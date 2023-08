Őrület, hová jár a vidéki elit: nem olcsó mulatság, de rengetegen repesztenek itt nyáron

Aki nem elégszik meg azzal, hogy a videójátékokban élje át a sebesség varázsát, a száguldozás okozta szabadságélményt, vagy csak szeretné felpörgetni az adrenalinszintjét, annak a gokartozás kötelező szórakozás. De egy-egy nyaralás alkalmával szívesen kipróbálják magukat a gyerekek is, vagy akár az óvatosabb családtagok is megízlelhetik az önfeledt és biztonságos versenyzés élményét. Bár nem olcsó mulatság, de egyszer mindenkinek ki kell próbálnia az érzést, amit a benzines vagy elektromos gokartozás nyújt. Mutatjuk, hol és mennyiért nyílik erre itthon lehetőségünk.

A hobbi gokartpályákon nincsenek megkötések. Ez az jelenti, hogy semmilyen előképzettséghez nem kötött a gokartozás. Nem kell autós jogosítvány vagy tapasztalat. Az önálló gokart vezetéshez általában feltétel a minimum 130 cm-es magasság és a betöltött 8 éves kor. Ennél kisebb gyerkőcök nem érik el a pedált, nem tudnak biztonságosan fékezni, és a kormányzáshoz is szükséges egy kis erőnlét. 130 cm-es magasság alatta tandem gokartos pályák javasoltak. Itt a gyermek és a felnőtt egy gokartban ülnek, egymás mellett.

Egyszemélyes gokartban ölben vinni a gyermeket tilos, és balesetveszélyes. 18 éves kor alatt legalább az első pályalátogatás alkalmával mindig legyen a gyermekkel szülő vagy gondviselő a felelősségvállalási nyilatkozat aláírása miatt.

A gokartozásnak nem feltétele az autós jogosítvány. Ezek a kis autók automaták, vezetésük nagyon könnyen elsajátítható. Súlymegkötéssel viszont több pályán is találkozhatunk. Általában 120 kg felett nem javasolt a gokartozás, a forró motoralkatrészek és a balesetveszély miatt. Nők és férfiak egyaránt élvezhetik a biztonságos száguldást, életkori megkötés nincs.

A biztonságos gokartozás érdekében sok pályán találkozhatunk néhány alapszabállyal: alkohol- vagy kábítószer befolyása alatt tilos gokartozni. Törés vagy súlyos egészségügyi probléma esetén sem ajánlott a gokartozás. (lumbágó, gerinc problémák stb.), terhes nőknek a gokartozás kockázatai miatt tilos vezetni.

Tippek a megfelelő pálya kiválasztásához

Fedett gokart csarnokokkal, és szabadtéri pályákkal is találkozhatunk itthon. Rossz időben válasszunk zárt pályát, jó időben érdemes szabadtéren száguldozni. Kétféle gokartban ülhetsz: benzines vagy elektromos. Pályánként eltérő, hogy egyszerre hány gokartot engednek be egy futamra. A fedett csarnokok kisebb kapacitással rendelkeznek, mint a szabadtéri szélesebb és hosszabb pályák.

Mielőtt elindulnátok, mindenképp tájékozódjatok a választott gokartpályával kapcsolatos tudnivalókról. Sok helyen akciós futamjegyekkel is találkozhattok, ha egyszerre több jegyet vásároltok. Egy futam általában 8 perc.

Vannak pályák, ahol előre tudtok időpontot foglalni telefonon vagy e-mailben. Olyan gokartpálya is van, ahol időpontot előre nem tudtok foglalni, érkezési sorrendben történik a jegy vásárlás és a futamokra való regisztráció.

Ezek a pályák rendelkeznek pályafoglaltsági naptárral, ott látod, hogy mikor szabad a pálya (nincs zártkörű rendezvény, céges foglalás), ezekben az időintervallumokban tudtok a pályára kerülni. Várakozási idő van, ami hétvégén több időt is igénybe vehet. Foglalni időpontot ugyan nem tudsz, de érdeklődhetsz telefonon is, mikor lehet és érdemes ezekre a pályákra ellátogatni.

A megfelelő pálya kiválasztásánál nem utolsó szempont, hogy a biztonságos gokartozáshoz minden adott legyen. Nem elhanyagolható, hogy a gokartok rendelkezzenek az előírásoknak megfelelő biztonsági felszerelésekkel (biztonsági öv, bukócső). A gokartozás kockázatos sport, a nem megfelelő állapotú pályák és gokartok balesetet okozhatnak.

Arboring, Debrecen Erdőspuszta: kiváló gokartpálya, sőt, annál jóval több

Közel 600 millió forintos beruházás eredményeként készült el és nyílt meg egy új családi élménypark Debrecen mellett. A ritkaságnak számító felnőtt és gyermek elektromos gokartpálya mellett dodzsem, 9D mozi, csónakázótó, állatpark, medencék, játékterem, autós szimulátor, műfüves focipálya, paintball és íjászati lehetőség is várja a látogatókat.

