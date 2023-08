Ezek a legjobb állatkertek a vidéki Magyarországon: mutatjuk a jegyárakat, látnivalókat

Dubóczky Krisztina 2023.08.20. 07:20 Megosztom

Kisgyermekes, de akár nagygyermekes családoknak is kiváló program nyárom egy-egy állatkert meglátogatása a strandolás mellett, hiszem oda olyankor is el lehet menni, ha a nap nem süt hétágra. De akkor is kiváló kikapcsolódás lehet, mert a hatalmas fák lombkoronái alatt a hőség is elviselhetőbb a városokban. Kelet-Magyarország is rendelkezik csodálatos állatkertekkel, a Nyíregyházi Állatpark országhatáron túl is híres, a Debreceni Zoo különlegessége pedig az, hogy az országban egyetlen működő hagyományos vidámparkként a kicsiknek és a nagyoknak is számtalan élményeleme kínál nemcsak önfeledt, de látványos kikapcsolódást is, ilyen a napokban átadott barokk körhinta, vagy az állatkert régi büszkesége, a szecessziós forgó, de az elvarázsolt kastély sem okoz senkinek csalódást. De a Dunántúl legfelkapottabb állatkertje is igai különlegességekkel vár a Balaton közelében. Mutatjuk, mi az, amit feltétlenül próbálj ki, ha ezeken a helyeken jársz!

Hajdú-Bihar megye turizmusában Debrecen húzóerő Hajdú-Bihar vármegyében a Covid19-járvány lecsengését követő időszakban fellendült a turizmus, de a világgazdasági helyzet ismét kedvezőtlenül hatott rá: 2023 I. negyedévében a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma a vármegyék többségéhez hasonlóan elmaradt az előző év azonos időszakitól 4,3%-kal, országos összehasonlításban pedig az itt töltött vendégéjszakák számát tekintve a maga 4,4 százalékos összesítésével a negyedik helyen áll a megyék tekintetében. A térség egyik legnagyobb vonzerejét a Debrecenben található Nagyerdei Kultúrpark adja, magát a Nagyerdőt 2023-ban az év erdejének választották meg az Agrárminisztérium által meghirdetett szavazásban. Nagyerdei Kultúrpark, Debrecen A debreceni Nagyerdő varázslatos fái közé megálmodott intézmény 1958 óta várja vendégeit. A vidéki kertek sorában elsőként alapított állatkert az elmúlt évtizedek alatt szervesen beépült a város és az erdő életébe. Az alapítás kori kicsiny terület bõvülésével ma már 17 hektáron mutatja be öt földrész 200 fajának 900-nl is több példányát. Nemcsak állatkerti, hanem vidámparki újdonságokkal is ünneplik Debrecenben a kultúrpark jubileumi évét, amely keretében átadták a nagyközönségnek a legújabb attrakciót, a Barokk körhintát. A barokk díszes világát megidéző ringlispíl az észak-olaszországi Montagnana városában több mint 50 éve működő Soparkot, a Lazzarin család manufaktúráját dicséri, akiknek eszközei Európa-szerte számos szórakoztatóparkban és köztéren üzemelnek, többek