Újabb települések kerültek fel a nyaralók térképére: ide utaznak idén nyáron a vidéki magyarok

Vegyesek a tapasztalatok idén nyáron a belföldi turizmusban, de van egyértelmű nyertese is a szezonnak a Szallas.hu foglalási adatai szerint. Visegrádon közel 10 százalékkal nőtt a nyárra szóló foglalások száma tavalyhoz képest. Az utazási kedv jelen van, viszont alkalmazkodunk a helyzethez, például közelebbi, olcsóbb szállást választunk és rövidebb időre foglalunk. Összesítésben továbbra is Siófok a legkedveltebb úti cél a vakáció idején a magyarok körében, ezt követi a sorban Hajdúszoboszló, Budapest, Eger és Gyula. A foglalások negyedét júniusban és júliusban is SZÉP-kártyával fizették.

Kérdések kereszttüze övezi az idei nyarat: hogy alakulnak az árak, hova utaznak a magyarok, utaznak-e egyáltalán, mi a sláger az idén. A portál foglalási adatai szerint az eddig beérkező nyári foglalások 19 százalékkal maradnak el a tavalyihoz képest, és jelenleg 5 százalékkal a 2019-es nyári szint alatt állnak.

2022-ben erős, robbanásszerű kereslet volt a nyári szezonra, hiszen azt megelőzően a pandémia előtt korlátozott lehetőség volt utazni

- mondta Kelemen Lili, a szálláskereső portál sajtószóvivője.

Akkor óvatosabb volt az előfoglalás, a nyár előtt viszont kiugró volt a kereslet. Idén ugyan előbb kezdték el foglalni a vakációhoz a szállást, viszont a szezonhoz közeledve laposabb maradt a keresleti görbe. Mindezek ellenére van a szezonnak egyértelmű nyertese is: Visegrádon közel 10 százalékkal nőtt a nyári foglalások száma. A korábbi válsághoz hasonlóan az látszik, hogy az utazásról - legalábbis egyelőre - nem mondanak le tömegesen, inkább alkalmazkodnak a helyzethez, például közelebbi, olcsóbb szállást választanak és rövidebb időre foglalnak

– avatott a részletekbe a sajtószóvivő, és arra is kitért, mi lehet az oka Visegrád fellendülésének a portálon.

A Dunakanyar településeinek népszerűsége a természeti adottságok mellett valószínűleg a főváros közelségével is magyarázható

– tette hozzá a sajtószóvivő.

Ugyan a foglalások tekintetében Visegrád nőtt legnagyobb mértékben százalékosan, időarányosan tavalyhoz képest, ez nem azt jelenti, hogy ez a város a legnépszerűbb település idén, a nyári, belföldi település toplistán a 21. helyen áll. Összesítésben továbbra is Siófok a legkedveltebb úti cél a vakáció idején a magyarok körében, ezt követi a sorban Hajdúszoboszló, Budapest, Eger és Gyula. Régiós szinten az előző évek nyári trendjeihez hasonlóan a Balaton a legnépszerűbb, mostanra minden 3. nyári foglalás ide szól, míg egy hónapja még csupán minden 5. foglalás volt balatoni. Az elmúlt hetek kedvező időjárása élénkítette a foglalási kedvet, ez már júliusban is meglátszott, és hatással volt az augusztusi előfoglalásokra is

– mondta a sajtószóvivő.

Mennyi az annyi?

Idén nyáron az éjszakánkénti átlagár egy fő részére Budapesten és vonzáskörzetében a legmagasabb, 14 400 Ft. Ezt követi a Balaton 12 500 forinttal és a Nyugat-Dunántúl 12 000 forinttal. A fő turisztikai régiók közül a Tisza-tó a legolcsóbb, itt jelenleg átlagosan 9 311 Ft egy fő részére egy éjszaka szállás. Ahogy az árak is széles skálán mozognak, úgy az árváltozás mértéke is. A legkisebb drágulást a Közép-Dunántúlon és a Balatonon láthatjuk, míg Budapest és vonzáskörzetében 25 százalék feletti a drágulás. 20 százalék felett nőttek az átlagárak az Észak-Alföldön, a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon is. Százalékosan nagyobb léptékű a drágulás a Tisza-tónál, mint a Balatonnál, előbbinél 16,5 százalékos, utóbbinál 15,3 százalékos a változás. A mérsékelt balatoni drágulás fő oka, hogy a tavalyi évben már jelentős áremelkedés történt ebben a régióban. Idén a Velencei-tó drágult legkevésbé a vízparti régiók közül, itt kicsivel több mint 11%-os az áremelkedés a nyárra vonatkozóan, ez átlagosan 1 200 forintos drágulást jelent a fő/éj ár tekintetében.

