Még van idő egy csobbanásra a Balatonban: ne ülj a dugóban, vágd le a távot ezen a titkos útvonalon

Ahogy a portál írja, bár a Balatonra már a hét első felében ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, még most is rengetegen vágnak neki az útnak, akár tervezetten, akár spontán - hogy kiélvezzék még a nyár utolsó napjait.

Tehát az M7-es várhatóan ma is be fog dugulni, ahogy az elmúlt napokban is zsűfolt volt a pálya még az esti órákban is.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Csakhogy ez nem egy átlagos hétvége, hanem hosszú hétvége, ráadásul a korlátozások miatt rengeteg programot ide halasztottak, amiket eleve nem az ünnepi hétvégére terveztek, pedig abból sem volt kevés. Ha pedig ez nem lenne elég: Nagy valószínűséggel ez az utolsó napos, nyári hétvége az iskolakezdés előtt.

Akkor most merre menjek?

Aki nem akarja a balatoni, velencei tavi nyaralást idegösszeroppanással indítani, annak ezúttal is kapóra jöhet a Pénzcentrum kedvenc kerülőútja:

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > 811-es út > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár

Az útvonalat a nyári időszakban mi is rendszeresen használjuk: akár a magyar tenger, akár a főváros felé igyekszünk, gyönyörű útvonalon, fix 2-2,5 óra alatt a nap bármelyik szakában meg lehet járni a távot.

A Velencei-tóhoz a fenti útvonalat követve Alcsútdoboznál kell Vértestarcsa felé venni az irányt, majd pedig a Lovasberény > Nadap útvonalon juthatunk el a tóhoz.

