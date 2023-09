Megtörtént az átadás: különleges játszótér nyitotta meg a kapuit a vidéki városban

Gazdagon felszerelt, a mesék világát idéző játszóteret adtak át Kiskunhalason, ahol ezentúl a fogyatékossággal élő és ép gyermekek is együtt játszhatnak majd. A játszóterek akadálymentesen megközelíthetők.

A Játék összeköt! program keretében újabb játszóteret adott át a Szerencsejáték Zrt., az állami vállalat 2017 óta 23 befogadó játszóteret épített országszerte. Ezeknek a játszótereknek a különlegessége, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek ép társaikkal közösen tudnak játszani.

A dél-alföldi régióban először Kiskunhalason épülhetett meg a befogadó játszótér Sóstó Fürdő területén. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy nem csupán egy játszótérről beszélünk, hanem egy olyan közösségi térről, amely alkalmas arra, hogy a gondolati akadályokat is lebontsuk. Meggyőződésünk, hogy az ép és a fogyatékkal élő gyerekek számára az együtt szerzett élmény, a közös játék hosszú távon hat, és segíti az elfogadást, ezzel együtt a társadalomba való könnyebb beilleszkedést.

- mondta a Szerencsejáték Zrt elnök-vezérigazgatója, Mager Andrea.

A nemzeti lottótársaság 2022-ig 22 inkluzív játszóteret épített, amelyet idén egy budapesti és öt vidéki helyszínnel bővít. A Kiskunhalason szeptember végén átadott befogadó játszótér a vízi világ tematika köré épült, díszítőelemei között megjelenik Sóstó Fürdő sokszínű élővilága.

A játszótérre egyedi játékelemeket és modern okospadot is telepítettek, így egyfajta közösségi térként is funkcionál. Az új helyszín olyan különleges és akadálymentes játékelemekkel várja a gyermekeket, mint például szitakötő hinta, rámpával kialakított panellabirintus, akadálymentes horgászházikó, a megszokott laphinta mellett baba-mama és egy fészek hinta is helyet kapott.

