Unod már a Balatont? Íme 6+1 filléres belföldi úti cél, akár rossz időben is

Nem minden a Balaton, és egyre többen választják nyaralásuk desztinációjául az ország második legnagyobb tavát vagy annak környékét. Idén számtalan újdonsággal várja a látogatókat ez a régió. Előfordulhat azonban, hogy rossz időt fogunk ki, és a szabadstrandon nem a legideálisabbak a körülmények a fürdőzéshez. Nem kell kétségbeesni, ugyanis ez a vidék rengeteg egyéb látnivalót és programlehetőséget kínál, valamint lépten-nyomon termálvizes fürdőkbe botlunk, tehát a mártózásra is nyílik lehetőségünk. De ha a csobbanáson túl is szeretnénk hasznosan eltölteni az időnket, mutatunk pár nagyon népszerű és ár-érték arányban kifizetődő alternatívát a szabadidő eltöltésére.

Tisza-tó és környéke, látnivalók, programok

Második legnagyobb tavunk kínál bőséggel lehetőséget a szórakozásra a strandjai mellett is. A pihenni és gyógyulni vágyók kiálvezhetik a főként ízületi és mozgásszervi megbetegedések kezelésére szolgáló termál- és gyógyfürdők jótékony hatását. Ilyenek találhatók a környező településeken: Tiszafüred, Karcag, Kunhegyes, Tiszaörs, Heves, Tiszaújváros, Polgár, Abádszalók, Tiszacsege, Balmazújváros, Berekfürdő és Mezőcsát is jónevű fürdővel rendelkezik.

1. Tisza-tavi bringakör

Tavaly júniusban adtunk hírt arról, hogy már teljesen körbekerekezhető a Tisza-tó. A tó körül megépült 67 kilométeres kerékpárút 2,5 méter széles, fizikailag is el van választva a közúttól, Magyarország jelenleg leglátványosabb kerékpáros infrastruktúrájának nevezték az átadáskor. E fejlesztés részeként négy híd is megépült. A Tisza-tónál két nemzetközi kerékpáros útvonal találkozik. A környék kerékpárral történő bebarangolása során lenyűgöző tájak, falvak, vendégszerető helybeliek várják az utazókat.

Azok, akik lóháton szeretnének megismerkedni ezzel a csodálatos tájjal, a környéken található lovastanyák érdekes és változatos programlehetőségeiből csemegézhetnek.

A Tisza menti emberek hagyományőrző, az alföldi népi kultúra értékeit ápoló emberek. A népi fazekasság, a néptánc, a vessző- és sásfonás, a halászat és pákászat nemcsak múzeumokban, hanem az élő valóságban is megtapasztalható ezen a vidéken.

2. Tisza-tavi Ökocentrum

A Tisza-tavi Ökocentrum Poroszlón a Tisza és a Tisza-tó természeti kincseit, Magyarország második legnagyobb tavának csodálatos élővilágát tárja elénk. A 2012-ben elkészült felszálló madárra hasonlító központi épületben találjuk Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriumát, de a környező parkban és a tóparton is megannyi izgalmas látnivaló várja a látogatókat.

Az Ökocentrum központi épület 2600 m² alapterületű, négy szinten várja az érdeklődőket állandó és időszaki kiállításaival, rendezvénytermével, háromdimenziós mozijával, játszószobával és kilátó tornyával. A Tisza-tavi Ökocentrum legfőbb látványossága Közép-Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, mely egymillió literes össztérfogatával és a benne bemutatott víz alatti csodákkal igazán különleges természetközeli élményt nyújt.

3. Vízi sétány

A Tisza-tavi Vízi Sétányon a víz fölött 1500 méter hosszan vezet az út a különböző madárvártákhoz és kilátóhelyekhez, hogy megfigyelhessük a Tisza-tónál élő madarakat anélkül, hogy megzavarnánk őket. A Vízi Sétány tanösvényhez egy 20 személyes, menetrend szerint járó kishajóval lehet eljutni, pár perc alatt. A Tisza-tavi Vízi Sétányteljesen független a Tisza-tavi Ökocentrumtól, onnan már nem indulnak járatok a Vízi Sétányra. A Vízi Sétány kizárólag a Fűzfa Kikötő és Túrabázisból érhető el. De különböző csónaktúrákon is részt vehetünk, ez esetben pedig az Ökocentrum kikötőjébe kell mennünk.

4. Tisza-tavi kilátók

Az aktív- és ökoturisták a Tisza-tó Poroszlói medencéjében két különleges kilátót is felkereshetnek, kizárólag vízi úton megközelítve. A Békatutaj Egyesület által épített mindkét kilátótorony kilenc méter magas, felső szintjükről belátni az egész Poroszlói medencét. A tornyokat olyan védett madárfajokról nevezték el, melyek az építmény környezetében is gyakran fellelhetőek.

A Poroszlóhoz közeli Csapói Holt Tisza mentén létesült Fattyúszerkő kilátó megtartotta a szigeten korábban állott torony nevét, hiszen a Tisza-tó ezen szakaszán gyakran látni a víz színét súrolva repülő fattyúszerkő csapatokat. Az Újlőrincfalvához és a Ravasz-háthoz közelebb eső kilátón a kivitelezés közben rendszeresen hallható volt a bölömbika búgása, ezért az épület neve Bölömbika kilátó

5. Hortobágyi halastavak

Ha víz közelében maradnánk, de kíváncsiak vagyunk a vízi élővilágra és a hamisítatlan észak-alföldi pusztaságra, mindenképp látogassunk el ide. A hortobágyi halastavak Közép-Európa egyik legnagyobb halastórendszerét alkotják, változatos és gazdag élővilága gyalogosan, kerékpáron, de akár kisvonattal is felfedezhető. Különösen értékes az itt fészkelő és átvonuló madárvilág. A közel 300 megfigyelt madárfajjal egész Közép-Európa egyik legismertebb madár élőhelye.

