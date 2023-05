Tömegek utaznak ide nyaralni 2023-ban: filléres belföldi úti cél, de fogynak a helyek

A legfrissebb adatok szerint, egyre inkább nyitnak a magyarok a vidéki nagyvárosok felé. Pécs, Eger, Szeged - csak néhány nagyobb település, ami egyre jobban vonzza a magyarokat. Ráadásul a trendek is változni látszanak, a fürdővárosok mellett egyre többen kíváncsiak a hazai várakra, kastélyokra is. Cikkünkben most annak jártunk utána, merre utaztak legszívesebben a magyarok idén. Hogyan változott a felkapottabb megyék turisztikai forgalma. Illetve mennyibe kerülnek most a top 5 leglátogatottabb városban a szálláshelyek egy család számára. Lássuk!

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint, 2023 márciusában a kereskedelmi szálláshelyeken1 (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 667 ezer vendég 1,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,8, a vendégéjszakáké 9,0%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 17%-kal visszaesett, a külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 1,2%-kal emelkedett. 2023. január–márciusban a belföldi vendégek 9,6%-kal kevesebb, a külföldiek 15%-kal több vendégéjszakát töltöttek el, mint az előző év azonos időszakában. 2023. márciusban: A belföldi vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 17%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 367 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 825 ezer volt. Utóbbiak 78%-át szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 13%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A forgalom a panziókban 27, a közösségi szálláshelyeken 29%-kal csökkent a 2022. márciusihoz viszonyítva.



A két legnépszerűbb turisztikai régióban, a Budapest–Közép-Duna-vidéken és a Balatonon a belföldivendég-éjszakák 25, illetve 18%-át regisztrálták.

A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák 68%-át regisztrálták. A Szallas.hu első negyedéves adataiból is az látszik, hogy az ebben az időszakban leutazott belföldi foglalások elmaradnak a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. 11,8 százalékos csökkenést látunk. Azt is hozzá kell tenni, hogy tavaly március 15-e hosszú hétvégét hozott, ráadásul négynaposat, ami a COVID utáni éveket követően kiszabadulási lázban tartotta az országot. Ezzel szemben idén a húsvéti hosszú hétvége pezsdítette fel a belföldi turizmust, de ez már a második negyedévre esett - tekintett vissza Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette, a portál bruttó szobaár bevétele azonban így is 6,5 százalékkal nőtt ebben az időszakban 2022 első negyedévéhez képest. Fejenként egy éjszakáért átlagosan 14 ezer forintot fizettünk, ami 21,9 százalékos drágulást jelent. Inkább a rövidebb utazásokra volt nagyobb arányban igény, az átlagos foglalási hossz 1,9 éj volt, míg az átlagos létszám foglalásonként 2,5 fő. A foglalások 40 százaléka hotelbe szólt, negyede apartmanba, 15 százaléka panzióba, 17 százaléka vendégházba és 4 százaléka pedig egyéb típusú szálláshelyre. Tízből négy vendég wellness-szállást foglalt. Sokan választották a fürdőzést és a várlátogatást. Gyula, Hévíz, Hajdúszoboszló és Zalakaros fürdőit tömegek keresték. De az egri vár, a visegrádi fellegvár és a Festetics-kastély is sokakat megmozgatott Hova foglalt a legtöbb magyar? Budapest, Eger és Pécs lettek a dobogósok, ezekre a településekre érkezett a legtöbb vendég a szállásadó portál adatai szerint. Hévíz, Szeged, Gyula, Hajdúszoboszló, Siófok, Debrecen és Zalakaros kerültek még fel a legvonzóbb települések listájára a foglalási darabszám alapján. Minden ötödik foglalás Észak-Magyarországra szólt, 17 százalék a fővárosba és vonzáskörzetébe, 13 százalék a Nyugat-Dunántúlra és 11,9 százalék a Balatonra. Utánuk a sorban a Dél-Alföld (11,6%), az Észak-Alföld (10,1%), a Dél-Dunántúl (9,5%), a Közép-Dunántúl (6,9%) következik a nagyobb turisztikai régiók közül. Mi várható a második negyedévben? A beérkező foglalások mintázata már jobban hasonlít a 2019-es, pandémia előtti időszakéra. A frekventált dátumokra, mint hosszú