttműködés még határozottabban hasznot hozhat mindkettőjük számára.

Közlése szerint 2022-ben Tiszafüred a vendégéjszakák tekintetében bekerült a honi top 50-be. Része van ebben annak is, hogy sportos városról van szó, és komoly vízisport eredményekkel is rendelkeznek: például kajak-kenuban az ifjúsági Európa-bajnokságról a lányok érmekkel tértek haza.

Berecz János, a versenyt rendező Gávavencsellő polgármestere jelezte: már az előző két nyíltvízi úszás alkalmával is látható volt, hogy az esemény országos rendezvénnyé növi majd ki magát.

Túl azon, hogy Gávavencsellő jó hírnevét öregbíti a challenge, az teljes egészében a sportról szól

- hangsúlyozta a településvezető.

Ezért is vontak be az augusztus 5-én, jövő szombaton sorra kerülő esemény levezénylésébe egy extrém sportcsapatot is, akik a trial akadálypályát teljesítik. Az esemény fővédnöke a 16-szoros hosszútávúszó világkupa-győztes Kovács Rita, míg a rendezvényen a Fruttamax Médiaválogatott és Katus Attila várja a sportolni vágyókat. A 10 kilométeres távnak - ami mellett lesz egy 500 méteres úszási lehetőség is - a lehető legnagyobb biztonságban vághatnak neki a nevezők. Kajakok, kenuk, csónakok, SUP-ok és a vízi rendőrség alkalmazottai kísérik az úszókat, akik végig kibójázott pályán haladhatnak. Valamennyi regisztrált és az úszást megkezdő versenyző ajándékcsomagot - benne egy üveg tokaji borral -, illetve fóliázott oklevelet kap.

