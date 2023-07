Erről jobb, ha tudsz: hatalmas megfigyelő hálózatot aktiváltak a Balatonnál - itt a kamerák listája

Jeki Gabriella 2023.07.31. 06:24 Megosztom

Úgynevezett vízbiztonsági kamerákat szereltek a Balaton több településére, amelyeket a Balaton Kiemelt Térség köz-, és vízbiztonságáért dolgozó hivatalos szervezetek használnak a jogszabályok által meghatározott keretek között. A Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén a kamerák használatba adását engedélyezték, de a szakemberek azt is elárulták, hogy hova telepítik ezeket az eszközöket, amelyekkel a jövőben az egész kapcsolódó teret pásztázhatják. A HelloVidék most elárulja azt is, hogy hová kerültek pontosan ezek a kamerák, ahogy a korábbiaknál is nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat.

A Balaton Kiemelt Térség víz-, és közbiztonsága fejlesztése érdekében az elmúlt években egy tíz darab eszközből álló, térfigyelő kamera hálózatot építettek ki a magyar tenger körül. Az infrastruktúrát a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonság fejlesztési keret terhére vásárolták és üzemelték be. Ahogy arra a tanács legutóbbi ülésén a szakemberek rámutattak, öt darab kamerát a BFT munkaszervezete, ötöt pedig a kamerák üzemeltetését végző Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) szerezte be a szervezet támogatásával. Utóbbi üzemelteti például stratégiai partnerük, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából hazánk tavainak viharjelző rendszereit. Közel két évtizede segítik at állami és egyéb szervezetek balesetmegelőzési prevenciós tevékenységét is, de Európai uniós dunai vízi projektjeiknek, továbbá 24 órás szolgálatot ellátó hajózási diszpécserszolgálatuknak köszönhetően nagyban hozzájárulunk a Duna, mint nemzetközi víziút biztonságához. Emellett együtt dolgoznak a Balaton Fejlesztési Tanáccsal. A kamerákat a Balaton Kiemelt Térség köz-, és vízbiztonságáért dolgozó hivatalos szervezetek használják a jogszabályok által meghatározott keretek között. Azok üzemeltetési feladatainak egyszerűsítése érdekében kezdeményeztük a tulajdonunkban lévő, öt darab kültéri elektronikus kamera térítésmentes használatba adását a kamerákat jelenleg is üzemeltető Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület részére. Az eszközök használatba adása fejében vállalták az eszközök üzemeltetését a munkaszervezet külön hozzájárulása nélkül – tájékoztatta a BFT az ülésen a megjelenteket az előterjesztéssel kapcsolatban. Az érintett kamerákat a Balaton Fejlesztési Tanács által biztosított támogatás terhére szerezték be, a következő telepítési helyekre: Balatonfüred, Hotel Marina

Balatonkenese, Hotel Marina Port

Fonyód, Várhegy kilátó

Tihany, Club Tihany

Keszthely, Helikon Hotel Az előterjesztésben megjelölt, rendkívül jó felbontású, kiváló képeket közvetítő térfigyelő kamerákat több célra is használhatják majd: információkat biztosítanak például a vízbiztonsággal összefüggő kérdésekről, az illegális szemetet a területre beszállító járművekről, az egyéb gyalogos-, vagy járműmozgásokról, de várhatóan a szabálytalanul leparkoló járművek rendszámai is leolvashatók lesznek majd róluk. Címlapkép: Getty Images