hétvégék, iskolai szünetek, a vendégek már jóval előbb lefoglalták a szállást, mint a COVID alatt - akkor inkább kivártak. A húsvéti hosszú hétvégére is előbb megindult a foglalás, mint az előző évben, sokáig magasabb szinten álltunk. A lezárt időszakot látva most 15,5 százalékos elmaradást látunk 2022 húsvétjához képest a foglalások számában, értékében viszont közel 2 százalékos lett a növekedés - mondta Kelemen Lili. A mostani állás szerint május 1-re már valamivel több foglalásuk volt, mint a május végi, pünkösdi hosszú hétvégére. Utóbbi viszont már összehasonlítható a tavalyival, időarányosan most 88 százalékkal több előfoglalásuk van. A nyári vakációról pedig 29 százalékkal többen gondoskodtak már az előfoglalások időarányos összehasonlítása szerint. Ezek voltak a legkeresettebb belföldi úti célok a magyarok körében idén, az első negyedévben: 1. Budapest 2. Eger 3. Pécs 4. Hévíz 5. Szeged 6. Gyula 7. Hajdúszoboszló 8. Siófok 9. Debrecen 10. Zalakaros Mennyi az annyi? Persze az is érdekelt minket, hogy a top5 leglátogatottabb megyében mennyibe kerülnek most a szálláshelyek. Ahogy a legtöbb körképünkben most is egy átlag családdal számoltunk: két felnőtt és két gyermek, három nap és két este. Mindenek előtt viszont megnéztük a KSH, Fókuszban a vármegyék című kiadáványának adatait, hogyan változott az érintett megyék turizmusa, vendégforgalma az elmúlt évben. Lássuk mit mutatnak a vendégforgalmi adatok és a szállásárak! 1. Eger Heves vármegye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 1 millió 212 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégéjszakában mért vendégforgalom 33%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A vendégéjszakák többségét (közel kilenctizedét) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma 29%-kal nőtt. A külföldivendég-éjszakák száma 1,8-szerese volt a 2021. évi értéknek. A külföldi vendégek közül a Szlovákiából érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát, őket a Lengyelországból, a Németországból és a Romániából érkezők követték. 2022. október–decemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma szinte megegyezett az előző év azonos időszakival. Az országos folyamatokhoz hasonlóan a belföldivendég-forgalom csökkent (2,9%-kal), a külföldivendég-forgalom nőtt (31%-kal). Ha a szállásárakat nézzük, a négyfős család számára, három napra és két estére a legdrágább szálláshely Egerben 332 168 forintba kerül, félpanzióval. A legolcsópp szálláshely pedig 30 000 forint, ellátás nélkül a család számára. Nos, egészen tág a skála, de még most is elkaphatunk ide pár kiváló árú szállást, ha még időben foglalunk. 2. Pécs Baranya vármegye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 748 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégéjszakában mért vendégforgalom 30%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A vendégéjszakák többségét (85%-át) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma 25%-kal nőtt. A külföldivendég-éjszakák száma 1,7-szerese volt a 2021. évi értéknek. A külföldi vendégek közül a Csehországból érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát, őket a Németországból érkezők követték. 2022. október–decemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 11%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az országos folyamatokhoz hasonlóan a belföldivendég-forgalom csökkent (12%-kal), a külföldivendég-forgalom nőtt (1,4%-kal). Pécsi szálláshelyeket nézve az látszik, hogy a legdrágább pihenőhely a négytagú család számára 128 000 forintból jön ki, itt viszont az ár reggelit is tartalmaz. A legolcsóbb szálláshely ebben a városban 24 000 forint, ellátás nélkül. Ha megnézzük, akkor itt egészen alacsonyan vannak a szállásárak, ahhoz képest, hogy Egerben a legdrágább szállásért akár az itteni legdrágább szálláshely árának dupláját kell kifizetnünk. 