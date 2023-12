Nem semmi fellépője lesz a vidéki bornapoknak: az Egri Bikavér mellé a 80-as évek szexszimbóluma érkezik

Idén először zárja az évet Forralt Bor Napokkal Eger, ráadásul nem semmi világsztárral csalofgatnak! December 29-31. között 3 napon át a forró italok és téli ételek kényeztetik majd a látogatókat, sok-sok zenei programmal a Dobó téren - írta meg a 24.hu. Többek között fellép a topmodell nyolcvanas évek szexszimbóluma is, ki más, mint Samanta Fox!

Sose gondoltuk volna, hogy a 80-as évek világsztár énekesnője, a topmodell Samantha Fox Egerbe látogat, hogy megörvendeztesse rajongóit egy hatalmas koncerttel a Dobó téren. Olyan ikonikus slágereket hoz el Samantha, mint a Touch me (I want your body), vagy az I only wanna be with you, amiket agyonhallgattunk egykoron a kazettákról és mai napig énekeljük, ha megszólal a rádióban

– közölték az Eger Advent Facebook oldalon a szervezők.

