Megkapták a minősítést: ezek most a Balaton legjobb kikötői

Megtörtént a Balaton-körüli vitorláskikötők újraminősítése a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. által működtetett Kék Csillag kikötőminősítési védjegyrendszer keretében. Az idei esztendőben harmincnégy Marina ellenőrzése történt meg - írta meg a vitorlázzitthon.hu.

Ahogy a portál írja hét kikötő igazán kiemelkedett a sorból, a Fenyves Yacht Club, a Kékszalag PORT, a Balatonfüredi Yacht Club, BL YachtClub&Apartments, a Keszthelyi Yachtkikötő, a Tihanyi Hajós Egylet, valamint az Alsóörs Marina, ugyanis ezek a létesítmények 100%-ot meghaladó szintet teljesítettek. A felmérésben három csillagos szintet hat kikötő ért el, nyolc kikötő két csillagos, öt pedig egy csillagos minősítést kapott.

Szépvölgyi István a Magyar Vitorlás Akadémia ügyvezetője, a felmérés vezetője elmondta:

2023-ra számos kikötő részben, vagy teljes egészében megújult, illetve az előző felmérési időszakhoz képest egy teljesen új Marinával, a balatonfüredi Kékszalag PORT-tal is bővült a hálózat. A 2021-es minősítés óta több marina teljesen más arcát mutatja, a sok példa közül említhetem az Aliga Port-ot, a Balatonfői Yacht Clubot, valamint a Balatoni Hajózási Zrt. üzemeltetésében működő Balatonföldvári Vitorláskikötőt. Mások mellett ezek a létesítmények is szintet léptek. Örömmel láttuk, hogy a vitorlásoktatásnak, utánpótlásnak otthont adó kikötők is egyre nagyobb számban jelennek meg a Balaton körül. Összességében elmondható, hogy két év alatt szintet lépett a tó körüli vitorlás szolgáltatás és infrastruktúra.

Címlapkép: Getty Images