Hihetetlen döntést hoztak: ez a vidéki település továbbra is zárva marad

A portál információi szerint a kis Fejér megyei település, Tabajd nem él az újranyitás lehetőségével és továbbra is az óvatosság a fő irányelv, de egy négy éve várt útépítés végre elindulhat. Bárányos Csaba a tabajdi polgármester elmondta, hogy maradnak zárva a népszerű kirándulóhelyek is például a mezítlábas park és a község nagy fa hajója. Az óvodákban is csak két csoportban 5-5 fős ügyeletet tartanak, de ezt sem veszik igénybe a szülök. Nagy hír azonban, hogy elindulhat a 2016 óta várt útépítés két külterületükön.

Tabajdon sokan gazdálkodnak, így a Váli-víz és a Öreghegy között, illetve a község határától Bélápapusztáig megépülő út sokat segíthet majd. Az összesen nyolcvanmillió forintos beruházásból hatvanmilliót pályázaton nyert az önkormányzat, a többi pedig reményeik szerint majd összeadják. A példás összefogás dokumentálására keresik a jogi formát.