között Monte-Carlóban és a franciaországi Angers városában is. A Barokk körhinta a vidámparki szezonon kívül is üzemelni fog, többek között az adventi időszakban, tematikusan cserélhető tükörborításai pedig jeles napjainkon az állatkerti fajmegőrző munka és a cívisvárosi identitásunk üzenetét is hordozzák majd a díszes kazettáin megjelenő képeken - mondta el a Nagyerdei Kultúrpark és a Debrecen Zoo igazgatója, Dr. Nagy Gergely Sándor. A kultúrpark vezetősége jó gazdái ennek a gyönyörű állatkertnek és vidámparknak, Debrecen város pedig igyekszik hangsúlyt fektetni Debrecen ezen ékkövére, a Nagyerdőre és a fejlesztésére - részletezte Papp László polgármester a barokk körhinta hivatalos átadóján augusztus 17-én. Az új élményelemet azóta birtokba vehették a gyerekek, a városban zajló Galiba fesztivál keretein belül is sokan látogatják a vidámparkot ée állatkertet a karneváli héten. Az év 365 napja újdonságot tartalmaz, több mint 200 állatfaj él itt nálunk, minden hétre jut gyűjteményi szaporulat, kritikusan veszélyeztetett állatokból és olyanokból is, amit nem tartottunk még soha. Az idei évre elmondható, hogy most a legnagyobb az állatkert fajgazdagsága - mondta el kérdésünkre az állatkert igazgatója. A klasszikus értelemben vett, hagyományos vidámparkként már csak mi maradtunk az országban, és a 65 évünkkel nem szégyenkezhetünk, mára mi vagyunk az utolsók, akik fennmaradtunk és prosperálunk. Mindent megteszünk, hogy elérhetőek legyünk a vendégek számára, 800 forintos vidámparki belépővel már látogatható a kultúrpark, a megyei jogú városok között mi középárfolyamon tartjuk a jegyárakat. Az állatkert és vidámpark látogatottsága a Covid alatti visszaesés után és a jelenlegi gazdasági nehézségek ellnére is visszatalált egy jónak mondható látogatói számhoz. Szerencsére a népszerűségünkből nem sokat veszítettünk, 7 százalékos visszaesés volt idén, ez konkréten azt jelenti, hogy 11ezer fővel jöttek eddig kevesebben, de még nincs vége az évnek, ez a szám is növekedni fog reményeink és tapasztalataink szerint. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt években 100 ezer főről évi 170 ezer főre emelkedett a látogatottságunk, akkor ez a 11 ezer fős visszaesés a 100 ezerhez képest nem akkora kiesés. Az infláció és a rezsiemelkedés miatti többletköltségeket nem kellett ráterhelnünk a vendégekre, egy minimális emelést eszközöltünk idén, de a kedvezményeink körét is jelentősen bővítettük, bérletekkel, akciós jegyekkel - árulta el a HelloVidéknek Dr. Nagy Sándor Gergely az állatkert látogatottságáról a legfrissebb, rendelkezésre álló adatokat. Az Állat-és növénykert nyitvatartása: áprilistól szeptemberig 9-től 18 óráig minden nap Jegyárak: Támogatói belépõjegy: 8000 Ft

