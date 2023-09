Extrém ritka madárfaj tűnt fel a Börzsönyben: sokan a Harry Potter filmekből ismerik

Egyedülálló törpekuvikfajt, egész pontosan „pulipintyet” találtak a Börzsönyben: ez az első alkalom, hogy a térségben sikerült törpekuvikot találni és egyben meg is örökíteni. A megfigyelés további különlegessége, hogy két együtt mozgó, egymással gyakori füttyögéssel kapcsolatot tartó öreg madarat, feltehetően egy párt találtak.

A börzsönyi pulipintyeket Selmeczi-Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagja, az MME Ritkaságvadász Szakosztály elnöke 2023. találta szeptember 6-án Szokolya közelében, a Magas-Taxon – jelentette be a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ahogy ez ilyenkor a madármegfigyelők körében lenni szokott, a következő napokban az adat birtokában többen is megpróbálták felkeresni a madara(ka)t. Voltak, akik "csak" a hangjukat hallották, a megfigyelők egy csoportjának azonban végül sikerült meg is találni őket négy nappal később, szeptember 10-én. A törpekuvikok keresése kora reggel kezdődött és főleg hallgatózásból állt.

A madárles nehezen indult, mert a baglyocskák kezdetben nem reagáltak a rövid ideig le-lejátszott hangokra, de az reménykeltő volt, hogy a környék énekesmadarai egyből riasztani kezdtek a törpekuvikhangra. A többi madár azért reagált élénken a mobiltelefonról lejátszott többféle törpekuvikhangra, mert ennek - a mindössze testes háziverébnyi bagolynak - az étlapján előkelő helyet foglalnak el az erdei énekesmadarak, köztük akár a saját méreténél jóval nagyobb énekes rigó is.

A lejátszott kuvikhangokat követően a zsákmányállat madárfajok ugyanúgy figyelmeztetik a környezetüket, mintha héja vadászna a fák között. Jó egy óra elteltével végre megszólaltak a baglyok is, először egy, majd mindkettő, így már "csak" meg kellett találni őket a toronymagas fák ellenfényes lombkoronájában. A madármegfigyelők énekelni is látták, hallották ezt az elképesztő madárkát. Végül a második madár is meglett az egyik szomszédos fán.

A törpekuvik Észak-Európa és a magashegységi erdőségek tipikus fészkelője, Magyarország számára kevésbé ideális középhegységi erdeinek rendkívül ritka, összesen 3-10 párra becsült költőfaja. A Börzsönyben ez az első bizonyított adat, a két madár őszi kóborlóként érkezhetett a területre, a költési időszakban nem volt nyomuk. Kérdéses, hogy jövő tavasszal itt marad és költésbe kezd-e a pár.

Na de mit jelent a maga a „Pulipinty” név? A világszerte rendkívül népszerű Harry Potter regényfolyam varázslóvilágában a postás szerepét a baglyok töltik be. A főhősnek egy hóbaglya (Hedvig) van, de az egyik legjobb barátjának, Ronald Weasley-nek egy pirinyó, marokban elférő, bohókás és sokat "csipogó" baglya, minden bizonnyal egy törpekuvikja, aki a zseniális fordítótól a Pulipinty (az angol eredetiben Pigwidgeon) nevet kapta.

Címlapkép: Getty Images