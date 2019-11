Figyelmeztet a rendőrség: veszélyesek az utak, erre figyelj!

A rendőrség közlése szerint ebben az időszakban szinte mindig csúszósak és nedvesek az utak, valamint a köd és sötét miatt romlanak a látási viszonyok. E tényezők miatt a balesetek bekövetkezésének kockázata is megnövekszik, ezért kiemelik, hogy rendkívül fontos az autó felkészítése az őszi-téli időszakra.

Így készítsd fel a járművedet a télre

Érdemes minden biztonsági berendezést átvizsgálni, valamint a világítás, fékrendszer, futómű, akkumulátor és gumiabroncsok állapotának ellenőrzése is elengedhetetlen. Az autósoknak rendkívül fontos a megfelelő ablakmosó folyadékot beszerezniük, de figyelni kell a jól működő ablaktörlőre is. Ebben az időszakben jobban tesszük, ha beszerzünk egy jégkaparót vagy egy jégoldó spray-t, de a nyári gumit is le kell cserélnünk már 7 Celsius fok alatt, mivel egy jó téligumival lecsökken a féktávolság. A fékút hosszára a lengéscsillapító állapota is hatással van, ezért ezt is érdemes ellenőriztetni műszeres méréssel.

A vezetőknek is fel kell készülniük

Az autóvezetőknek is figyelniük kell a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokra. Jó látási viszonyok mellett is előfordulhatnak ködfoltok, ahol a látótávolság pillanatokon belül drasztikusan lecsökken. Ekkor fontos, hogy nem szabad pánikszerűen lefékezni, mert a mögöttünk haladó jármű könnyen belénk rohanhat. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy ködös útszakasz van előttünk, fokozatosan csökkentsük a sebességet, használjuk a tompított világítást és a ködlámpát is.

A nedves, nyálkás, jeges és havas utak is fokozott odafigyelést követelnek, mivel megnő a féktávolság. Egy hirtelen fékezéssel a megcsúszás, kifarolás és a pályaelhagyás veszélye is megnő, ezért alacsonyabb sebességgel érdemes közlekedni, valamint kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat és finom fékhasználatra törekedjünk! A követési távolságot növelve és a sebességet csökkentve sok balesetet lehet elkerülni, mivel a pára és a köd rontja a távolságbecslő képességet.