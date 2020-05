Borzalmas állapotban van Vizsoly híres temploma: szakemberek segítségét kérik

Közös fogadalomra és a vizsolyi görögkatolikus templom megmentésére szólít minden hívőt, vagy csak a kultúrtörténet, Magyarország emlékei iránt elhivatott embert dr. Palotás András. A közel 1000 lelkes Vizsoly község és a környező települések orvosaként is dolgozó polgármester elmondta:

elsősorban nem pénzt kérnek azoktól, akik segítenének.

Természetesen, ha valaki így tudja csak támogatni a Dr. Orosz Atanáz miskolci megyés püspök áldásával szervezett munkát, azt is megköszönik.

Mindenekelőtt azonban olyan önkéntes szakemberek, vállalkozások jelentkezését várják, akik hozzáértő módon tudják javítani a 119 éves épület és a berendezés állapotát. Nagy szükség volna kőművesekre, ácsra, asztalosra, szakértő építészre, de a község legfeljebb néhány segédmunkást tud kiállítani. Javításra szorulnak a padok, az eredetileg díszes ablakok, restaurálásra a mennyezeti freskók.

Vizsoly a Károli-féle bibliafordítás és egyben az első magyar nyelvű nyomtatott Biblia „szülőföldje” is. Római katolikus temploma és a múzeumot is magába foglaló, eredetileg Árpád-kori református templom ehhez méltóan szép állapotban is van. A mindössze 17×7 méteres, Istenszülő Elszenderedése nevű, kedves kis görögkatolikus templomnak azonban pillanatnyilag ez a közösségi összefogás az egyetlen esélye a megmaradásra.

A történelem során az emberek gyakran emeltek fogadalmi épületeket, leggyakrabban templomokat, kápolnákat, köszönetképpen, amiért megmenekültek egy természeti csapástól, vagy felépültek egy komolyabb betegségből

– mutatott rá a polgármester.

Magyarországon három ilyen fogadalmi emléktemplom is van, miért ne lehetne a vizsolyi görögkatolikus templom a negyedik? Most is egy világjárványból kezdünk éppen csak kilábalni, és nem kell gyakorló hívőnek lenni ahhoz, hogy egy jó célért összefogva, egy kultúrtörténeti emléket megmentve fejezzük ki életörömünket.

Aki szívesen segítene a templom helyreállításában, az vegye fel a kapcsolatot az önkormányzattal a honlapjukon található elérhetőségeken.