A 30 hektáros területen létrehozott különleges és egyedülálló családi élményparkban tengernyi program közül válogathatunk. Az állami támogatás nélkül, több mint 600 millió forintos beruházással készült központ célja, hogy a szolgáltatások minél nagyobb száma vonzza, tartsa ott, illetve hívja vissza a vendégeket. “Ez a beruházás nem csak a szálloda, hanem a környék turisztikai lehetőségeit is gazdagítja.

A másfél év alatt megvalósult fejlesztés kialakításakor kifejezetten ügyeltünk arra, hogy minden korosztály, családi vagy céges csoport megtalálja a neki való kikapcsolódási lehetőséget. A ritkaságnak számító felnőtt és gyermek elektromos gokartpálya mellett dodzsem, 9D mozi, csónakázótó, állatpark, medencék, játékterem, autós szimulátor, műfüves focipálya, paintball és íjászati lehetőség is várja a látogatókat

- mondta Pocsai József Attila, az Erdőspuszta Club Hotel tulajdonosa. A Debrecenhez közel, de a város zajától távol, zöld környezetben épült hotel a 2023-as szezonban nyitotta meg a különleges családi élményparkot. Külön gokartpálya felnőtteknek és gyerekeknek

A térségben egyedülálló elektromos gokartpálya várja a száguldozni vágyókat, külön felnőtt és gyermek pálya garantálja a biztonságot. A 12 db felnőtt, 8 db junior és 10 db gyermek elektromos gokart ritkaságnak számít az országban, ez a fajta odafigyelés jellemzi a teljes erdőpusztai komplexumot. Itt a szórakozás mellett a környezetvédelem és annak eszközei is kifejezett jelentőséget kapnak.

10 db segway áll rendelkezésre, hogy egy nagyjából fél órás túrával akár Debrecenig is elkirándulhassanak a látogatók, ez egy egészen különleges módja a környezet megismerésének. Túravezetők állnak rendelkezésre, hogy a maximum 9 fős csapatok nekivághassanak ennek a túrának.

Csapatépítők egyik kedvenc programja itt a paintball, de a lövöldözés egy hagyományosabb, nagyobb koncentrációt igénylő módját, az íjászatot és az íjászharcot is kipróbálhatjuk. A hobbi- és sportlovasok a kültéri karámban vagy a 800 négyzetméteres fedett lovardában hódolhatnak szenvedélyüknek időjárástól függetlenül. A kezdőknek futószáras oktatást is biztosítanak.

Nem érdemes kihagyni a lovashintózást vagy a pusztakocsizást sem, télen pedig a lovasszán nyújt felejthetetlen élményt.

A gyerekek kedvence a 10 kocsis dodzsempálya és a több mint 20 sport- és szimulációs géppel felszerelt izgalmas játékterem, ahonnan azért az apukákat sem egyszerű kiparancsolni. A 9D-s mozi kisfilmjei közben számos effekt, hóesés, szél, vízpermet és mozgás növeli az élményt.

A víz szerelmesei a hotelhez kapcsolódó vagy az élménypark területén levő termálvízzel, illetve hűvösebb vízzel feltöltött medencékben pihenhetnek vagy sportolhatnak, a gyerekmedencében pedig élményelemek is fokozzák az élvezetet. Bel- és kültéren is megtapasztalhatjuk a szaunák jótékony hatásait, ugyanis infra- és finn szauna, valamint gőzfürdő is rendelkezésre áll.

A csónakázásra is alkalmas tavon kipróbálhatjuk a vízibiciklizést és az elektromos hajókázást is. Ezeken kívül kültéri játszóterek, trambulin, foci- és teniszpálya, fitneszterem, szolárium, masszázs, fa kilátótorony, tanyasi állatok is hozzájárulnak a kikapcsolódáshoz.

Nánás Gokart, Hajdúnánás

Hajdúnánáson a gyógyfürdő és a sporttelep szomszédságában lelhetünk rá a Nánás Gokart pályára. Fiatalok, idősebbek egyaránt használhatják a pályát, ideális csapatépítő program. A gyermekeknek Sodi GT 4 200 ccm 6,5 lóerős, felnőtteknek Sodi GT 2 390 ccm 13,5 lóerős gépek állnak rendelkezésre. Minimális létszám nincs, azonban egyszerre maximum 8 gokart autó tud versenyezni. A technikás pálya nyomvonala módosítható. Előzetes időpontfoglalás szükséges, egyéni és csoportos részvétel esetén is, őályafoglalásra minimum 5 gép esetén, előre bejelentkezés alapján van lehetőség.

