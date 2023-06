Ezt sok kutyatartó rosszul tudja: végzetes lehet, ha ilyen vizet iszik az eb

Ahogy a nyár beköszönt, egyre többen indulnak meg kurándulni az erdőkbe, és sokan magukkal viszik kutyáikat is. Igen ám, viszont egy ártatlan erdei kirándulás is rengeteg veszélyt jelenthet. Sőt, már maga az utazás is megterhelő lehet kutyánknak, ha nem készülünk fel rá. Most összeszedtünk néhány hasznos infót arról, hogyan érdemes nekivágni az utazásnak, és mit érdemes elkerülni az erdőben, ha kutyával kirándulunk.

Amikor összeállítjuk a hátizsákunkat a túrázáshoz, kutyánknak is helyet kell szorítanunk benne. Elsősorban azt érdemes megjegyezni, hogy a víz és az itatótál elengedhetetlen. Praktikus kiegészítő lehet ilyen esetekben egy integrált tállal rendelkező ivópalack kutyáknak. Útközben tiszta, folyó vízből is ihat a kutya, de azt jó tudni, hogy az állóvizekben giardiák és más kórokozók formájában veszély rejtőzhet. Természetesen nem ajánlott a kutyákat teli hassal útnak indítani. Persze valamennyi eledelt vagy egy kis snacket érdemes betenni a csomagba a jól megérdemelt pihenő idejére. Sok olyan utazópalack és -tál van a piacon, melyek kiválóan használhatók kirándulás közben. További hasznos kellék lehet egy kullancscsipesz vagy más egyéb csipesz – például ha négylábúja mancsából el kellene távolítani egy tüskét. Egy mikroszálas törölköző is jó szolgálatot tehet egy zápor vagy patakban tett fürdőzés után. Amire figyeljünk az erdőben: Gesztenye, makk, fenyőtoboz… mérgező a kutyák számára



A gesztenye és a makk a kutyák számára mérgező anyagot tartalmaz. A makk emésztési problémákat okoz a kutyáknak. A gesztenye és a fenyőtoboz nem mérgező a kutyák számára, de bélelzáródást vagy gyomorperforációt okozhat. Ezért jobb, ha a kutyus nem játszik vele. Mindig tartsd rajta a szemed. Étvágygerjesztő, de mérgező bogyók a kutyák számára



Csakúgy, mint az emberek számára, a magyal bogyója ártalmas négylábú barátunk számára. Bár nagyon étvágygerjesztőek, émelygést, hányást és hasmenést okozhatnak kutyákban. Ha az erdei kiruccanás során találkozunk ilyennel, ne engedd, hogy kutyád megközelítse, és tartsd a közelében, hogy elkerülje az érintkezést. Ugyanez igaz az eperre, málnára vagy erdei szederre is. Kis mennyiségben kutyánk semmit nem észlel belőle, de túl nagy mennyiségben a cukorszintjük miatt veszélyessé válhatnak. Autóval indulunk neki a kirándulásnak? Ezt jó, ha tudod! Ha autóval utazunk a kiszemelt terepre, üres gyomorral szállítsuk az ebet. Utazás közben ő is könnyen felrázódhat, ami hányáshoz vezethet. Fontos továbbá, hogy megfelelő levegőt teremtsünk a kutyának, illetve magunknak is. Szellőztessük át a járművet indulás előtt, illetve használjunk klímát utazás alatt. Fontos, ahogy a felnőttek, gyermekek esetében is a megfelelő ülés illetve biztonsági öv, úgy a kutyák számára is létezik már különböző ülés, illetve biztonsági öv, póráz. Ezeket mindenképp szerezzük be indulás előtt. Nagyon cuki mikor az ebek kilógatják fejüket az ablakból, sokszor látunk erre példát, de ez nem követendő példa. bármikor, bármitől megijedhet az állat, illetve meg is sérülhet. Illetve az állat szemének sem tesz jót a huzat. Ha állattal utazunk, álljunk meg időközönként, adjunk neki friss vizet, mozgassuk át a kutyát, hagyjuk, hogy elvégezze a dolgát. Ne feledjük természetesen, hogy minden esetben szedjük fel az állat ürülékét, ne hagyjunk magunk után hátra kellemetlen csomagokat! Hozz magaddal játékokat. Annak érdekében, hogy kutya ne unatkozzon, biztosíts neki néhány új játékot – és néhány régi kedvencet. Érdemes lehet egy rejtvényszerű, ügyességi játékokat is becsomagolni, hogy lefoglalja őt az út alatt. A nyári hőségben ne feledkezzünk meg arról, hogy ahogy gyermekeinket, úgy állatainkat se hagyjuk felügyelet nélkül, egyedül az autóban. Ez könnyen hőgutához, illetve az állat pusztulásához vezethet.