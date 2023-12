Idén milyen a trendi karácsony? Mutatjuk, melyek lesznek az ünnep színei

Idén az arany a fő divatszín karácsonykor, amit zölddel, kékkel és feketével is kombinálhatunk. A dekoratőr szerint 2-3 árnyalatnál nincs többre szükség, ha ízléses fát szeretnénk, sujtás és csúcsdísz helyett pedig ma már a masni és a selyemvirág ajánlott - írta meg a delmagyar.hu.

Hogy idén milyen a trendi karácsony, arról Kalmár Szilvesztert, a DecorWorld dekoratőrét kérdezte a lap.

Minden évnek megvan a divatja, amit egy évvel előre mutatnak be a Frankfurti Világkiállításon. Idén az arany a fő irányvonal. Ennek kiegészítője lehet a smaragdzöld, az éjkék, a fekete és ezek kombinációja is. Ezek a színek nem csak a díszekben, de a fenyők árnyalatában is megjelenhetnek: a pezsgőarany és a fekete műfenyő is trendi ebben a szezonban

– tette hozzá.

Mint mondta, hogy üveg vagy műanyag díszt választunk, majdnem mindegy, a műanyag is divatos és még sokáig az is marad. Bizonyos színeket azonban nehéz erre a felületre felvinni, ezek esetében a különbség látható lehet. Az üveg díszek elegánsabbak is, de úgy véli a laikus szem nem látja a különbséget.

Az azonban egyáltalán nem mindegy, mennyit aggatunk ezekből a fára. Azt szoktam mondani, hogy díszből sosem elég. Ami a minimumot illeti, egy 180 centiméteres fenyő 50-60 gömbdíszt simán elbír a 6-8 centiméter átmérőjűből. A túl kicsi díszeket elnyeli a fa, vagyis azokból hiába rakunk sokat, a végeredmény nem lesz látványos

– figyelmeztetett a dekoratőr.

Címlapkép: Getty Images