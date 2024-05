Soproni cirkusztragédia: megszólalt két tornász az esettel kapcsolatban

Ahogy arról a HelloVidék is beszámolt, lengőtrapéz-produkció közben egy szerencsétlen baleset következtében az egyik néző súlyos sérülést szenvedett a Richter Flórián cirkusz soproni előadásán. A balesetet szenvedett nézőhöz azonnal mentőt hívtak, akik szakszerű orvosi ellátást biztosítottak neki. Most két tornász is megszólalt az esettel kapcsolatban.

Molnár Petra és Nyergesné Horváth Alexandra évtizedes tapasztalattal rendelkező légtornászok az Estrellas Légtorna Egyesület Alapító tagjai, és aktív oktatói valamint fellépői, a Kisalföldnek nyilatkoztak az esettel kapcsolatban. A szakma részéről fontos elmondani, hogy minden művész maga felelős a saját eszközeinek felszereléseiért és annak biztonságáért. A plusz eszközök, mint például a védőfelszerelések meghibásodásáért azonban nem az artista felel. Az ilyen háttér szerkezetek váza már a sátor felállításnál elkészül és csak néhány elemet szerelnek le, illetve vissza a színpadkép változtatása során. Ezt a cirkuszokban az építők végzik el, az artistáknak előadás előtt sem idejük, sem lehetőségük nincs arra, hogy ezeket ellenőrizzék, maximum egy-két karabiner csatolását tudják megnézni - emelték ki a légtornászok, majd azt is hozzátették, a karika, silk, strap és néhány különleges eszközös produkció kivételével ajánlott a védőháló vagy a biztosító kötél használata. Jó néhány éve pont egy haláleset kapcsán szigorították a védőberendezések használatát, akkor egy artista gyakorlat közben kirepült a színpadról és a közönség soraiba zuhant, ő és egy néző is életét vesztette akkor - tették hozzá. A lapnak elmondták, gyakorlás során nem ritka, hogy a művészek direkt leugranak a védőhálóba, hogy ezzel is teszteljék azt. Szerencsére a nagy balesetek ritkák. A helyes testtartás megtanítása és a megelőző gyakorlatoknak is nagy szerepük van. Az oktatásainkon ezért kezdünk mindent az alapoktól és a tanítványainkat is megtanítjuk arra, hogy egy-egy helyzetben, például ha kicsúszik a lábuk, mit tegyenek - emelték ki. Molnár Petra és Nyergesné Horváth Alexandra hozzátette szerintük légtorna mint, művészeti ág megítélését nem befolyásolja majd nagyon az eset, ugyanakkor az emberek cirkuszba járási kedvét erősen visszavethetik a történtek. Címlapkép: Getty Images