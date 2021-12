Tömegek látogatnak most erre a gyönyörű magyar vidékre: mit keresnek ott ennyien?

A turizmus fejlődési pályája új szakaszba lépett azzal, hogy 2020 őszén megtörtént a 11 turisztikai térség kijelölése. A cél a turisztikai feladatok ellátásnak hatékonyabbá tétele, jól értelmezhető és körülhatárolható fogadóterületek létrehozása volt. Emellett fontos szempont volt, hogy a térségek a turisták számára is egymástól jól megkülönböztethetőek legyenek.

Elmondhatjuk, hogy nagyjából visszakapaszkodott a turizmus a nyitás után, a szálláshelyek fel vannak töltve, de a gazdagabb régiók idősebb turistái, jellemzően a németek közül sokan elmaradtak, egyfajta vendégcsere történt, helyettük a magyar turisták utaztak idén belföldön többet. Persze azt az árszintet a szállások tekintetében magyar turistákkal nem tudjuk elérni, hiszen kevesebb szolgáltatást vesznek általában igénybe, mint a külföldiek, nem járnak úgy étterembe és a többi. A kormány turizmusfejlesztési stratégiája, a Kisfaludy Program egyedülálló, ez az első célzott ágazati stratégia, és minden részágát fejleszti a turizmusnak, a sportturizmust, egészségturizmust, az agroturizmust vagy falusi turizmust, ez utóbbinál például szobánként egymillió forintot kaphattak fejlesztésre a vendéglátók

- mondta el Dr. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke a HelloVidék kérdésére.

Statisztikai régió: Észak-Magyarország

Észak-Magyarország a hét magyarországi statisztikai régió egyike; az ország északkeleti részében helyezkedik el. Régióként Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyéket foglalja magába, de a köznyelvben gyakran Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részeit is ideértik. A régió központja Miskolc.

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A megye fő turisztikai vonzerejét többek között a látványos természeti értékek (különösen Miskolc-Lillafüred és a híres aggteleki cseppkőbarlang), a nemesi kastélyok, valamint a romantikus középkori várak és várromok jelentik (boldogkői vár, diósgyőri vár, füzéri vár, sárospataki vár, szerencsi vár). A megye legtöbb múzeuma Miskolcon található. Az Aggteleki Nemzeti Park és a Tokaji Történelmi Borvidék a világörökség listáján is szerepelnek. Érdekes látnivaló a honfoglalás kori régészeti park Kisrozvágyon. A megye nevezetességei a tokaji aszú, a gönci barackpálinka és a matyó hímzés.

2. Heves megye

Eger városát Magyarország legszebb barokk városai között tartják számon, ahová a műemlékek mellett kiváló borai és gyógyvizei is sok turistát vonzanak. A Tisza-tó partja népszerű üdülőövezet, a Mátra és a Bükk turistaútjai pedig a vadregényes hegyi túrák kedvelőinek jelentenek különleges élményt.

3. Nógrád megye

Nógrád megye fő turisztikai vonzerejét a megkapó természeti környezet, a palóc néphagyományok és a számos műemlék és kulturális emlék jelenti. Ezek közül kiemelkedik a pásztói műemléki városközpont, a szécsényi várnegyed és a hollókői ófalu, amely a világörökség része.

Az új turisztikai térség: Mátra-Bükk

Mind a Mátra, mind a Bükk az aktív turizmusra épül, amely elsősorban Eger és Miskolc esetében jelentős kulturális és épített örökségi kínálattal egészül ki. A termál- és gyógyfürdők is hozzájárulnak a térség vonzerejéhez, Eger és Mátra szerepe pedig a borászati kínálatban szintén jelentős, mindamellett, hogy a térség gasztronómiai portfóliója is látványosan fejlődik. Nem véletlenül egész évben az egyik leglátogatottabb régió.

Településlista

Bükk térsége: Bélapátfalva, Bogács, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Demjén, Eger, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Mályinka, Mezőkövesd, Miskolc, Mónosbél, Nagyvisnyó, Noszvaj, Répáshuta, Szarvaskő, Szilvásvárad, Szomolya

Mátra térsége: Abasár, Bátonyterenye, Bükkszék, Domoszló, Gyöngyös (Mátrafüred, Kékestető, Sástó, Mátraháza), Gyöngyöstarján, Kisnána, Markaz, Mátraderecske, Mátraszentimre (Galyatető, Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Bagolyirtás, Fallóskút), Parád, Parádsasvár, Pálosvörösmart, Pásztó (Mátrakeresztes, Hasznos), Recsk, Sirok, Szuha (Mátraalmás), Szurdokpüspöki, Tar

A Mátra és a Bükk híres gyógyklímájáról Lillafüreden és a Szalajka-völgyben kristálytiszta levegőn túrázva kapcsolódhat ki, míg

Mátraderecskén vagy Parádfürdőn kipróbálhatja a szárazfürdőt az 1000 méterről feltörő,

szén-dioxid-tartalmú gázkitörések – röviden mofetták – révén, melyek belégzése enyhíti a

szív- és érrendszeri problémákat.

