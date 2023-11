Megelevenedik a jövő ezen a vidéki rendezvényen: a Szilícium-völgyből érkeznek az előadók

Már 5. alkalommal nyitja meg kapuit november 23-án a Szeged Business & IT (SzeBIT) Magyarország legnagyobb ingyenes technológiai rendezvénye, ahol a jövő elevenedik meg. A PC Trade Systems Kft. által szervezett SzeBIT idei fő témája a mesterséges intelligencia és az IT biztonság. Ennek jegyében a Szilícium-völgyből fog érkezni előadást tartani Tilesch György mesterséges intelligencia-szakértő és tanácsadó, valamint biztonságiőr robot fog vigyázni a látogatókra. Schumacher Vanda pedig a kezében lévő chipről fog mesélni.

A kiállítás, előadások és workshopok keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők 2023 legizgalmasabb digitális újdonságaival – derül ki a PC Trade Systems közleményéből:

kiállítói standokon: láthatóak, kipróbálhatóak és tesztelhetőek világújdonság megoldások előadások során: laikusok számára érhető módon magyarázzák el a legújabb technológiai irányokat tematikus workshopok keretében: szakemberek számára, mélyebb szakmai háttérrel engednek betekintést a technológiai újdonságokba (regisztráció köteles).

Bonyolult problémákról közérthetően

A SzeBIT egyik legfőbb erőssége a nyelvezete. A szervezők tudatosan törekednek arra, hogy annak ellenére, hogy igen bonyolult technológiai problémák és megoldások kerülnek terítékre, mindez közérthető nyelvezettel történjék. A rendezvény színpadán egy-egy konkrét technológiai kihívás általános áttekintése zajlik majd. Azaz nem termékbemutatókat hallgathatnak meg az érdeklődők, hanem olyan inspiratív előadásokat, amelyek után vélhetően máshogy fognak gondolni az adott témára.

Lesz szó a mesterséges intelligenciáról, zsaroló vírusokról, információ biztonságról, robotokról, podcast-ekről, de még űrkutatásról is.

A SzeBIT különlegességét adják a szakmai workshopok is: ennek keretén belül kis létszám (maximum 25 fő) mellett vezető hazai IT szakemberekkel lehet egy-egy szakmai témában elmélyedni. A kiállítótérben a HP, EPSON, Fujitsu Hungary, Samsung, HPE Aruba, SKC-Solution, Asus, PC Trade Systems, CHS, MSI és a Bastion szenzációs megoldásai láthatóak és kipróbálhatóak. Lesznek robotok, csúcstechnológiás irodatechnikai és gamer megoldások. Mindezek mellett szakemberekkel is lehet beszélgetni egy-egy felmerülő IT téma, kihívás tárgyában.

A tavalyi év nagy sikeres után idén is lesz Gamer Corner, ahol kipróbálható lesz két élethű élményt nyújtó autóverseny-szimulátor, sőt egy VR autóverseny-szimulátor is! A gamer cornerben továbbá megtalálható lesz a HP Omen és az Asus „ROG Zephyrus” valódi gamereknek szóló csúcskategóriás gépei, amelyekkel a játékélmény új dimenziókba jut el. A rendezvényhez karitatív misszió is társul: adománnyal járul hozzá a PC Trade Systems Kft. „Fut a Trade” elnevezésű futócsoportja által kiválasztott alapítvány működéséhez.

