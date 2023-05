Íme a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon: már 5 millió alatt szinte semmit nem veszel

Pénzcentrum 2023.05.04. 08:35 Megosztom

A helyzet januárhoz képest változatlan: 4 millió forint alatt még mindig lehetetlen új autót vásárolni Magyarországon, a legfapadosabb, legolcsóbb modell is jóval többe kerül ennél. Viszont a 10 legolcsóbb hazai új autó közül volt olyan, amelyik százezrekkel lett olcsóbb január óta, de összességében több az olyan kocsi, aminek felment az ára. A Pénzcentrum most megnézte azt is, mennyibe kerülnek manapság a magyarok kedvenc autói. Lássuk a listát!

A Pénzcentrum rendszeresen áttekinti, melyek a legolcsóbb új autók Magyarországon. A lista egyfelől támpontot adhat azoknak, akik szűkös kerettel vásárláson gondolkodnak (és talán a használtpiac felé terelheti őket), másrészt pedig az áremelkedés is remekül nyomon követhető. 2021 elején még 5+1 olyan modellt tudtak összeszeni, amelyet 3,7 millió forint alatt meg lehetett vásárolni, de aztán a lista egyre csak fogyatkozott. Íme a friss lista, ez most a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon: A legolcsóbb itthon megvásárolható új autó továbbra is a Mitsubishi Space Star, amelynek az ára nem emelkedett január óta, az Enty alapkivitel ma is 4 440 000 forintba kerül. Második helyen immár a KIA Picanto áll, amely januárban még 4 799 000 forint volt, ma már viszont legkevesebb 4 999 000 forintot kérnek érte a legalacsonyabb, Silver felszereltséggel. A dobogó harmadik fokán a Dacia Sandero áll, ami olcsóbb lett január óta! Akkot ugyanis legkevesebb 5 649 000 forintért lehetett megvenni, most az importőr weboldala szerint 5 349 000 forint a kezdő listaára, azaz 300 ezer forintot csökkent. Negyedik a Skoda Fabia, aminek a legolcsőbb listaára 5 355 573 forint. Januárban még a második helyen állt a Hyundai i10-es (akkor 4 549 000 forintba került), de a modellfrissítéssel már 5 799 000 forint a legalacsonyabb listaára az importőr weboldala szerint. Ezzel most ez Magyarország ötödik legolcsóbb új autója. Hatodik Opel Corsa, ami most 5 990 000 forintba kerül legkevesebb. Hetedik helyen áll a Toyota Aygo X, amely most 6 040 000 forintba kerül az Active alapkivitelben. Januárban még 5 920 000 forintot kellett érte fizetni. Nyolcadik a Suzuki Ignis, ami most legkevesebb 6 100 000 forint, de januárban még 5 750 000 forint volt a legolcsóbb változat. A kilencedik Swift most is 30 ezer forinttal drágább ennél, ahogy januárban is ennyi volt a különbség. Tizedik legolcsóbb a Hyundai I20-as, ami most legkevesebb 6 199 000 forintba kerül most, januárban még 5 999 000 forint volt a legolcsóbb listaára.



+Plusz egyként érdemes felírni a Citroen C3-at, ami legkevesebb 6 240 000 forintba kerül, és a Fiat Pandát, a 6 280 000 forintos listaárával.