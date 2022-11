Misztikus kalandok a Dunántúlon: felfedezésre váró új útvonalon tekerhetünk, itt a térkép!

Nagy kincse lehet egy városnak, ha ott született a keresztény világ egyik legnépszerűbb szentje. De mennyire él azzal a szülőváros, Szombathely, hogy a katonák, a koldusok védőszentje, Szent Márton épp Savariában született? Két szakemberrel is beszélgettünk arról, hogyan lehet Szent Márton kultuszára építve a régió turizmusát fejleszteni? Az utolsó simítások előtt áll ugyanis egy, a Nyugat-Dunántúlt átszelő kerékpáros zarándokútvonal.

Itt a legelején tisztázzuk, a mai nap, azaz november 11. már a római időkben is jeles napnak számított: a téli évnegyed kezdetének dátuma volt, ekkor az új termésből és az újborból tartottak nagy lakomát. Általában ludat, vagyis a hadisten, Mars szent madarát fogyasztották. Ebből lett népies szófejtéssel „Márton madara”. A lúd vagy liba fogyasztása még ma is élő hagyomány, november 11. pedig Európa egyik legnépszerűbb szentjének, Mártonnak lett az ünnepnapja. Bár olykor még vita tárgya, 1706 évvel ezelőtt Tours püspöke hol is látta meg a napvilágot, ma már egyértelmű, hogy Szombathelyen. (Pannonhalma időnként még próbálkozik azzal, hogy elbitorolja Savaria híres szülöttét.)

Mit is lát Mártonból az, aki eljön most a nyugati határszélre?

Már az 1890-es években, az első Szombathelyről szóló idegenforgalmi kiadványban már azt írták, hogy azért fontos a városba látogatni, mert itt született Szent Márton. De mit is lát Mártonból az, aki eljön most a nyugati határszélre? Egy biztos, áll még Márton temploma, mellette pedig Európa legrégebbi, Mártonról elnevezett temetője. A szombathelyi Szent Márton-templom pedig, az egykor önálló község Szentmárton plébániatemploma a hagyomány szerint a szent egykori szülőházának alapjaira épült. Mellette 2007-ben alakították ki a szent püspök életét, kultuszának emlékeit bemutató látogatóközpontot. A Székesegyházban megtekinthető Szent Márton ereklyéje (koponyacsont egy darabja), amit Tours városa 1913-ban adományozott a városnak, akkor Szent Márton oltárán helyezték el. Szombathely másképp is próbálkozik Márton kultuszának helyi építésével. Ilyentájban, novemberben adják át a város legértékesebb kitüntetéseit, szervezik a Vasi Skanzenbe a Márton napi országos vásárt, és esti lampionos felvonulást is tartanak.

Itt halad el a Szent Márton európai kulturális útvonal

A vallási turizmus fontos ágazat a világban, évtized óta kérdés az is, hogy Szombathely, és vele a régió, mennyire tudja kihasználni Szent Márton születési helyét. A Szent Jakab út példájából kiindulva, még 2005-ben jött létre a Szent Márton európai kulturális útvonal (Via Sancti Martini) – mesélte a HelloVidéknek Orbán Róbert, helytörténész, a Szent Márton Kulturális Útvonal magyar szervezetének vezetője.

A kezdeményezés Franciaországból és Magyarországról gyakorlatilag egy időben, de egymástól függetlenül indult. A luxemburgi székhelyű Európai Kulturális Útvonalak Intézetéhez az alapító nyilatkozatot a francia kezdeményezők nyújtották be. Az útvonalat az Európa tanács „kiemelkedő jelentőségű európai kulturális útvonallá nyilvánította”, és három évente felülvizsgálja. Maga az út két csomópont köré szerveződik, az egyik Szombathely, az ókori Savaria, ahol Márton megszületett, másik Tours városa Franciaországban, ahol Mártont püspökké választották, ahol ma a sírja található. A két várost összekötő fő útvonal - Magyarországot, Szlovéniát, Olaszországot és Franciaországot érinti, de vannak leágazásai Horvátország, Szlovákia, Csehország, Hollandia és Németország felé is.

A közel 2500 kilométeren át haladó gyalogos zarándokútvonallal a szervezők nem titkolt célja az volt, hogy elősegítsék a Szent Mártonhoz kapcsolódó kutatásokat, illetve az útvonal által érintett régiók és települések együttműködését a következő területeken: tudomány és kutatások, művészetek, oktatás és ifjúság, civil szervezetek, turisztika, spirituális kapcsolatok és gazdasági kapcsolatok.

