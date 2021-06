Drága mulatság lehet házi kedvenceinkkel a nyaralás: íme pár költségcsökkentő jó tanács

Akár velünk tartanak, akár panzióba kerülnek, a házi kedvencek extra adag gondoskodást igényelnek a mi szabadságunk ideje alatt is. Íme, következzék néhány jótanács arra nézve, mit pakoljunk, hová vigyük és hogyan védjük meg őket. A témában Dr. Varjú Gábor, a Szombathelyi Állatkórház kisállatgyógyász szakállatorvosa volt segítségünkre.

Azt azért a legtöbben tudják, hogy macskák esetében általában senki sem javasolja, hogy egy nyaralásra magunkkal vigyünk őket. Ugyanis, ellentétben a kutyákkal, a macskák sokkal inkább a helyhez, mintsem a gazda személyéhez kötődnek. Dr. Varjú Gábor, a Szombathelyi Állatkórházban azonban már találkozott olyan cicával, aki előtte egyiptomi hajóutazáson vett részt. Nincs tehát lehetetlen, de ha utazásról van szó, a szombathelyi állatorvos szerint egy jól szocializált kutyát nyugodtabb szívvel tehetünk ki egy ilyen procedúrának.

Egyre többen utaznak házi kedvenceikkel

Nem árt azonban, ha már nyaralás előtt hozzászoktatjuk a kutyát az autózáshoz. Legyen egy állandó helye a kocsiban, legjobb egy viszonylag zárt rész, nehogy hirtelen fékezéskor ide-oda essen az utastérben. Kaphatóak biztonsági felszerelések kutyák részére is – szállítóboxok, hogy nehogy hirtelen fékezéskor baj történjen.

Utazás közben rendszeresen álljunk meg, itassuk meg az ebet, hagyjuk, hogy a dolgát elvégezze, használjunk pórázt az idegen helyen. Néhány kutya és főleg macska idegesen viselkedik utazáskor, nekik nagyon biztonságosan alkalmazható állatgyógyászati nyugtatót tudnak adni – mondja Varjú Gábor.

Náluk is létezik az utazási betegség, émelygés és hányás léphet fel. Az erre hajlamos kutyákat nem érdemes annyira utaztatni.

De lehet kapni olyan állatgyógyszert is, ami az utazási betegséget hatásosan kezeli. A nyári melegben előzzük meg a hőgutát, ha megállunk, mindig tekerjük le résnyire az ablakot, hosszan ne hagyjuk az autóban az állatot. Nem helyes viszont, ha nyitott ablaknál utazik a kutya, a huzat gyakran okoz kötőhártya-gyulladást.

Ha külföldre utazunk, jó, ha tudjuk!

Az első és legfontosabb, ha külföldre visszük a háziállatunk, akkor tájékozódjunk, melyik országban milyen okmányokra és igazolásokra lesz szükségünk. Elég-e az állat számára kiállított útlevél, vagy kell más igazolás is? Az állatútlevél – közli Varjú Gábor – egész életére szól. Ez egy negyedórás adminisztrációval azonnal kiállítható okmány, a kutya egész életére használható, érvényességét évente, a kötelező veszettség elleni oltás bevezetésével nyeri el. Az állatútlevél kiállítása nagyságrendben 8000 forintba kerül.

Mielőtt egy bizonyos ország mellett döntene úticélként, először tanácsos az adott konzulátuson tájékozódni a háziállatok beutazási feltételeiről. Az EU-tagállamokon belül túlnyomórészt egységes szabályozások vannak érvényben. Ezen kívül vannak olyan országok, ahová más igazolás is kell, erről jóval az indulás előtt érdemes az ország nagykövetségen érdeklődni.

Korábban, ha déli országokba (olasz, spanyol, görög területekre) utaztunk, akkor a kutyákat érdemes a szívférgesség, az leishmaniosist nevű betegség ellen védeni. Az éghajlatváltozással azonban ezek a betegségek hazánkban is megjelentek, így ajánlott utazástól függetlenül is védekezni ellenük.

Mit csináljunk, ha kint betegszik meg a kutya?

Érdemes már az utazás előtt utánanézni, hogy szükség esetén hol találunk állatorvost a helyszínen. De ahogy a szombathelyi állatorvos meséli, külföldi nyaralások alkalmával nemegyszer felhívják őt is telefonon, és tanácsot kérnek, ha valami baj történik: sürgős-e a beavatkozás. Várhatnak-e vele, amíg hazajönnek, vagy keressenek-e ott szakembert. Jellemzően – meséli Varjú Gábor – az utazás során sérülések és balesetek szoktak előfordulni. Ezért is mindig legyen nálunk fertőtlenítőszer, kullancscsipesz!

Így lehet biztonságos az autózás

A KRESZ meghatározása szerint a kutya rakománynak számít. A rakományt a járművön úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személybiztonságot ne veszélyeztesse.

