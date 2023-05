Ne csak nyáron legyen népszerű úti cél: így csábítanának ezreket a Balatonra

"Esőprogramok" kellenek a Balatonra, annak érdekében, hogy ne csak a nyàri napsütésben érkezzenek vendégek a turisztikai övezetekbe. Itt is olyan programokat kell szervezni, amelyek részben függetlenek az időjàràstól. Az ilyen események több ezer vendégéjszakàt generàlhatnak egy településen még rossz időben is - írja közleményében a Balatoni Turizmus Szövetsége.

A turisztikai szakértők szerint a nagy tömegeket megmozgató sportos, rendezvényeknek köszönhetően, akár egy nap alatt is összejöhet a màr említett több ezer vendéjszaka. Jó példa erre Balatonfüred, ahol az elmúlt hétvégén, idén is az 1935 óta szokott módon, vitorlabontó ünnepséggel ünneplték meg a szezon kezdetét. Ezután délben a balatonfüredi móló elöl rajtolt az a több mint kétszáz hajó, amely elindult az Évadnyitó nagyhajós túraversenyen.

Az eseményen közel ezer sportoló vett részt, de több ezren kísérték figyelemmel a partról is a látványos versenyt. Megteltek a balatoni kávézók, éttermek is, ahonnan igazán látványos volt figyelemmel kísérni a megmérettetést. A verseny több ezer vendégéjszakát jelentett a városban egy hétvége alatt

- nyilatkozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanàcsadója.

Nem csak a vitorlázók, de a kerékpáros turisták is több ezeres nagyságrendű vendégéjszakát generálnak már a főszezonon kívül is. Mindezt számadatokkal bizonyította a május 1-jén megrendezett BalatonFondo. Az új kerékpáros verseny turisztikai hatásairól Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az 1300 versenyző mellett, több száz szurkoló is érkezett a régióba. Az összes résztvevő 80 százaléka a 19-49 éves korosztályokból került ki. A legfiatalabb versenyző 14 éves volt, a legidősebb pedig 74 éves! Mindez azt bizonyítja, hogy a sportos eseményekre több korosztályt is el lehet csábítani. Kilenc országból – Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából, Olaszországból, Csehországból, Romániából, Angliából, Hollandiából, Franciaországból – összesen 52 külföldi versenyző érkezett, a legtöbben Romániából. A vendégek több mind 3000 vendégéjszakát töltöttek a Balatonfüred és környékén.

A vitorlázók, kerékpárosok mellet, eddig a futók voltak a legaktívabbak a régióban. Az elmúlt hétvégén rendezték meg az év egyik legnagyobb közösségi futóversenyét, az Ultrabalatont, ahová idén 22 ezer nevezés érkezett. Éskovács Péter szerint:

az esemény kiváló bizonyítéka annak az európai trendnek, amelyeket az UNWTO (Turisztikai Világszervezet) április végén megszervezett, horvátországi kongresszusán is megfogalmaztak. A jövőben a sportturizmus kulcsszerepet játszik a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés előmozdításában. Munkahelyeket teremt, támogatja a vállalkozásokat a városokban és a vidéki közösségekben egyaránt. A benne rejlő lehetőségek maximalizálása érdekében a köz- és a magánszektor a szereplőknek együtt kell működniük.

