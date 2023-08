Hoppá, egy jó hír a bringa szerelmeseinek: újabb bicikliút épül a Balatonnál

A Fonyódon is áthaladó balatoni bringakör a városban kap egy "szárnyvonalat", amelyen idén már dolgoznak, sőt az idén be is fejezik - írta meg a Magyar Építők.

Korábban már ismert volt a Fonyód-Csisztapuszta-Buzsák szakasz, most - mint a sonline.hu és a termalonline.hu oldal is beszámol róla - az építkezés kezdődik: a Fonyódnál a balatoni bringakörútba becsatlakozó, Csisztapuszta fürdőjét is érintő útvonal déli szakaszát a Colas Út Zrt. építi meg, az építkezés kezdődik most. Az M7 feletti felüljárótól északra haladó szakasz - ahol a Swietelsky dolgozott korábban - még 2022-ben elkészült, most pedig a déli és egyben utolsó szakaszon jelentették be, hogy megkezdődött a munka. Itt a Colas a vonalat az autópálya-építéshez épített 6-8 m széles ideiglenes útalap felhasználásával készíti el. A teljes szakasz kap egy tíz centis kőkiegyenlítést, majd két réteg aszfaltot húznak rá, és mészkőpadkát alakítanak ki, egy gázvezeték-keresztezés miatt vasbeton védőlemezt építenek be. A munka tehát augusztus 20-án kezdődik, december 31. a határidő, de elvileg hetekkel is belül lesznek azon. Fonyód polgármestere szerint "harminc éves álom válik valóra". Buzsák vezetője azt mondta, a Balaton-partiak könnyebben eljutnak a fürdőbe, a Marcaliból Fonyódra ingázóknak pedig valós alternatíva lesz a bringa.