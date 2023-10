Közép-Európa legnagyobb borzongása vár rád vidéken: ezt ki ne hagyd halloweenkor!

Magyarországon a Halloween lassan beilleszkedik kultúránkba, amerikai filmek, iskolai partik és a média segítségével vált évről évre egyre ismertebbé hazánkban. Vannak, akik elutasítják, míg mások nyitottak rá, de a boltokban elkerülhetetlen tényzővé váltak a halloween hagyományos kellékei. Ez a szellemes ünnep egyfajta hiányt is pótol a szürkülő nappalok és hosszabodó éjszakák időszakában, amikor is nem igazán van más vidám alkalom, amikor kikapcsolódhatnánk a hétköznapokból. Összeszedtünk pár vidéki programot, amit kár lenne kihagyni, akárhogy is állunk a halloweeni ünnepléssel.

Az elnevezés az angol All Hallows' Eve kifejezés rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti. A keltáknál az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló közötti félidőben ünnepelték az újévet, kezdődött az év "sötétebb" fele, amikor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. A kelta papok, a druidák hite szerint az év eme legmágikusabb napján a halottak lelke szabadon járhat az élők között, a házakban ezért ilyenkor kioltották a tüzet, hogy e kósza lelkek ne az élők testét foglalják el, és hátborzongató ruhákban próbálták elijeszteni a holtakat. Áldozatokat is bemutattak, hogy kiengeszteljék a nyugtalan lelkeket, egyengessék a mennyei örömök felé vezető útjukat. Az ünnep a kereszténység felvétele után átalakult, mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódott. A középkori hiedelmek szerint a mindenszenteket megelőző nap végezték üzelmeiket a boszorkányok és varázslók, mert ilyenkor a szellemi és a fizikai világ érintésnyire kerül egymástól. A 8. századtól terjedt el az a hiedelem, hogy a torz vonásokkal "ékesített" lámpások megvédik az utazókat a rossz szellemektől. Honnan ered ez az ünnep? A halloween a 19. század közepétől honosodott meg Amerikában, amikor a nagy írországi éhínség elől százezrek vándoroltak ki a Zöld Szigetről az óceánon túlra, és magukkal vitték szokásaikat, legendáikat is. Az egyik történet szerint volt egyszer egy Stingy Jack (Fukar Jack) nevű részeges, kiállhatatlan kovácsmester, aki többször is rászedte az ördögöt, mígnem a patás megígérte, hogy nem viszi el lelkét a pokolba. Jacket azonban halála után Szent Péter sem engedte be a mennyországba, ezért arra ítéltetett, hogy örökké bolyongjon, keresve nyughelyét. Vándorlása közben egy kivájt tarlórépát tart lámpásként a kezében, benne izzó széndarabbal, így ragadt rá a Jack of the Lantern (Lámpás Jack) név, melynek rövidült változata, a jack-o-lantern a halloweeni töklámpásra utal. A lámpások eredetileg tarlórépából, karórépából vagy céklából készültek, a tök az ünnep tengerentúli meghonosodásával terjedt el. A mindenszenteket megelőző nap mára elvesztette eredeti jelentését, de a kereskedők számára igencsak jelentős maradt. Az üzletek kirakatait az ünnep jelképei díszítik, a két meghatározó szín a narancssárga és a fekete. Az ünnep további szimbólumai a denevérek, a macskák és a baglyok. Több országban a televíziók a kóbor lelkek éjszakáján horrorfilm-maratont sugároznak, és ma már Magyarországon is egyre több bolt árul halloween-jelmezt, álarcokat. Az ünnep főként a gyerekek képzeletét ragadja meg, különféle jelmezeket öltenek, lámpásokat készítenek a kivájt tökökből, és házról házra vándorolva "rémisztő" fenyegetésekkel édességeket és gyümölcsöt "zsarolnak" ki (trick or treat, azaz csíny vagy finomság). Halloween éjjelén a "szörnyételek" is divatosak A gyerekek is fogyaszthatják a paradicsomból készült vérlevest, a véres ujjat (hosszúra vágott sült krumpli és virsli ketchuppal), a kukacos földet (csokoládépuding fekete "kukac" díszítéssel) vagy Drakula vérpudingját (vaníliapuding málna- vagy epermártással). A felnőttek halloween-kenyeret sütnek: a gyümölcskenyérben gyűrűt rejtenek el, és aki megtalálja, a következő évben férjhez megy vagy megnősül. Az italok (denevérkoktél) készülhetnek gyümölcsből, felnőtteknek alkoholból, a lényeg az, hogy jó "véresek", azaz vörösek legyenek. Az ünnep számtalan, főként persze amerikai regény, képregény és film tárgya, talán a leghíresebb John Carpenter Halloween című, számos folytatást megélt horrorfilmje. A sorozat legújabb, tizenkettedik részének (Gyilkos Halloween) világpremierje szeptemberben volt a velencei nemzetközi filmfesztiválon. Vállalkozó kedvűeknek: autentikus töklámpásfaragás Bár a halloweent elsősorban amerikai tradícióból származtatjuk, azonban a töklámpás faragása eredetileg ír származású szokás, amivel a rossz szellemeket tartották távol. Magyarországon is régre, egészen az Árpád-házi királyok idejére nyúlik vissza a története: Salamont a Visegrádi várba zárva őrizték, töklámpásokkal megvilágítva, hogy éjszaka is szemmel tarthassák az őrök Érdemes már pár nappal az esemény előtt nekilátni a munkának: szerezzünk be egy számunkra szimpatikus formájú és méretű tököt, amelyet már a legtöbb zöldségesnél, élelmiszerbolt kínálatában is megkaphatunk ebben az időszakban. Alapesetben nagyjából egy hétig tartja magát az elkészült lámpás, ami azonban ecetes vízzel való átöblítéssel meghosszabbítható. Így ünnepelhetünk vidéken Napjainkban Magyarországon is egyre népszerűbbek a ház elé vagy ablakokba kitett töklámpások, néhány településen tökfaragó versenyt és töklámpás-szépségversenyt, illetve lámpás felvonulást is szerveznek. 1. Rémes Este a Veresegyházi Medveotthonban Időpont: október 28-án 18 órától 21 óráig Ami biztosan lesz: borzongató labirintus a mosómedve kifutó mögötti erdős területen, ahol koporsók, szellemek és sírok között bóklászhatsz,