Mennyien zarándokolnak ma Szent Márton nyomában?

Ahogy Orbán Róbert mesélte, azért jellemzően évente mindössze 10-15-en vállalkoznak arra, hogy az egész, 2500 kilométeres gyalogos zarándoklatot megtegyék. Inkább a tehetősebb, még friss nyugdíjasok vágnak neki az útnak, hiszen nem kis idő bejárni: tempótól függően 3-4 hónapot is igénybe vesz. Ezért is, ahogy a Kék túra útvonalát, ezt a utat is általában szakaszosan teszik meg a zarándokturisták. Egyszerre csak kisebb útvonalat járnak be, aztán a következő alkalommal onnan folytatják, ahonnan előtte abbahagyták.

Orbán Róbert még hozzátette: a Covid-19 világjárvány előtt Szombathelyen is rendszeresen megfordultak ilyen zarándokcsoportok, akik lejöttek a városba, körbejárták a város Mártonhoz köthető emlékhelyeit, majd gyalogoltak tovább a kijelölt túraútvonalon.

Pár hét és elkészül a Szent Márton nevével fémjelzett kerékpáros zarándokútvonalat is

Ha egy régió turizmusáról van szó, egyre inkább nem csak a hagyományos turisztikai termékekre érdemes gondolkodni

– közölte ki Polgár Tibor, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója.

Szent Márton olyan példaképe az európai kultúrának, amely nemzeteket átfogó, Duna-menti kulturális értékként is felfogható. Ebből a gondolatból indult el az a kezdeményezés, amely pár héten belül debütál: a Szent Márton nevével fémjelzett kerékpáros zarándokútvonal. A fent is említett gyalogos út (Via Sancti Martini) egyfajta továbbgondolása – amelynek célja egy újabb, határokon átívelő, környezetbarát, összeurópai kulturális értékeket felvonultató turisztikai termék, amelyet több partnerrel,és a Szent Márton Egyesülettel együtt, Európai Uniós forrásból valósítottak meg.

Az új turisztikai kezdeményezés a Velo Martini nevet kapta, a kerékpárra hangszerelt útvonal 7 nap alatt lekerekezhető, Pozsonyból (a Szent Márton dóm elől) indul, , Győrön át, Pannonhalmán, Sopronon, Lébényen és Kőszegen keresztül Szombathelyig vezet.

Ahogy Polgár Tibor a HelloVidéknek elmondta, a régióban ezen kívül csupán egy ilyen európai kulturális útvonal, a Vasfüggöny Kerékpárút, amit az Európai Kerékpáros Szövetség gondoz, és ők sokkal nagyobb erőforrásokkal gazdálkodnak. A Velo Martini fő kuriózuma az lesz, hogy nemcsak a biciklizés élményét adja, hanem kulturális és lelki feltöltődésre is lehetőségeket teremt.

Ahogy Polgár Tibor még elmondta, a biciklis zarándokútvonal létrehozása mintegy 25 000 euró költségvetésből, az Interreg Danube Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Az útvonal kialakítása során építési, kitáblázási tevékenység nem történt , a meglevő EuroVelo 6 és 13, valamint a SacraVelo kerékpároshálózat kitáblázott szakaszainak hálózatán jelölte ki a zarándoklat nyomvonalát.

Izgalmas az is, milyen átfogó uniós ötletből született a Velo Martini

Az kerékpáros zarándoklat alapötlete egy átfogóbb projektből indult ki – árulta el Polgár Tibor:

2019-ben a Duna mentén összeállt egy partnerség, német, felső-ausztriai, magyar szlovén, horvát, román, szerb partnerekkel. A közös gondolkodás célja az volt, hogy mindenki saját térségében olyan turisztikai termékeket igyekezzen kitalálni, amely egyrészt a fenntartható aktív turizmushoz, másrészt a Duna mente történelmi és kulturális értékeihez kapcsolódik.