Érdemes megízlelnie a száraz mofetták gyógyhatású ajándékát, a parádi csevicét is, ami

nem más, mint kénes, szénsavas savanyúvíz.

Kiemelt látnivalók

1. Miskolc

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál: Magyarország vezető filmfesztiválján a közönség, a szakma és persze a nemzetközi zsűri az év legjelentősebb alkotásaiból mazsolázhat, melyek közül sokat elsőként itt vetítenek az országban. Középkori Forgatag a Diósgyőri várban: Július utolsó hétvégéjén közel kétszáz hagyományőrző gondoskodik róla, hogy a nézők úgy érezzék magukat, mintha egy lovagfilmbe csöppentek volna: kopják csattannak páncélokon a Lovagi Tornák Terén; profi íjászok nyilai és solymászok kezes „tanítványai” cikáznak át az égen; vásári komédiások mulattatnak, és udvari zenekarok csinálnak hangulatot a középkori táncok bemutatójához.

A Bükk-hegységen túl a Miskolc közelében fekvő szépséges Lillafüredre is érdemes ellátogatni, és kisvasutazni egyet, a Hámori-tó pedig csónakázási lehetőségeket kínál. A diósgyőri várban koncerteket és katonai bemutatókat tekinthetsz meg, a lubickolásra vágyóknak pedig mindenképp meg kell látogatniuk Miskolctapolca egyedülálló barlangfürdőit.

2. Eger

Barokk szelenceként emlegetik. Északkelet-Magyarország felfedezését kezdjük Eger legfontosabb belvárosi látnivalóival. Az Egri Vár, mint hatalmas, és egyedülállóan egészében megmaradt csodás történelmi épület, az egyik legismertebb, legendákkal övezett látványosságunk. Falai között átérezhetjük az autentikus középkori hangulatot, a végvári vitézek életét, bejárhatjuk alagútrendszerét, a kazamatákat, múzeuma pedig izgalmas kiállítások gyűjteménye. Látogatásunk után egy kellemes sétával, az északi fal mentén húzódó Várfalsétány mentén haladva az ottomán kor emblematikus épületébe botlunk. A minaret, törökül minárénak nevezett imatorony az ottomán építészet legészakibb, ma is álló emléke. Másszuk meg a 97 vaskos lépcsőfokot, hogy 40 méter magasságából tekinthessük meg egy barokk város panorámáját.

Az egri Bazilika az ország második legnagyobb vallási építménye, lenyűgöző belső térrel. Méreteire jellemző a klasszicista épületek hatalmas kupolája, és tornyai, melyek közel húsz emeletnyi magasságig érnek fel. A belvárost elhagyva egy kiadós sétával juthatunk el a Szépasszonyvölgybe, ami a közel 130 km hosszú egri pincerendszer legismertebb része. A gasztro- és borrevolúció szerencsére betört ide is, és megjelentek a mediterrán hangulatú teraszok, színes borbárok, a legújabb borászati, gasztronómiai és belsőépítészeti trendek, a dzsessz és a szving, és az amúgy kiváló zsíros kenyér mellett a minőségi sonkák és sajtok. Bohém bornegyed a javából, kistermelőtől csúcsborászatig.

Egerszalókon gyógyulhat, pezseghet és pancsolhat a család a fürdő melletti, monumentális, teraszos, gőzölgő sódomb látványában gyönyörködve. Ugyancsak emlékezetes hely Demjén fürdője – a gyerekeknek a gumikarikás rafting és az ugrómedence, a felnőtteknek a kéken derengő, 760 méteres barlangfürdő miatt.

3. Hollókő

Hollókő, az ország legnagyobb élő skanzene,hagyományaikat büszkén ápoló emberekkel. Ez a cserháti palóc falu valahogy kimaradt a 20. század negatív hatásai alól, nem véletlen lett elsőként magyar helyszín, és a világon elsőként falu a világörökségi listán. Merüljünk alá a 19. század falusi életébe, higgyük el, hogy a helyiek tényleg nem csak turistacsalogatásként hordják a népviseletet és eszik jóízűen a sózott kenyeret. A sok néprajzi élmény mellett érdemes megnézni a zömök sziklaerődítményt, a restaurált középkori várat, és meghitt sétákat is tehetünk a patakparton, mosó- és kenderáztató tavak és a parasztfürdő mentén

4. Mezőkövesd

A matyók színekben és rózsákban gazdag hímzésükről híresek – a Matyó Múzeumban garantáltan káprázni fog a szeme a díszes terítőktől, kötényektől, lepedőktől. Bújjon színpompás matyó viseletbe egy fotó erejéig, majd pillantson be a 19. századi vidéki élet kulisszái mögé egy takaros műemlékházban és a Mezőgazdasági Gépmúzeumban!