be lehet nevezni otthonról hozott kifaragott tökökkel a Szépségversenyre

evőversenyek - zombiujjak rágcsálása

szellemvasút, ahol szem nem marad szárazon A programra nincs speciális belépőjegy, az általános Medveotthon belépő érvényes rá: Felnőtt: 2500 Ft/fő

Gyerek (3 év alatt): INGYENES

Gyerek (3-14 év között): 1900 Ft/fő

Diák (14-18 év között): 1900 Ft/fő

Családi (minimum 1 felnőtt és két 3-14 év közötti gyermek esetén adható): 1900 Ft/fő

Nyugdíjas: 1900 Ft/fő

Parkolás (egész napra érvényes): autó: 400 Ft, busz: 2000 Ft 2. Halloween Győrújbarát 2023. október 31-én: a győrújbaráti Timaffy László Művelődési Házban, ahol a Baráti Borzongáson félelmetes halloween programokkal, rettenetes pincesorral és még sok-sok meglepetéssel várják a látogatókat Győrújbarát legnépszerűbb halloween programján! Esemény időpontja: 2023. október 31.; Részvételi díj: Ingyenes 3. Kimba Park Halloween 2023. október 29. és november 1. között: a töltéstavai Kimba Park különleges helyszínén, ahol halloween cirkusz, borzongató arcfestés, tökfaragás elefántokkal, gyermek kézműves sarok, szellemlovas fotózkodás, jelmezverseny, lovaglás, szellemvadászat a fókákkal és még sok meglepetés várja a látogatókat halloween alkalmából! 4. A Győri Állatkert Halloween programja 2023. október 28-31. között vár mindenkit a Győri Állatkertben, ahol tökfaragás, izgalmas halloween programok, látványetetések, állati programok, halloween homokanimáció és még sok meglepetés várja a látogatókat halloween alkalmából! A Győri Állatkert 2023-as halloween rendezvényén olyan izgalmas programok várják a látogatókat, mint a tengerimalac-vonat, a ZooShow állatbemutató, a pingvinséta, az elefánt tréning, a csimpánz látványetetés, a zsiráf látványetetés, az apella látványetetés és a tigris látványetetés. Részvételi díj: Felnőtt jegy (15 éves kortól egyszeri belépésre jogosít): 4900 Ft

Gyermek jegy (2-től 14 éves korig): 3600 Ft

Nyugdíjas jegy: 3600 Ft

Diák jegy: 3700 Ft

Baba jegy (0-2 éves korig): 500 Ft 5. Halloween Túrkeve A programot 2023. október 30. és november 2. között rendezik meg a túrkevei Madarász Károly Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban, ahol a Tök Jó Napok programsorozaton halloween programokkal, halloween sétával, boszorkányteával, arcfestéssel, rémes jelmezversennyel, halloween gyerekdiscoval, töklámpa készítéssel és töklámpás felvonulással várják a kicsiket és nagyokat egyaránt! Részvételi díj: 2023. október 30. - Belépőjegy: egy zacskó cukorka/keksz 2023. október 31. – Töklámpa készítés: A foglalkozás ára 1000 Ft/fő 6. Vecsés Halloween - Oppa Farm 2023. október 29-én kerül megrendezésre a vecsési Oppa Farm területén, ahol tökfaragás, jelmezverseny, cukorkakeresés, tök szépségverseny és még sok meglepetés várja a kicsiket és nagyokat egyaránt halloween alkalmából! Részvételi díj, árak: Belépőjegy: 1500 Ft

Simi-Hami: 500 Ft

Tök, faragáshoz: 350 Ft/kg

Helyben sütött kemencés langalló: 1500 Ft/adag