Nyitvatartás egész évben:

hétfőtől péntekig 15- 9 óráig

Szombat vasárnap 10-19 óráig

Árak:

Felnőtt 1x8 perces futam: 3 300 Ft

Felnőtt 3x8 perces futam: 9 000 Ft

Felnőtt 10x8 perces futam (egy főre, névre szóló): 30 000 Ft

Gyerek 1x8 perces futam: 2 700 Ft

Gyerek 3x8 perces futam: 8 100 Ft

Gyerek 10x8 perces futam: 30 000 Ft

Pályafoglalás (min. 5 gép): 60 000 Ft/félóra; 120 000 Ft/óra

Brezova Gokartland, Gyöngyös

Gokartland a Mátra lábánál, Gyöngyös déli részén, a 3 - as főút 78,8 km-énél a visontai elágazó mellett található. A versenypályánk 1014 m hosszú és 6-8 m széles, rázókövekkel ellátott.

A létesítmény alkalmas versenyek lebonyolítására, hobbi és sport gokartozásra, supermotor és robogó versenyek megtartására, autók, versenyautók tesztelésére és vezetéstechnikai oktatásra. Lehetőség van időpont egyeztetéssel drift taxizásra, vállalati rendezvények lebonyolítására.

Drivingcamp Carting, Zsámbék

A drivingcamp karting az egyik legizgalmasabb programlehetőség Budapesttől csupán 24 kilométerre, az M1-es autópálya mellett. Borsi Gergő, a DCkarting arca – akit az Autogram című autós műsor szakértő-műsorvezetőjeként és hivatásos autóversenyzőként ismerhetett meg a közönség – régóta a száguldás megszállottja:

Mint autóversenyző, úgy gondolom, hogy minden percet ki kell használni, amikor az ember kicsit csiszolhat a vezetési tudásán és gyorsulhat. Ennek az egyik legkézenfekvőbb és legmegfizethetőbb módja pedig a gokart. Fontos, hogy erős és megbízható gokartok legyenek alattunk, a pályán pedig elsődleges szempont a biztonság. Ugyanakkor attól lesz élvezhető egy menet, ha nem csak szűk és lassú kanyarok várnak, hanem tempós és technikás részek is váltogatják egymást. Emellett persze lényeges, hogy azok a percek, amiket nem pihenéssel vagy átöltözéssel töltünk, szintén kényelemben teljenek.

A pálya hossza 540 méter, a maximális gokartszám futamonként 8 jármű, a pályán versenyzőképzés is folyik gyerekkortól. A képzés célja a gokart versenyzéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása, – vezetéstechnika, versenytaktika, felkészülés -, mely tudásra építeni lehet a gokartos és autóversenyzői pályafutást.

A hobbigokartozás 10 éves kortól, 130 cm feletti magasságtól lehetséges. Készpénzes és bankkártyás helyszíni fizetésre van lehetőség, Szép kártyát nem fogadnak el.

Nyitvatartás időjárás függvényében:

péntek : 14:00 - 20:00 óra

szombat: 10:00 - 20:00 óra

vasárnap: 10:00 - 18:00 óra

Árak/Futamjegy:

3 alkalom, 3x8 perc 13.990 FT

5 alkalom, 5x8 perc 18990 Ft

maszk bérlése 700 Ft (maszk viselése kötelező)

Gokart, CrossCart, Quad pálya, Balatonfüred

Nyomatékos gokartok, erős crosscartok és a felejthetetlen élményt nyújtó quadok várják a kikapcsolódásra vágyókat itt aszfaltos és földes pályákon a Balaton északi partján, Balatonfüreden. Gyerekek 140 centiméteres magasságtól használhatják a járműveket.

Nyitvatartás:

Júniustól Augusztusig minden nap 10:00h - 21:00 óra

Szeptember - Október: egyeztetés alapján

Árak

1 fő, 5 perc bruttó 3000 Ft (Gokart, Cross Cart, Quad)

1 fő, 10 perc bruttó 5000 Ft (Gokart, Cross Cart, Quad)

4 fő, 4 járművel, 1 óra időtartamra 82000 Ft + ÁFA

Bérgokartozás Siófokon és Balatonlellén

Egyéni és csoportos bérgokartozásra van itt lehetőség, 5-10 perces futamidővel, igény szerinti bérlés feltételeit biztosítva, akár pár órás használatra is, nemcsak Siófokon, hanem Balatonlellén is.

A gyerek gokartok 135 centiméteres testmagasságtól, a felnőtt gokartok 155 centis testmagasságtól és maximum 120 kg súlyhatárig vehetők igénybe. A pálya 400 m hosszú és 6 m széles, biztonságos. Kámzsa és kézfertőtlenítő használata kötelező, kámzsát a helyszínen biztosítanak. Előzetes bejelentkezésre nincs szükség csak nagyobb létszámú csoportok esetén (20 fő felett), időpont-egyeztetés miatt.

Siófoki pálya nyitvatartás:

Mindennap 10-től sötétedésig

Előszezonban és utószezonban előzetesen megbeszélt és alkalmi időpontokban

Balatonlellei pálya nyitvatatás:

Mindennap 10-től sötétedésig

Előszezonban és utószezonban előzetesen megbeszélt és alkalmi időpontokban

Igény esetén: előre egyeztetett időpontban mindkét helyen

Árak mindkét pályán:

5 perces futam/gokart: 3500 Ft

10 perces futam/gokart: 4900 Ft