Kistestű kutyák esetében használhatunk egy egyszerű hordozót. Nagyobb termetű négylábúaknál érdemes boxot használni, ami készülhet fémből, műanyagból, vagy textilből egyaránt. Ezt tudjuk stabilan, biztonságosan rögzíteni a csomagtartóban, kisebb box esetén akár az ülésen is. Egy erősebb fém box baleset esetén is nagyobb biztonságot nyújt a kutyának. Kombi autókban szállítható kutya a csomagtartóban szabadon is, ez esetben azonban érdemes egy rácsot/hálót felszerelni, mely elválasztja a csomagteret az utastértől. Így a kutya biztosan nem tud előrejutni. Az egyik legstabilabb megoldás a kutyáknak vásárolható biztonsági öv.

Jelenleg, nagyságrendekben, ennyiért lehet az utazáshoz szükséges kiegészítőket beszerezni:

Fém szállítóketrecek: 17-20 ezer forint

Szállítóboxok: 5 -20 ezer forint

Hátizsák kutyáknak: 8-10 ezer forint

Rövid póráz autóba: 2-3 ezer forint

Kutya Babakocsi - kis testű kutyáknak: 23 ezer forint

Kutyaszállító utánfutó: 30- 70 ezer forint

Még egy jó tanács: utazás előtt nézzünk utána, hogy milyen klíma uralkodik az adott célországban és hogy tudunk-e biztosítani kutyusunk számára elegendő mozgást, illetve fürdési lehetőséget a közelben. Maga az utazás és a helyváltoztatás is nem egy kutyánál gondot okozhat, ezt is mérlegeljük, mielőtt útnak indulunk.

Kutyaszitterek és kutyapanziók – mint alternatív megoldások

Ha úgy döntünk, mégsem ideális a kutyánkat utaztatni, és inkább otthon hagyjuk, adódik a következő dilemma: kire bízzuk? Szerencsés esetben valamely családtag, vagy szomszéd vigyázhat az állatra. Ilyenkor is, míg mi távol vagyunk érdemes betartani az etetési szokásokat, egyéb teendőket is átbeszélni, kérdés, vagy baj esetére telefonszámot hagyni. Ha a kutya napi sétáltatáshoz szokott, ezt is, ha mód van rá, továbbra is érdemes folytatni.

Varjú Gábor szerint nincs okunk aggódni, a kutyák és a macskák is jól tolerálják, ha a gazdi nincs otthon:

Abból sem szokott gond lenni, ha valamilyen betegség okán ottfogunk a kórházi részen a kutyust. Ha megmarad a napi rutinjuk, jól viselik a gazda távollétét, nincsenek ettől lelki problémáik.

Ha viszont nincs kire bízni, egyre több vidéki városban és környékén találni már kutyapanziókat. Ez is egy lehetséges megoldás, a kutyák többsége tolerálja a teljesen új környezetet is. Varjú Gábor szerint érdemes előzetesen személyesen is feltérképezni a lehetséges kutyapanziót, a tartási körülményeket, nehogy az esetleges problémák az elutazás pillanatában derüljenek ki.

Ennyiért mehetnek panziókba házi kedvenceink

Magyarországon az átlagos kutyapanzió árak 3.000-5.000 Ft/nap között mozognak. Ez természetesen függ a kutya méretétől, habitusától, egészségi állapotától egyaránt. De nagyjából, egy egészséges, jó magaviseletű kutya ellátása nyitott kennelben 3.000-4.000 Ft/nap között, fűtött kennelben pedig 3.500-5.000 Ft között mozog. Ha ezen felül szeretnénk még kutyasétáltatást, képzést, orvosi ellátást vagy esetleg kutyakozmetikai szolgáltatásokat is igénybe venni, azok feláras szolgáltatások lehetnek. Sok esetben azonban a kutyapanzió árak is (arányaiban nézve) kevesebbek lehetnek, minél több időre vagy minél több kisállatra vesszük igénybe.

Luxus kényeztetésre is befizethetjük kedvenceinket

A kutyaszállodák sok esetben már magasabb árkategóriát képeznek, mint az általános panziók, vagy kenneles megoldások. Itt akár 5.000-10.000 Ft/napos árakkal is találkozhatunk. Cserébe azonban nem csak az általános ellátás történik meg, hanem extra szolgáltatásokban is részesülhetnek.

Az ár azonban még feljebb is kúszhat, kutyák számára olyan extra szolgáltatásokat is találunk, mint: nagyméretű lakosztály, úszómedence, pancsoló, ínyenc ételek felszolgálása, esetleges speciális étrend biztosítása, nagy szabadtéri játékterületek. Vannak olyan helyek is, ahol akár egy 20 m2-es szobát is bérelhetünk kedvencünknek, ahol kamerával figyelhetjük, hogy ugrál le-fel a bőrkanapéra.

Átmeneti megoldás lehet még, ha kutyaszittert fogadunk, aki, míg mi távol vagyunk, bejárhat a lakásunkba, és ellátja kedvencünket.

