Koronavírus gócpont: vesztegzár alá vették ezt a két magyar települést

A belügyinisztériumi válságstáb erre vonatkozó határozatát Kolozs megye prefektusa közölte pénteken. A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrzőposztokat állítottak fel. A rendőrök egyelőre csak figyelmeztetik a fertőzésveszélyre a településre érkezőket.

A vesztegzár előírásai szerint tilos előadásokat, filmvetítéseket, magánjellegű rendezvényeket tartani, be kell zárni a vendéglőket, kocsmákat, panziókat. A vallási ceremóniák csak szabad téren és legfeljebb húsz személy részvételével tarthatók meg. A településeken már eddig is csak online oktatás folyt az iskolákban, és az utcákon is védőmaszkot kellett viselni. A korlátozások nem érintik az áruforgalmat, az átutazóforgalomnak viszont nem szabad megállni a településeken.

Szék és Tordaszentlászló lakói csak indokolt esetben hagyhatják el a települést. Megengedett a kilépés és visszatérés, ha más településen van a munkahelyük, a diákok pedig más településen tanulnak, és ezt a munkáltatójuk vagy az iskolájuk igazolja. Mezőgazdasági munkára vagy terményeiket eladni, időseket, betegeket gondozni, halaszthatatlan orvosi ellátásra vagy családtagjaik temetésére is elmehetnek a két falu lakói, ez esetben azonban írásos nyilatkozatot kell bemutatniuk a falu határában posztoló rendőröknek.

Sallai János, Szék polgármestere elmondta:

a 2459 lakosú, 95,8 százalékban magyarok által lakott községben hivatalosan huszonöt fertőzött van, de további öt esetről tudnak. A polgármester megjegyezte: nem tudják, hogyan jutott be a fertőzés a faluba, de szerinte ez összefügghet a székiek életmódjával. A falu asszonyai közül ugyanis sokan járnak takarítani, főzni kolozsvári családokhoz, a férfiak közül sokan alkalmi építőmunkások szerte a világban. A polgármester hozzátette: gazdaságilag is érinti a községet a fertőzés, mert sokan a "szürke zónában" dolgoznak, nem tudnak munkahelyi igazolást felmutatni, hogy elhagyhassák a települést.

Tordaszentlászló polgármestere, Asztalos István korábban azt közölte közösségi oldalán, hogy egy október elején tartott keresztelő résztvevői közül fertőződtek meg többen. Az első eseteket azonban csak több mint tíz nappal később diagnosztizálták, így közben terjedhetett a kór. A számok láttán a református istentiszteletet már vasárnap is a világhálón keresztül tartották meg.

Az 1071 lakosú, 90 százalékban magyarok által lakott Tordaszentlászlón 23 fertőzöttről tudnak, a községhez tartozó Magyarlétán, Magyarfenesen és Hasadáton további öt, négy és egy esetet jegyeztek. A karantént csak a községközpontra rendelték el.

Asztalos István közölte:

a Tordaszentlászlón vendéglőket, panziókat, üzleteket működtető vállalkozókat és a bejegyzett munkahellyel nem rendelkező munkásokat érintik anyagilag is a korlátozások. Jelentős a falun áthaladó forgalom, amely az üzletek, vendéglők klienseinek nagy hányadát is adta.

Szék és Tordaszentlászló a két első magyar többségű erdélyi település, amely a koronavírus-járvány miatt vesztegzár alá kerül.

Címlapkép: Getty Images