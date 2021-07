Újabb extra látnivaló a Balatonnál: átadták a Lóczy-barlang Látogatóközpontot

A Lóczy-barlang Látogatóközpontban 240 négyzetméteren interaktív kiállítás mutatja be a térség földtani, természeti értékeit, ajándékbolt és büfé várja a látogatókat, közelében geológiai tanösvényt alakítottak ki.

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a keddi átadóünnepségen elmondta, hogy a Lóczy-barlang látogatóközpont 273 millió forintból valósult meg annak a 402 millió forintos beruházásnak legjelentősebb elemeként, amelynek keretében fejlesztették a Hegyestű geológiai bemutatóhelyet, a salföldi majort és a Tapolcai Tavasbarlangot is.

Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára közölte: idén az országosan létező tíz nemzeti parkban 30 projektet adtak át összesen 8,7 milliárd forintból. Mint mondta, 10 év alatt országszerte 186 beruházás valósult meg 78 milliárd forintból 320 ezer hektáron. A 700 ökoturisztikai létesítmény felét a nemzeti parkok működtetik, melyek évente összesen 1,6 millió látogatót fogadnak. A látogatók egyharmada a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba érkezik - tette hozzá.

A balatonfüredi Lóczy-barlang Látogatóközpont az avatás napján, 2021. július 13-án. MTI/Vasvári Tamás

Rácz András beszélt arról is, hogy egy országos felmérés tanúsága szerint a válaszadók 94 százaléka hallott már a nemzeti parkokról és 70 százalékuk járt is már valamelyikben. A felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók 98 százaléka nagyon fontosnak tartja a tájvédelem ügyét. Egyre inkább az aktív turizmus lehetőségeit keresik a turisták, ezek közül is kiemelkedő jelentősége van a barlangi turizmusnak, hiszen az 1,6 millió látogatás egyharmada barlangi. Mint mondta, országszerte 4 ezer barlang van, ebből 40 idegenforgalmi hasznosítású.

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség Turizmus szakmai igazgatóság igazgatója kiemelte: a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak a pandémia időszakában 300 ezer látogatója volt. Szári Zsolt Balázs, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos utalt a barlang névadójára, Lóczy Lajosra, aki geológus és Balaton-kutató volt. Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos a központban megvalósult akadálymentes környezet jelentőségét hangsúlyozta. Kontrát Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte: a barlangot bányászok fedezték fel 1882-ben, a kiépítése az 1930-as években kezdődött.