Ennek az Európai Uniós támogatásra épülő közép-európai együtt gondolkodásnak a fő kérdése az volt: milyen vezérfonalak mentén lehetne 21. századi módon újrafogalmazni a Duna mente értékeit, fejleszteni a térség kulturális turizmusát. Az osztrák, német, szlovén, magyar, szerb és román kollégák, művészettörténészek, turisztikai szakemberek bevonásával 6 olyan átfogó történetet, narratívát találtak ki, amely mentén érdemes lehet – hosszabb távon is turisztikai projekteket kitalálni. Ezek az alábbiak:

Európa és a Duna: ez a tematika – magyarázta Polgár Tibor- a 20. századi történelemmel foglalkozik. Amikor is a Duna, mint egy „folyékony tér”, közvetítette a háborút, de az együttműködést és a túlélést is. Duna és a természet: ez a narratíva arról a világról szól, amikor az ember még a természettel harmóniában élt. Ami lassan végleg eltűnik, de a Kopácsi réten, a Szigetközben vagy a Duna-Deltában még tetten érhető. A Rómaiak nyomában a Duna mentén: magyarázni is kár, de a Limes világörökség mellett ehhez kapcsolódik részben Szent Márton-tematika is. A Duna, mint kereskedelmi útvonal A Duna művészete és kultúrája: ezzel a tematikával például Nagyváradon foglalkoznak, ahol a Duna mente szecessziós öröksége a fő kulturális turisztikai terület. A Lélek Dunája: ez a narratíva a térség vallási örökséggel foglalkozik. Ehhez ugyanúgy hozzátartozik a keresztény örökség, mint a római Mithrász kultusz, vagy a közép-európai zsidóság gazdag kulturális öröksége és különleges emlékhelyei.

A szombathelyi és győri székhelyű Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ehhez a nemzetközi projekthez kapcsolódóan próbált olyan kulturális útvonalakat találni, amelyek valamelyik fentebb sorolt tematikába illeszthetők. Ahogy Polgár Tibor is elmondta, sok lehetőséget rejt magában ez a nemzetközi projekt. Magyarországnak végül a „Lélek Dunája” tematikához sikerült csatlakozni – ezen belül is Szent Márton örökségét és kultuszát egy ajánlott kerékpárútvonallal is bekapcsolni.

De milyen lesz ez a Szent Mártonos kerékpárút?

Ahogy Polgár Tibor fogalmazott: az elmúlt másfél évben azzal telt, hogy még több, térségi kulturális-, turisztikai és egyházi szereplőt egy asztalhoz ültessenek és ők is megkezdjék a műhelymunkát. Pozsony bevonásával két további megye (Győr-Moson-Sopron, Vas) így próbáltak közösen felépíteni egy olyan útvonalat, vele egy komplex turisztikai csomagot, amely nem elsősorban (ahogy általában) településhez kötött, hanem az egész régióban eladható – és kiajánlható.

Így hozták létre ezt a 7 napos kerékpáros zarándokutat (a Velo Martinit), ami bármelyik útvonalon található városban kiajánlható, bárki által – saját erőforrásból - bejárható. Az útvonal kijelölésében fontos szempont volt, hogy kerékpárral kényelmesen és biztonságosan bejárható legyen.

A hét nap csak egy opció, hiszen az adott városokban – Pozsonytól, Soprontól, Győrtől, Kőszegen és Szombathelyen át – legalább egy plusz napot el lehet tölteni, így a zarándokút akár két hétre is kitolható.

Az útvonal megtervezésekor is figyelembe vették, hogy ne kelljen autózni, a térképen - Pozsonytól Szombathelyig - ezért a vasútállomásokat is feltüntetik. Közben persze lehet simán vonatozni is, így átugrani egy-egy útszakaszt.

Mitől más és több ez, mint egy sima kerékpár-túra?

Fontos szempont volt még – tette hozzá Polgár Tibor, hogy minden nap legyen egy város, ahonnan el lehet indulni, majd a nap végére egy fix megállóhely, ahol az estét el lehet tölteni. Út közben a zarándokok lássanak Szent Mártonhoz köthető emlékhelyeket, találkozzanak egy legendával, közben pedig kapjanak olyan lelki spirituális tartalmakat, útravalót is, amelyek a lelki elmélyülést szolgálják. Ezek a lelki útravalók Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök és Molnár Tamás a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora bevonásával születtek meg, amik nem is csak imák, sokkal inkább olyan elgondolkodtató történetek, amelyek az adott helyszínhez kapcsolódóan a lelki épülést is szolgálják.

Végezetül még egy utolsó fontos infó: a Velo Martini túraútvonala ezen a honlapon érhető el.

Címlapképen: a szombathelyi Szent Márton templom (fotó: Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)