Felnõtt belépõjegy: 4300 Ft

Gyermek belépõjegy (3-14 éves korig, felnõtt kísérővel): 3200 Ft

Diák belépõjegy (diákigazolvánnyal): 3500 Ft

Nyugdíjas belépõjegy (nyugdíjas igazolvánnyal): 3500 Ft

1 felnőtt + 1 gyermek: 7500 Ft

1 felnõtt + 2 gyermek: 9600 Ft

2 felnõtt + 1 gyermek: 11600 Ft

2 felnõtt + 2 gyermek: 13800 Ft Kelet-Magyarország turizmusának lendületet ad a Nyíregyházi Állatpark Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Covid19-járvány lecsengését követő időszakban fellendült a turizmus, de a világgazdasági helyzet ismét kedvezőtlenül hatott rá: 2023 I. negyedévében a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma 26%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, a vármegyék közül itt következett be a legnagyobb mértékű visszaesés. A kereskedelmi szálláshelyeken mindhárom hónapban, a magán- és egyéb szálláshelyeken februártól csökkent a vendégéjszakák száma. Előbbi szállástípusokban a 2023. I. negyedévi forgalom (77 ezer éjszaka) 26, utóbbiakban (14 ezer éjszaka) 21%-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban. A vármegye turisztikai szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák döntő többségét (nyolctizedét) a Nyíregyházi járásban regisztrálták, itt 20%-kal visszaesett a forgalom 2022 I. negyedévéhez képest. Az ide látogatók jelentős része kifejezetten az ország legnagyobb állatkertje miatt érkezik, ahol páratlan állatgyűjteménnyel találkozhat mesés környezetben. Külföldről is jönnek a turistabuszok, most a legtöbben Szlovákiából és Romániából érkeznek. Nyíregyházi Állatpark A Nyíregyházán található Sóstó Zoo-ban egy nap alatt igazi világkörüli utazásban lehet részünk. A bükk erdő területén elhelyezkedő állatkertet a kontinensek szerint osztották fel, így meglátogathatjuk a különböző földrészek honos állatfajait. Afrika, sarkvidék, vagy az ausztráliai légkör - mind egy helyen! Megközelítőleg 5 000 állat talált már itt otthonra, amelyek több mint 500 állatfajt képviselnek. Találkozhatunk zsiráfokkal, sarki farkasokkal, afrikai elefántokkal, indiai orrszarvúkkal, vagy a ritka vörös macskamedvével is. Az Állatparkban található az ország legnagyobb vastagbőrű-és emlősgyűjteménye, itt látható a legtöbb medvefaj (jeges, európai barna, pápaszemes), valamint a legnagyobb állatkerti papagájgyűjtemény. de egyéb legekkel is büszkélkedhet. A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. (Sóstó Zoo) missziója, hogy Magyarország keleti, kevésbé fejlett régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet. Megértesse, felhívja a figyelmet és hirdesse, hogy a földön minden mindennel összefügg, és minden faj közül az embernek a legnagyobb a felelőssége azért, hogy az állat és növényvilág a jövő nemzedékek számára is megmaradjon. Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatparkja különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat Nagyon népszerű a fókashow Főszezonban naponta kétszer zenés tréning vagy fókashow keretében tekinthetik meg a vendégek a játékos kaliforniai oroszlánfókák bemutatóját. Tréning időpontok belépés után az információs falon és az állatok kifutója mellett látható. A program megtekintését a belépőjegy ára tartalmazza, azaz téritésmentes, ez az Állatpark ajándéka a vendégeknek. Fóka bemutatók tervezett időpontjai 2023-ban: Június 1.- től szeptember 30.-ig minden nap show 13:00 és 15:00 Látványetetések Minden hétfőn és pénteken 9:30-kor megnézheted, hogy tízóraiznak az Ócenárium cápái. A fókashown láthatod hogy dolgoznak meg kedvenceid a jutalomfalatokért, és állatparki sétád során az automatiáinkból vásárolt finomságokkal te is meglepheted háziállatainkat, vagy a népes lámacsaládot. Cápaetetések időpontjai: hétfőn és pénteken 9:30-tól Helyszín: Zöld Piramis - Ócenárium Az állatkert minden nap nyitva tart 9 órától 18 óráig. A felnőtt belépőjegy ára 6500 Ft, a diák, nyugdíjas és gyermekjegy 3 éves kortól 14 éves korig 4200 Ft. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nyíregyházi Állatpark (@sostozoo) által megosztott bejegyzés A Dunántúl gyöngyszeme: Veszprém Zoo A Veszprémi Állatkert Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertje. A Közép-Dunántúli Régió legkedveltebb turisztikai célpontja, a Balatontól mindössze 15 km-re található, Veszprém belvárosából rövid sétával érhető el. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt feledhetetlen élményt nyújtó, különleges természeti adottságokkal rendelkező Állatkert kapuit 1958. augusztus elsején nyitotta meg, mely - hatalmas társadalmi összefogással épült fel - mindössze öt hónap leforgása alatt. A Veszprémi Állatkertben vadállatok, terráriumi lények és kihalt dinoszauruszok modelljei is megtalálhatóak. A létesítményben a gyerekek a szórakoztató-oktatási elemeknek köszönhetően rengeteg új dolgot tanulhatnak. Az állatkertben játszótér és kötélpark is található, de a felnőttek sem fognak unatkozni, így az egész család számára hatalmas élmény lehet az itt töltött nap. A veszprémi állatkert leglátványosabb része a völgy peremén lévő fennsíkon, a Gulya-dombi területen kialakított Afrika szavanna. A hatalmas területű kifutón zebrák, zsiráfok és szélesszájú orrszarvúak osztoznak struccokkal és antilopokkal. Az állatkert egész évben nyitva tart, júniustól szeptemberig hétköznaponként 9 órától 16 óráig, hétvégén pedig 18 óráig várja a látogatókat. A felnőtt belépőjegy ára 5400 Ft, a gyermek és nyugdíjas belépő 3800 Ft, a diákjegy ára pedig 4000 Ft. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Veszprémi Állatkert (@veszpremiallatkert) által megosztott bejegyzés 