Gyönyörű hegyvidék: kilátók, fürdők, kisvasutak

A desztinációban találjuk az ország legmagasabb pontját, a Kékestetőt, és hazánk legszínvonalasabb sípályáját, a Mátraszentistváni Síparkot is.

Ráadásul tegnap havazott is, már 15 centiméteres hó takarja a vidéket, az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazásba váltott az eső, a legtöbb hó Kékestetőn esett, ahol 15 centire hízott a hótakaró, de havazott a Bükkben is, Bánkúton is tekintélyes mennyiségű hó gyűlt össze. Mint írták, a hegycsúcsokon jelenleg kevéssel -1 fok alatt alakul a hőmérséklet, napközben sem lesz sokkal melegebb, így a hó nagy része megmarad.

A térség legszebb kilátói:

1014 m Tévétorony kilátó, Kékestető

964 m Galyatető

950 m Tar-kő

944 m Piszkéstetői Obszervatórium

899 m Sas-kő

815 m Bél-kő

708 m Világos-hegy

625 m Millenniumi Kilátó

370 m Kozmáry-kilátó

350 m Sástói kilátó

234 m Avasi kilátó

A hegyvidék adottságaira alapozva az elmúlt 15 évben számtalan, minőségi aktív időtöltést biztosító attrakció jött létre. A Mátra-Bükk kalandparkjai országos szinten is a leglátogatottabb helyszínek között említhetők (Oxygen Adrenalin Park, Lillafüredi Sport- és Kalandpark és Lillafüredi Libegőpark). A térség erdei kisvasútjai pedig önmagukban is utazási vonzerőt jelentenek (Szilvásváradi Állami Erdei, Lillafüredi Állami Erdei Vasút). A térség legnépszerűbb kirándulási célpontjai Lillafüred, illetve Szilvásvárad.

Az aktív- és ökoturisztikai kínálat részét képezik a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó bemutatóhelyek és tanösvények. A Mátra-Bükk térségben a kulturális turizmus központi attrakciója Eger, a hangulatos barokk belvárosával, az ikonikus Egri várral, bazilikával, minarettel. Szintén népszerű célpont a diósgyőri, a siroki és a kisnánai vár is. A UNESCO szellemi világörökségi listáján szereplő „matyó hímzés” is a térséghez köthető.

Az ország legnépszerűbb, magas minőséget biztosító wellness szállodái ebben a térségben találhatók. A desztináció rendkívül gazdag fürdőkínálattal rendelkezik, mint a Miskolctapolcai Barlangfürdő, a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, az Egri Termálfürdő és az egerszalóki Saliris Spa. De fontos megemlíteni a Mátra-Bükk egyedülálló geológiai adottságaiból fakadó gyógytényezőket is, mint a gyógyhatású Szent István-barlang, és az országban csak itt előforduló gyógygáz.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

Ez a hat település adja a teljes térség szálláshelyi forgalmának 71%-át. A mobilcella adatok alapján kiemelkedő az egynapos látogatások száma az Egri Bazilikánál, a miskolci Avasi kilátónál, Lillafüreden, Miskolctapolcán és az egri várnál. Az ide látogató turisták közül négyből három megfordul ezen látványosságok egyikénél. Belföldi egynapos látogatásokra legtöbben Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Budapestről, Pest megyéből, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek. A nemzetközi érdeklődést vizsgálva a térség a lengyel, szlovák, német, cseh, ukrán és román turisták körében a legnépszerűbb

- mondta el az MTÜ munkatársa a HelloVidéknek.

A Mátra-Bükk szálláshelyeinek vendégforgalma, 2019, 2021:

Belföldi vendégek száma a szálláshelyeken (fő) : 2019: 976 547; 2021 nyár: 39 5316

: 2019: 976 547; 2021 nyár: 39 5316 Külföldi vendégek száma a szálláshelyeken (fő) : 2019: 174 854; 2021 nyár: 33 257

: 2019: 174 854; 2021 nyár: 33 257 Vendégek száma a szálláshelyeken (fő) : 2019: 1 151 400; 2021: 428 573

: 2019: 1 151 400; 2021: 428 573 Belföldi vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 2019: 2 198 669; 2021 nyár: 1 052 929

Külföldi vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 2019: 473 968; 2021 nyár: 101 828

Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 2019: 2 672 634; 2021 nyár: 1 154 757

A vendégéjszakák száma alapján a Mátra-Bükk turisztikai térség legfontosabb külföldi küldőpiacai: Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Németország és Románia.

