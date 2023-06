Jó hír a balatoni hajózás szerelmeseinek: új, menetrend szerinti járat indult

Új, menetrend szerinti, hétvégéken közlekedő magánhajójárat indult Balatonfenyves és Szigliget között szombaton.

A járatindító sajtótájékoztatón Lombár Gábor, Balatonfenyves (független) polgármestere felidézte, 1997-ben született meg a terv, hogy legyen a településnek kikötője a helyi vitorlásegyesület és menetrend szerinti hajójárat számára is helyet biztosítva, ami mára valósult meg teljes körűen. Az új járattal igazzá vált az is, hogy a Balaton nem elválaszt, hanem összeköt - tette hozzá. Kitért arra is, hogy a fenyvesi kisvasút, a Nagyberek és a csisztai termálfürdő miatt is érdemes lesz az északi partról Balatonfenyvesre hajózni.

Móring József Attila, a Dél-Dunántúl régió fejlődéséért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy egyre többször hangzik el kormányzati szinten is, a Balatonnál már nem a turisták számát kell növelni, hiszen nincs hova, hanem az attrakciókét. Méltatta, hogy az állami többségi tulajdonú Balatoni Hajózási Zrt.-n kívül egy magánvállalkozás is mentrend szerinti hajójáratot indított.

Szabó Tibor András, Szigliget önkormányzati képviselője közölte: az új járat turisztikai és közlekedési szempontból is jelentős. Két olyan település vált szomszédossá általa, új lehetőségeket teremtve, amelyeknek egyedi balatoni attrakciói vannak - tette hozzá, Szigliget kínálatából a várat, a strandot és a történelmi emlékeket megemlítve.

Deák Gábor, a fenyvesi kikötőt üzemeltető Balaton Dock Kft. tulajdonos-vezetője az MTI kérdéseire válaszolva elmondta, cége egy közel 40 éves hajót vásárolt meg, és hozott rendbe két év alatt, amely mostantól Szent Benedek néven közlekedik a két part között. Az új járatot a társaság szervezte és finanszírozza, és lehetőségei szerint a két érintett település is támogat - mondta. Az idei kísérleti év lesz, a folytatás ennek eredményességtől függ majd - jegyezte meg.

A 45 személyes sétahajó szombaton és vasárnap naponta kétszer közlekedik oda-vissza a két település között. Akad helyi turisztikai vállalkozás, amely az új járatokhoz igazodó programokat is kínál.

