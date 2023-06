Autósok, figyelem! Ezeken a napokon ellepik a rendőrök a magyar utakat + Itt a menetrend

Itt áll feketén-fehéren, ezeken a napokon lesz nagy ellenőrzés a vidéki utakon. Lesz sebességmérés, szondáztatás, és különböző biztonsági ellenőrzések is.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) minden évben számos uniós szintű közlekedési ellenőrzési akciót hirdet, amelyekben a magyar rendőrség is részt vesz. Ellenőriznek teherjárműveket, ittas vezetést, biztonsági övek és gyerekülések használatát, de még azt is, hogy használnak-e a sofőrök figyelemelterelő eszközöket vezetés közben - számol be az Infostart.

A rendőrség ezeken a napokon egész biztos, hogy ellenőrzéseket fog tartani a magyar utakon:

június 14-20.: alkoholos vagy drogos befolyásoltság ellenőrzése

július 18-24.: a teherautókat és a buszokat fogják ellenőrizni, kiemelt figyelmet fordítva a járművek szabályosságára, a megfelelően rögzített rakományra, tengelyterhelésre vagy buszok esetében a biztonsági felszerelésekre.

augusztus 7-13.: sebességtúllépés ellenőrzése

szeptember 16-22.: "Roadpol Safety Days" Biztonsági Napok az Európai Mobilitási Héttel egy időben

október 9-15.: "Focus on the Road" ellenőrzés a figyelmetlenségre visszavezethető balesetek megelőzésére

november 6-12.: teherautók és buszok ellenőrzése

december 11-17.: alkoholos vagy drogos befolyásoltság ellenőrzése

