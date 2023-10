Csúszik az egyik legnagyobb hazai fesztivál időpontja: elképesztő mennyit kérnek a belépőkért

Elsősorban a diákoknak jó hír, hogy 2024-ben egy héttel később, az érettségi és vizsgaidőszak után, a nyári szezon elején lesz a Heineken Balaton Sound, július 3-6. között. A szervezők, az idei nagy megújulás után jövőre újabb területeken terveznek fejlesztéseket. Az első fellépők bejelentését még idénre várhatjuk, de már egy kedvezményes, Early Bird akció keretében november 2-től, 72 órán keresztül válthatunk jegyeket a legjobb áron.

Idén sajnos sokan lemaradtak a számos elemében megújult és nagy sikerrel lezajlott fesztiválról, hiszen az érettségi és a vizsgaidőszak egybeesett a Sound időpontjával

- mondta Filutás Anna, a Heineken Balaton Sound projektvezetője.

A zamárdi lakosok támogató álláspontja alapján azonban a város idén úgy döntött, hogy 2024-ben már egy héttel később kezdődhet a fesztivál. Emiatt mindenképp még nagyobb érdeklődésre számítunk a hazai- és nemzetközi piacon egyaránt, hiszen az idei fesztiválra rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, kiemelve az elektronikus zenei műfajok változatosságát, a nagyszínpad látványvilágát, a hangulatos strand szakaszokat, vagy az általános infrastrukturális és kényelmi fejlesztéseket

– tette hozzá a projektvezető. Filutás Anna azt is elmondta, hogy tovább növelik a Heineken Balaton Sound egyediségét adó vízparti élményeket, és a várhatóan megnövekvő érdeklődés miatt, a nagyobb helyszíneket érintő átrendezésre is számíthatunk. A közönség visszajelzése alapján új kemping szolgáltatásokat is kipróbálnak és csakúgy, mint a Szigeten – mindenki nagy megelégedésére – a mobil WC-k szerepét kizárólag vízöblítéses konténer toalettek veszik majd át.

A szervezők egy Early Bird akcióval szeretnék bevonzani a nagyérdeműt, ennek értelmében november 2-től, három napon át 64 900 forintért juthatunk hozzá az elővásárolt jegyekhez, ezzel párhuzamosan pedig a diákjegyek 53 900 forintért lesznek elérhetőek.

