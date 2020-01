Megtriplázza jegykiadó automatáit a MÁV: itt lehet majd használni őket

375 új, a korábbiaknál strapabíróbb, korszerűbb jegykiadó automata beszerzését és az online jegyvásárlási lehetőségek megújulását jelentette be Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója és Kerékgyártó József, a MÁV-START vezérigazgatója. Ennek alapján a budapesti főpályaudvarokon és az elővárosi állomásokon, megállóhelyeken telepítenek új eszközöket. 100 készülék kizárólag bankkártyás, míg 275 vegyes, kártyás és készpénzes fizetésre is alkalmas lesz.

A vasúttársaság a meglévő 178 automatát is fejleszti.

Az elővárosból leszerelt eszközök jelentős módosítás és karbantartás után, új helyszíneken, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokon és megyeszékhelyeken, valamint a balatoni vonalakon szolgálják majd az utasok kényelmét.

Az új automaták beszerzéséről szóló szerződés 2020. január 30-án lép hatályba. A beszerzés összköltsége az eszközökkel és kiegészítő költségekkel együtt 4,6 milliárd forint, amit saját forrásból finanszíroz a MÁV-START.

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: „Napjainkban a jegyek 60 százalékát jegypénztárban, 40 százalékát online felületen, MÁV applikáción keresztül illetve jegyautomatákból veszik utasaink. A MÁV vonalon jelenleg 178 automatát üzemeltetünk, ezt a számot megtriplázzuk év végére. Az új automaták próbaüzeme 2020. március végén megkezdődik a Keleti és a Nyugati pályaudvaron. A sorozatgyártás a próbaüzem tapasztalatait is figyelembe 2020 nyár elején indul, hetente 15 új automatát helyezünk üzembe. A telepítés év végére befejeződik be. webes jegyvásárlói és utastájékoztatási felület, az ELVIRA 2020-ban teljesen megújul, mind a felhasználói felület tekintetében, mind működésében.”

Kerékgyártó József, a MÁV-START vezérigazgatója kifejtette: „Jelenleg működő 178 jegyautomata rendelkezésre állása meghaladja a 90 százalékot, de a cél az arány további javítása. Az új, modernebb berendezések távfelügyeleti rendszerrel rendelkeznek, vandálbiztosak, antigraffiti-bevonattal rendelkeznek, és időjárásállóak is, továbbá 28 esőbeállót is telepítenek a készülékekhez.”

Az automaták a kezelőfelület mellett egy további képernyőt is tartalmaznak, amelyen információkat, reklámokat, illetve havaria helyzeti közleményeket is megjelentetnek majd. A berendezések rendelkeznek vonalkód-leolvasóval is, így akár a megvásárolt bérlet utáni számlát is ki lehet nyomtatni.

Címkép forrása: MÁV