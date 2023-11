Nagy dobásra készülnek Sopronban: nemzetközi sztárokat csábítanának a városba

A SopronFest szervezői 2024-ben Pünkösd idején folytatják a megkezdett munkát, amelynek jövőjéről Sopron vezetésével hosszútávú tervet dolgoztak ki. 2024-ben már az idei nézőszám megduplázása a cél, hazai és nemzetközi sztárok részvételével és városszerte kulturális programokkal - írja a Kisalföld.

A pünkösdi hétvégén, azaz május 17 és 19 közt rendezik meg a 2024-es SopronFest kiemelt eseményei, ami megnövelt helyszínnel a Lővérekben várja a szórakozni vágyókat. Városszerte már egy héttel korábban, május 11-től kulturális programok százai várják a közönséget teraszokon, éttermekben, kávézókban, klubokban, utcákon és tereken. Több olyan közönségkedvenc szerepel a programban, akik exkluzív fellépést vállaltak.

A SopronFest egy igazán újszerű formátumot valósít meg a hazai fesztiválpiacon. A helyieket és a Sopronba érkező turistákat jövőre már több színpadon, szabadtéren és fedett helyszíneken várjuk a Lővérekben, de városszerte tucatnyi helyszínen, több száz programon vehetnek részt a fesztiválozók

- tudatta a lappal Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

Szeretnénk, ha az idei évhez hasonlóan a soproniak is kivennék a részüket a szervezői munkából. A SopronFest honlapján várjuk azoknak a vendéglátóknak, szolgáltatóknak vagy akár magánszemélyeknek a jelentkezését, akik saját helyükön, saját szervezésben örömmel kapcsolódnának a programokhoz. Bízunk benne, hogy tovább erősíthetjük azt az üzenetet, hogy Sopron egy színes és vendégszerető fesztiválváros

- mondta a városvezető, majd hozzátette, hogy a fesztivál alapítóival együttműködve hosszútávú tervet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy milyen irányba kívánják fejleszteni a város új fesztiválját, amely jövőre az idei nézőszám megduplázását tűzte ki célul.

A fesztivál részletes programjával november 27-én jelentkeznek a szervezők. Ezen a napon reggeltől minden órában más-más program prominenseit jelentik majd be. A jegyelővétel pedig december 2-án indul. A kedvezményes, „Hűség jegyek” várhatóan néhány napig állnak majd rendelkezésre, nagy érdeklődésre számítanak ugyanis a szervezők. A szervezők azt is elárulták, hogy a programban „titkos headlinerek” is szerepelnek, akiknek a részvételét egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra.

