Hiába háborognak az utasok: maradt a csigalassú vonatozás ezen a vidéki vonalon

Ahogy azt a Telex.hu írja, négy éve történt az eset, hogy egy aktivista, csigának öltözve lefutotta a Debrecen–Mátészalka-vonalon közlekedő személyvonatot, hogy ezzel hívja fel a figyelmet arra, milyen lassan járnak a vonatok ezen a pályaszakaszon. Mint írják, akkor a vasúttársaság azt ígérte: az érintett szakaszon 60 km/óráról 80 km/órára növelik a sebességet. A portál most felkereste a társaságot, hogy az eltelt négy év alatt mi változott.

A MÁV közleményt küldött a portálnak, melyből kiderült, számos fejlesztés és javítás történt az elmúlt négy évben, körülbelül egymilliárd forintot költöttek a sebességkorlátozások megszüntetésére, azok megelőzésére és a közlekedési feltételek javítására. A vasúttársaság szerint 2018 óta 23 kilométernyi szakaszon tudták növelni a sebességhatárt, és emellett „a vonatok menetrendszerűsége is javult”. A tavalyi és az idei első négy hónap adatai alapján így minden 10 vonatból 9 pontosan érkezett.

Észlelhető a változás?

Egy Debrecen–Mátészalka-út a MÁV menetrendje szerint átlagosan több mint másfél órát vesz igénybe: a légvonalban nagyjából 75 kilométeres út 1 óra 40 és 1 óra 50 perc közé tehető. Ha megnézzük a mostani menetidőt, szinte ugyan annyi mint a korábbi, csak néhány perces különbségek figyelhetők meg. Például egy délutáni, 15.03-kor induló mátészalkai vonat 2018-ban még 1 óra 45 perc alatt ért be Debrecenbe, most 15.04-es indulással 1 óra 41 perc alatt teszi meg az utat.

Újítás egy Csengerből 5.34-kor induló személyvonat, amelyet a több iskolában is bevezetett 8.30-as iskolakezdés miatt állított be a vasúttársaság. A személyvonat Mátészalka érintésével 8.01 perckor érkezik meg Debrecenbe, ami 7 perccel rövidebb menetidő, mint a 7.04-kor Mátészalkáról induló vonaté. Igaz, a csengeritől eltérően az minden állomáson és megállóhelyen megáll – ebből is adódik a 7 percnyi menetidő-különbség

- közölte a portál.

Ingázáshoz is telekocsi?

Ahogy arra a lap felhívta a figyelmet, a kialakult helyzetet tovább rontja, hogy Debrecenből közvetlenül busszal nem lehet eljutni Mátészalkára. A menetrendek.hu-n is olvasható járatlistából látszik: sokszor két átszállásra is szükség lehet, így az utazás menetideje gyakran a vasúti úténál is hosszabb. Éppen ezért a körülmények miatt, sokan inkább a két város között telekocsijáratokat vesznek igénybe. Ez viszont plusz anyagi teher azoknak, akik a vonaton vagy a buszon valamilyen kedvezményre jogosultak.

