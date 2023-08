Lehull a lepel: minősítik a magyar strandokat, fürdőket, kastélyokat; ide lesz érdemes utazni

A balatoni Kék Hullám Zászló strandminősítő rendszer mellett elindult egy országos minősítő rendszer is. A “Magyarország kincsei’ (Best of Hungary) ernyővédjegyet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület működteti, és a strandok mellett, hat másik kategóriát tartalmaz: gyógyfürdő, élményfürdő, wellnessfürdő, vár, kastély, gyógyhely, fizetős strand, ingyenes strand, melyek közül a szezonra való tekintettel jelenleg a kastélyok és a strandok vannak fókuszban – a Balatoni Turizmus Szövetség tájékoztatása szerint.

Fekete Tamás, a szövetség alelnöke tájékoztatójában arra is kitért, hogy az első balatoni ‘Vízparti strandok’ védjegyet a Lido Strand kapta Vonyarcvashegyen. A strandokon a következőket vizsgálják, ha egy üzemeltető, szolgáltató meg szeretné szerezni a védjegyet: online és helyszíni tájékoztatás

megközelíthetőség, elérhetőség

tisztaság, rendezettség, karbantartottság

vendégbarát működés

élmény- és programkínálat

személyzet

speciális igények A minősített strandok 2 évig használhatják a védjegyet. Fontos előny, hogy minden minősítés után a strandok nem csupán tájékoztatást kapnak a problémákról és hiányosságokról, hanem konkrét javaslatokat is, hogyan orvosolhatják azokat hatékonyan. A rendszer ösztönzi a strandokat a hálózatosodásra. Arra, hogy kapcsolatba lépjenek más strandokkal, attrakciókkal és információs irodákkal. A védjegyet ingyenes (szabadstrandok) és fizetős strandok is megkaphatják. Az egységes szempontrendszer jelentősége, hogy mivel országos szintű, valamennyi szabadvízi strand esetén ugyanazokat a minőségi szinteket határozza meg - hangsúlyozta az alelnök. Fekete Tamás reméli, hogy a jövő évi fürdőszezont nyolcvan- kilencven olyan balatoni stranddal tudják majd elkezdeni, amelyek már ebben a rendszerben is bizonyították minőségüket. A balatoni Kék Hullám Zászló minősítőrendszerben csak a helyi strandok vehetnek részt. Az új rendszer minden strandra vonatkozik, így az utazók, mondjuk egy alföldi, vagy egy vas megyei strandot is össze tudnak majd hasonlítani a balatoniakkal. A https://attrakciominosites.hu oldalon megtalálhatók majd a jövőben mindazok szolgáltatók, amelyek garantáltan magas minőséget nyújtanak – áll a szövetség közleményében.