Ennél cukibbat ma már tuti nem látsz: világritkaság született a vidéki állatkertben + Videó

HelloVidék 2024.01.31. 16:14

A világon az egyik legfenyegetettebb, állatkertekben is igen ritkán tartott leopárdalfajhoz tartozó észak-kínai leopárdkölyök született a debreceni állatkertben. A kis leopárdot kedden mutatták be a sajtónak, és szerdától már a nagyközönség is láthatja.

Régóta várt és jelentős gyűjteményi gyarapodásról adhat hírt az év elején az ország első vidéki állat- és növénykertje, ahol 2023. november 21-én megszületett a 2022 őszén egymásra talált észak-kínai leopárdpár, Coolio és Jilin első utódja - adta hírül a debreceni állatkert. A bő kéthónapos kölyök kezdettől fogva szépen gyarapodik anyja gondoskodása mellett – amit a szemfüles látogatók a hónapban már maguk is megfigyelhettek –, így január 30-án délután elérkezett az idő első állatorvosi vizsgálatára és a sajtó előtti bemutatására Papp László polgármester részvételével. A most 3100 grammos kisleopárd kondíciója kifogástalan, neme nőstény, nevéről pedig ez alapján döntenek majd a látogatóközönség bevonásával, akik délutánonként már jó eséllyel láthatják a kifutóban, ahogy egyre bátrabban ismerkedik téli környezetével - közölték. A Zoo Debrecen még hozzátette: kereken két évtizede szolgál az észak-kínai leopárdok egyik mentsváraként; néhai tenyészpárja, Szépfiú és Tschunja – akik hazánkban elsőként szaporodtak sikeresen – összesen négy ízben járult hozzá e fokozottan fenyegetett alfaj európai állatkerti állományának gyarapodásához. A 2009-ben született utód például egészen kalandos módon cseperedett fel, mivel neveléséhez nemcsak a gondozók szakértelmére, hanem dajkakutya segítségére is szükség volt. További érdekesség, hogy a dániai Ree Park Safariból érkezett Coolio apja nem más, mint az első cívisvárosi születésű észak-kínai leopárd, így most az ő unokájával is ez a kiváló genetikájú debreceni vérvonal folytatódik. Coolio és Jilin nászáról, valamint sok másik állatkerti hálószobatitokról is mesélnek majd a gondozók február 14-én, a Valentin-nap alkalmából tartott esti állatkerti sétán. Az észak-kínai leopárd (Panthera pardus japonensis) az egyik legészakibb elterjedésű leopárdalfaj, így trópusi rokonaitól jól megkülönbözteti nagyobb termete és dúsabb szőrzete. Jellemzően nagyobb vadakat, főként vaddisznót és szarvast ejt el, de a madarakat és rágcsálókat sem veti meg. A téli párzási időszakot és az anyai utódgondozást leszámítva magányosan él és erősen territoriális. Bár a Dél- és Kelet-Ázsiában és Afrika nagy részén egyaránt őshonos leopárd vagy párduc a legnagyobb elterjedésű nagymacskafaj, élőhelyének szűkülése és aprózódása, valamint az orvvadászat a kihalás szélére sodorta, így sebezhető besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. Bizonyos alfajai fokozottan fenyegetettek: észak-kínai leopárdból a becslések szerint alig több mint 300 egyed él a természetben, a világ állatkertjei – nagyrészt az európai intézmények – pedig egy immár 55 egyedet számláló állomány gondozásával és gyarapításával veszik ki a részüket a megmentéséből. Fotó: Zoo Debrecen