A hortobágyi halastórendszer

A XX. század elején létesített halastavakat elsősorban halgazdálkodás céljából hozták létre, még ma is folyik itt, a tavak egy részén üzemszerű halászat, de az elmúlt száz évben a költözőmadarak nagyon ideszoktak, itt hízlalják fel magukat, kipihenik a hosszú utazást, majd erőt gyűjtenek a visszaútra. A szigorúan védett övezet bevezetése óta pedig az itt telelő fajok tucatjai is nyugalmat találnak. Az év bármely szakában sikeres lehet a madármegfigyelés.

A halastavak látogatása

A Nemzeti Park munkatársai több alkalommal is szerveznek madármegfigyelő túrát szakértő vezetésével, érdemes csatlakozni, rengeteg dolgot látunk, tanulunk, amit amúgy észre sem vennénk. A halastavakat egy rendkívül informatív tanösvény keretében tudjuk meglátogatni. Egyedülálló módon a tanösvény nagy részén, egy gáton fut végig az egykori iparvágányokon a most már turisztikai célokat szolgáló muzeális kisvasút. A 20 percig tartó vonatozást vétek lenne kihagyni, de a csendes szemlélődésre gyalogosan vagy kerékpáron jóval nagyobb esélyünk van. Nem beszélve arról, hogy vonatról madarat fényképezni nem túl egyszerű.

A tanösvény a Hortobágyi halastavak vasúti megállótól indul, 14 állomásból áll, melyek közül 11 megfigyelő torony. Az állomások közül 10 található a vasút útvonalán, 4 torony kissé messzebb, csak gyalogosan érhető el. Érdemes az első 10 állomást gyalog felfedezni, majd a Festetics Antal végállomástól kisvonattal visszatérni, vagy akár fordítva.

Az útvonal, ha a síneket követjük kb. 5 km, nézelődéssel együtt 2-2,5 órát szánjunk rá. Természetesen, ha nagy madárrajongók vagyunk kötelező az összes állomás végigjárása. Kerékpározni is lehet a kijelölt ösvényeken.

Nyitvatartás, belépő

A tanösvény egész évben végig járható reggeltől sötétedésig.

A halastavi tanösvényt csak belépőkártyával lehet látogatni.

Belépőkártya: felnőtt: 600 Ft, kedvezményes.: 400 Ft

A kártyát a Látogatóközpontban és a halastavi vasútállomás jegypénztárában is kiválthatjuk.

Kisvasút menetrend

Júliusban és augusztusban minden nap naponta négyszer oda-vissza.

Kisvasút jegyár: egyirány felnőtt: 800 Ft, kedv.: 500 Ft

retúr: felnőtt: 1200 Ft/kedv.: 700 Ft

Megközelítés: a 33-as út 67-es kilométerkőnél található leágazásánál, Hortobágy-Halastó irányába. Vasúton a Debrecen-Füzesabony vonalon Hortobágyi-Halastó állomástól kb. 100 méterre.

6. Debrecen

Debrecen igazi fesztiválvárossá nőtte ki magát az utóbbi években, a Nagyerdőn, a Békás-tónál vagy épp a belvárosban a Nagytemplom előtti főtéren mindig történik valami izgalmas. Ezen a nyáron újra indulnak a programok, augusztus első hétvégéjén már a Debreceni Bor és Jazznapok szórakoztatja a látogatókat a Nagyerdőn, ahol négy napon keresztül kóstolhatjuk a hazai borok színe-javát, miközben dzsesszmuzsika szól a háttérben. A színvonalas rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható. További részletek korábbi cikkünkben olvashatóak.

A város a mindenki által ismert látnivalók mellett igazi élmény lehet a gasztroturistáknak is, hisz számos színvonalas étteremmel és vendéglátóhellyel rendelkezik, megújult strandja és fedett csúszdaparkja országosan is kiemelkedő színvonalú, és itt található az ország egyetlen működő vidámparkja is, az állatkertben pedig rengeteg kuriózum és fajritkaság várja a látogatókat.

+1 Balmazújváros

Aki inkább mégis csobbanna, és kedveli a termálvizet, de túl sokat nem akar belépőjegyre költeni, annak ajánljuk a figyelmébe a Balmazújvárosban található Kamilla gyógyfürdőt, ahol termálmedencék, úszó- és élménymedencék, szaunafalu és strand várja a látogatókat. A szolgáltatás színvonala felveszi a versenyt a legnagyobb fürdőkével, áraiban viszont jóval kedvezőbb az előbbieknél, a napi jegy a fedett fürdőrészre és a nyitott strandra már 2100 Ft-ért elérhető, szaunával és egyéb szolgáltatásokkal kombinálva pedig mindössze 3600 Ft-ért ejtőzhetünk. Ráadásul a kultúrakedvelők az 1796 és 1805 között épült Semsey-kastélyt is megtekinthetik a városközpontban.