A legkeresettebb szállástípusok közül pedig a hotelek átlagára a legmagasabb, egy főnek egy éjszaka itt átlagosan 20 600 forint. A panzió esetén 11 400 forint, az apartmannál 9 100 forint, míg a vendégházaknál 8 800 forint.

Mi a nyár slágere?

A szállástípusok közül a nem hotel típusú szálláshelyek a foglalások 74 százalékát teszik ki (igaz, ez az előző években is hasonlóan alakult), közülük is az apartman a legkeresettebb (32%). A hoteleknél egyébként közel 22 százalékkal maradnak a 2022-es szint alatt a Szallas.hu foglalásai, míg a nem hotel szektor esetén 18,5 százalékos a visszaesés. Az utazás tervezése során a Szallas.hu felületén számos szűrő segíti a vendégeket a keresés pontosításához. Ezek közül a nyári érkezési dátumra végzett keresések során a félpanzió, a reggeli, az önálló ház, a medence, az előlegfizetés nélkül foglalható szálláshely és az apartman konyhával szűrőket használták a leggyakrabban, de a SZÉP-kártyás fizetés szűrő is népszerű. A foglalások negyedét júniusban és júliusban is SZÉP-kártyával fizették, és 7%-kal többen használják ezt a fizetési opciót a tavalyi nyárhoz képest. A turisztikai attrakciók közül az Egri Vár, a Szalajka-völgy, a Szépasszonyvölgy, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ és a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő a legkelendőbbek Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletág vezetője szerint.

A Szallas Group belföldi akciós csomagajánlatait értékesítő Maiutazas.hu és Szallasguru.hu adatai szerint idén 26 százalékkal több akciós ajánlat érhető el a nyáron tavalyhoz képest, a kedvezmények mértéke átlagosan 23 százalék körüli. A kuponok értékesítési statisztikái szerint Észak-Magyarország iránt a legnagyobb a kereslet, és Demjén viszi a prímet a települések közül.

Top belföldi úti célok a belföldi utazók körében 2023 nyarán:

1. Siófok

2. Hajdúszoboszló

3. Budapest

4. Eger

5. Gyula

6. Balatonfüred

7. Szeged

8. Hévíz

9. Pécs

10. Zalakaros

Legismertebb hazai turisztikai régiók árai 2023 nyarán és árváltozásai 2022 nyarához képest:

Legismertebb hazai turisztikai régiók top települései foglalási szám alapján 2023 nyarán:

Budapest és környéke:

1. Budapest

2. Visegrád

3. Szentendre

4. Zebegény

5. Nagymaros

Közép-Dunántúl

1. Esztergom

2. Tata

3. Gárdony

4. Székesfehérvár

5. Velence

Balaton

1. Siófok

2. Balatonfüred

3. Hévíz

4. Balatonlelle

5. Keszthely

Tisza-tó

1. Tiszafüred

2. Poroszló

3. Abádszalók

4. Berekfürdő

5. Kisköre

Észak-Alföld

1. Hajdúszoboszló

2. Nyíregyháza

3. Debrecen

4. Cserkeszőlő

5. Szolnok

Észak-Magyarország

1. Eger

2. Miskolctapolca

3. Egerszalók

4. Szilvásvárad

5. Bogács

Dél-Dunántúl

1. Pécs

2. Harkány

3. Orfű

4. Kaposvár

5. Szekszárd

Dél-Alföld

1. Gyula

2. Szeged

3. Kecskemét

4. Szarvas

5. Makó

Nyugat-Dunántúl

1. Zalakaros

2. Sárvár

3. Sopron

4. Győr

5. Bük

Velencei-tó települések

1. Gárdony

2. Velence

3. Agárd

4. Pákozd

5. Kápolnásnyék

Top belföldi turisztikai attrakciók 2023 nyarán:

● Egri Vár

● Szalajka-völgy

● Szépasszonyvölgy

● Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

● Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő

● Miskolctapolca Barlangfürdő

● Nyíregyházi Állatpark

● Cascade Barlang és Élményfürdő

● Tisza-tavi Ökocentrum

● Boldogkői vár

A Maiutazas.hu és a Szallasguru.hu ajánlatainak értékesítése alapján a top belföldi települések 2023 nyarán:

1. Demjén

2. Gyula

3. Miskolctapolca

A Maiutazas.hu és a Szallasguru.hu ajánlatainak értékesítése alapján a top belföldi régiók 2023 nyarán:

1. Észak-Magyarország

2. Dél-Dunántúl

3. Nyugat-Dunántúl

Címlapkép: Getty Images