3. Hévíz Zala vármegye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 2 millió 435 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégéjszakában mért vendégforgalom 49%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A főváros után itt következett be a legjelentősebb bővülés. A vendégéjszakák többségét (héttizedét) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma 31%-kal nőtt. A külföldivendég-éjszakák száma 2,2-szerese volt a 2021. évi értéknek. A külföldi vendégek közül a Németországból érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát, őket a Csehországból és az Ausztriából érkezők követték. 2022. október–decemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 5,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az országos folyamatokhoz hasonlóan a belföldivendég-forgalom csökkent (3,0%-kal), a külföldivendég-forgalom nőtt (27%-kal). Hévízen a szállásárak hasonlóak ez egri szállások árához. Itt a legdrágább 358 074 forintba kerül a négyfős család számára, félpanzióva. A legolcsóbb pedig 50 000 forint, ellátás nélkül. 4. Szeged Csongrád-Csanád vármegye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 692 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégéjszakában mért vendégforgalom 38%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A vendégéjszakák többségét (több mint hattizedét) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma 17%-kal nőtt. A külföldivendég-éjszakák száma 1,9-szerese volt a 2021. évi értéknek. A külföldi vendégek közül a Németországból érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát, őket a Romániából és a Szerbiából érkezők követték. 2022. október–decemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 9,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az országos folyamatokhoz hasonlóan a belföldivendég-forgalom csökkent (9,3%-kal), a külföldivendég-forgalom nőtt (53%-kal). Szegeden a legdrágább szálláshely a négytagú család számára 211 600 forintba kerül, itt az árban a reggeli is benne van. A legolcsóbb szálláshely pedig 32 000 forint, viszont ez ellátás nélkül kerül ennyibe. 5. Gyula Békés vármegye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 639 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégéjszakában mért vendégforgalom 32%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A vendégéjszakák többségét (85%-át) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma 25%-kal nőtt. A külföldivendég-éjszakák száma 2,0-szerese volt a 2021. évi értéknek. A külföldi vendégek közül a Romániából érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát. 2022. október–decemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 6,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az országos folyamatokhoz hasonlóan a belföldivendég-forgalom csökkent (1,2%-kal), a külföldivendég-forgalom nőtt (63%-kal). Gyulán a szállásárak a szegedi és a pécsi árakhoz hasonlóak. Itt a család számára a legdrágább szálláshely 205 680 forint, ráadásul teljes ellátással. A legolcsóbb szállás ára pedig 36 000 Ft, ellátás nélkül. Ha összevetjük az árakat, akkor a szegedi és a pécsi kínálattól is jobbat kaphatunk, hiszen itt a legdrágább helyen teljes ellátást kaphatunk, így étkezésre kell már külön költeni. Összegzés Az árak egészen széles skálán mozognak, de úgy tűnik, a legfelkapottabb városokban nem kúsznak 400 000 forint fölé. Ha megnézzük, akkor még most is találunk egészen olcsó ajánlatokat a nyárra, főleg akkor, ha csak pár napra, vagy akár egy hosszú hétvégére utaznánk el a családdal. Az árakat persze minden esetben úgy érdemes belőni, hogy a legtöbb szálláshelyen vagy félpanziót kapunk, vagy egyáltalán nincs az étekzés benne a foglalási árban. Az árak egészen széles skálán mozognak, de úgy tűnik, a legfelkapottabb városokban nem kúsznak 400 000 forint fölé. Ha megnézzük, akkor még most is találunk egészen olcsó ajánlatokat a nyárra, főleg akkor, ha csak pár napra, vagy akár egy hosszú hétvégére utaznánk el a családdal. Az árakat persze minden esetben úgy érdemes belőni, hogy a legtöbb szálláshelyen vagy félpanziót kapunk, vagy egyáltalán nincs az étekzés benne a foglalási árban. Tehát ennek plusz költségével számolnunk kell. Mindemellett, összességében elmondhatjuk, hogy nem minden esetben kell horror árakra számítanunk, ha nyaralni szeretnénk pár napot a családunkkal és ez a jelenlegi gazdasági körülmények között egészen pozitív tapasztalás. Címlapkép: Getty Images 